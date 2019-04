Cercetătorii au anunţat descoperirea unei noi specii umane. A fost denumită Homo luzonensis Cercetatorii au anunțat miercuri ca au descoperit o noua specie umana, cu caracteristici morfologice unice, care a trait pe insula Luzon, din Filipine, cu peste 50.000 de ani in urma. Analiza celor treisprezece ramașite fosile (dinți, falange de picior și de mana, fragmente de femur) gasite in peștera Callao și aparținand a cel puțin trei indivizi, inclusiv un copil, i-au determinat pe acești oameni de știința sa considere ca este vorba de o specie noua, pe care au numit-o Homo luzonensis. Particularitatea sa este ca prezinta atat "elemente foarte primitive, asemanatoare caracteristicilor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

