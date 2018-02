Cercetatori japonezi afirma ca au gasit o metoda de cultura ultra-rapida a parului, care ar putea elimina, in timp, calvitia / Un tratament nu este avut in vedere mai repede de 10 ani

Stiri pe aceeasi tema

- Unirea Republicii Moldova cu Romania inseamna razboi civil, sustinte presedintele moldovean Igor Dodon, in cadrul emisiunii "Acces direct" de la postul de televiziune NTV Moldova, liderul de la Chisinau adaugand ca nu va permite lichidarea Republicii Moldova.

- Fermierii japonezi au creat un nou tip de banana a carei coaja este comestibila utilizand o tehnica inovatoare de congelare rapida, informeaza joi The Telegraph. Banana Mongee, care poate fi mancata cu tot cu coaja, a fost creata de Setsuzo Tanaka, director de dezvoltare tehnica in cadrul…

- Injectarea unor cantitati infime de agenti de stimulare a sistemului imunitar direct in tumori solide la soareci poate elimina orice urma de cancer, inclusiv metastaze netratate, conform unui studiu realizat de cercetatori de la Scoala de Medicina a Universitatii Stanford, SUA.

- Oxigenoterapia hiperbara este o metoda de tratament ce consta in plasarea pacientului intr-o incinta rezistenta la presiune, care contine oxigen pur sau aer imbogatit in oxigen, la o presiune superioara celei atmosferice. In Romania, aceasta metoda de tratament este prezenta de circa 8 ani.

- Din ce in ce mai mulți oameni aleg centrale termice pe peleți , grație numeroaselor beneficii pe care acestea le ofera. Nu numai ca reprezinta cea mai economica alternativa atunci cand vine vorba de modul de a-ți incalzi imobilul, dar sunt și ecologice și in cea mai mare parte, automatizate. Pe langa…

- „Informatia de Duminica” a publicat un articol despre guvernele Romaniei. Trei prim ministri asasinati, guverne schimbate la cateva luni de zile, ceea ce ar putea fi tradus prin instabilitate politica. Statistic, cele mai longevive guverne au fost in perioada comunista. In perioada interbelica, la care…

- Politistii bucuresteni au fost pusi in incurcatura de o metoda inedita de spargere a locuintelor. Criminalistii au ajuns miercuri intr-un imobil din Capitala, in urma unui apel la 112 si au fost uimiti sa constate ca se afla in fasa unui nou mod de operare al hotilor. Cativa politisti cu vechime au…

- Un vehicul care circula cu viteza a intrat in oamenii aflati pe trotuar in zona plajei de la Copacabana din orasul brazilian Rio de Janeiro, aparent fiind vorba de un accident, a anuntat politia, care a precizat ca un bebelus de opt luni a decedat, iar 15 persoane au fost ranite.

- Cercetatorii de la Universitatea Duke din Statele Unite au facut un studiu care a demonstrat ca laptele poate determina un fumator sa renunte la acest viciu. Cei care au participat la experiment au marturisit ca, atunci cand au consumat un pahar de lapte inainte de a fuma, au fost dezgustati…

- Ficatul este cel mai mare organ din corpul uman, indeplinește peste 500 de funcții și este capabil de regenerare. Principalul sau rol este filtrarea și sortarea substanțelor toxice, prin urmare detoxifierea sa devine obligatorie, cu atat mai mult cu cat suntem expuși zilnic la poluare, iar alimentația…

- Vorbim despre un tratament de pionierat de netezire a parului, bogat in aminoacizi, ce menține rezistența și calitatea parului dupa tratament timp de 24 de saptamani. Datorita sinergiei naturale dintre proteina...

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat marti pentru News.ro ca a convocat Biroul Executiv al PNL pentru a stabili mandatul la discutiile de la Cotroceni pe tema nominalizarii premierului. „Am convocat Biroul Executiv al PNL pentru ora 13:00, pentru a lua o decizie in perspectiva discutiilor…

- Aceasta este cea mai mare oferta publica de rascumparari actiuni desfasurata de Fondul Proprietatea pana acum iar la pretul din prospect valoarea acesteia este de 1,1 mld. lei Fondul Proprieatea (FP), emitent care are expunere pe companii strategice din Romania precum Hidroelectrica, Petrom,…

- Pentru a te bucura de un par stralucitor tot timpul, e nevoie de ingrijire atenta și de alegerea produselor potrivite tipului tau de par. Ți-am pregatit 5 pași simpli pe care sa ii aplici pentru a te mandri cu un par stralucitor de la radacina pana la varfuri. Citește și: Ce NU se poarta in anul 2018…

- Mai marii județului și-au facut deja planuri pentru noul an, chiar daca au trecut doar cateva zile de la intrarea in 2018. Cu toate ca se anunța un an greu pentru romani, in special ca urmare a masurilor fiscale adoptate de Executiv, politicienii, dar și autoritațile județene și locale vorbesc despre…

- Samsarii de masini au inventat o noua metoda de a repune pe drum masinile accidentate grav, ajunse paguba totala. Este vorba de repararea acestora cu piese de schimb rezultate din demontarea unor modele identice aduse la comanda din Occident, dupa inselarea unor firme de inchirieri. Practic, masinile,…

- "In afara de cei care au adoptat initial acest tip de tehnologie purtabila, consumatorii nu au gasit inca un motiv pentru a justifica costul unui smartwatch-uri, care uneori poate costa la fel de mult ca un smartphone", a scris analistul de prognoza eMarketer Cindy Liu in raport. "In schimb, pentru…

- O universitate australiana a dezvoltat o tehnologie de realitate virtuala, care va permite oamenilor de stiinta sa exploreze tridimensional celulele umane in mod simultan, au informat surse academice citate de EFE. Metoda va ajuta la analizarea in mod eficient a medicamentelor impotriva…

- Sambata dimineata politistii baimareni au fost alertati prin apelul de urgenta 112 despre faptul ca persoane necunoscute au sustras bani dintr-o locuinta situata pe strada Jupiter. Din primele verificari efectuate de politisti s-a stabilit ca la usa unui baimarean in varsta de 84 de ani s-au prezentat…

- Metoda e utila micilor fermieri care nu au posibilitatea de a cantari animalele inainte de sacrificare. Astfel, in numai cateva minute, cu ajutorul unei rulete și cu un calcul simplu cu calculatorul de pe telefon identificați ușor porcul la greutatea pe care o cautați. Aveți nevoie de o ruleta…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a declarat ca decizia Administratiei Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului este "cea mai mare crima", adaugand ca orasul disputat "este si mereu va fi capitala Palestinei", informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Eveniment de excepție la final de saptamana. Primaria municipiului Ungheni și Centrul Regional de Dezvoltare Durabila organizeaza, pe 9-10 decembrie, Festivalul folcloric transfrontalier „Ungheni - 555 de ani”. In atenția publicului larg vor fi aduse și promovate piese folclorice muzicale și dansuri…

- Autor: Stelian ȚURLEA Gheorghe Schwartz este singurul scriitor de la noi care s-a angajat in ample proiecte pe care le-a și realizat: dupa un ”ciclu lugojan” de patru romane, a publicat ciclul ”Cei o suta”, un fel de istorie a omenirii, apoi a inceput ciclul ”Vocalize” ajuns acum la al patrulea volum,…

- Ministerul Culturii si Identitatii Nationale va avea, in 2018, un buget („credite bugetare”) de 1,1 miliarde de lei, cu 50,4% mai mult decat alocarea din 2017, arata datele proiectului Legii bugetului de stat pe anul viitor postat pe site-ul Ministerului Finantelor. Ca ordonator principal,…

- Autor: Stelian ȚURLEA In ultimul interviu acordat in 2015 revistelor Luceafarul și Convorbiri literare, interviu care incheie volumul de fața, Vasile Andru, plecat in cealalta lume in urma cu un an, spunea superb: ”Ma consider un scriitor postum. Am ocazia sa vad cam ce soarta postuma il așteapta pe…

- Un nou studiu scoate la iveala faptul ca un singur „like” pe Facebook este de ajuns pentru advertiseri pentru a te incadra intr-o anumita categorie, potrivit Business Insider. Personalizarea reclamelor de pe Facebook in functie de profilul psihologic al utliziatorilor – nu doar potrivit…

- Este vorba de un proiect adresat tinerilor și copiilor cu CES (cerințe educative speciale), intitulat „Copil ca tine sunt și eu-participare prin educația non formala”. Mai exact, este vorba de un mesaj despre incluziune sociala si conditia acestor tineri in societate care a fost „pus in scena” de catre…

- Caderea parului poate ascunde o afectiune, iar tratamentul trebuie aplicat doar in momentul in care reusim sa descoperim cauza care duce la aceasta problema. Specialistii sustin ca este un lucru normal pierderea a cel mult 100 de fire de parr pe zi.

- In dupa amiaza zilei de 22 noiembrie 2017, la Casa de Cultura a municipiului Roșiorii de Vede, in prezența oficilitaților locale și a numeroși roșioreni a fost lansat proiectul „Un viitor mai bun, prin eforturi comune, in municipiul Rosiorii de Vede”. Proiectul este implementat de Asociația de Prietenie…

- Potrivit studiului, sase din zece pacienti bucuresteni afirma ca au consultat doi sau mai multi medici inainte de a primi un diagnostic corect. Mai mult, 7 din 10 pacienti bucuresteni spun ca ar fi dispusi sa apeleze la un serviciu specializat de second opinion medical in cazul in care s-ar confrunta…

- ”Din punctul meu de vedere exista un singur plan, cel puțin in privința DNA, sa ne facem treaba, pana in ultima zi, acest lucru o sa il fac și eu, pana in ultima zi de mandat sau pana in ziua in care se cere revocarea sau ce se mai poate cere. Nu am niciun fel de emoții cu privire la acest lucru.…

- Exista tot felul de mituri pe care le-ai auzit fie de la prietene, mama ta sau chiar in timpul vizitelor la salon. Unele dintre sunt mentionate de atat de multe ori, incat nu este de mirare ca ca nu mai stii ce este adevarat si ce este mit.

- Deputatul Adrian Dohotaru, care a demisionat recent din USR, formatiune pe listele cariea a fost ales, a fost singurul care a votat “impotriva” pe proiectul de lege privind achizitia rachetelor de tip Patriot. Dohotaru sustine ca graba nu este justificata, iar contractul nu respecta legislatia. Camera…

- Marcajele rutiere de la intersectia de la pasajul Jiul din Timisoara ar putea disparea, spune primarul municipiului intr-o postare pe Facebook. Dupa inaugurarea lucrarilor, mai mulți cetațeni au distribuit imagini cu marcajele rutiere pe rețele de socializare spunand ca nu fac altceva decat sa incurce…

- Balul Bobocilor 2017 organizat de elevii Colegiului Economic „Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia s-a desfașurat, ast[zi, la Casa de Cultura a Sindicatelor. Pentru titlurile de Miss și Mister sau luptat 8 perechi de boboci, proaspat intrați pe bancile liceului. Bobocii de la Economic au ținut cont,…

- Pregatirea de dimineata iti ocupa prea mult timp? Este momentul sa faci cateva schimbari care te vor ajuta sa eviti stresul si presiunea ca vei intazia la locul de munca. Iata 5 trucuri pentru o rutina de dimineata mai rapida:1.

- Ordinul ministrului de interne privind aresturile improprii a fost publicat in Monitorul Oficial. Astfel, de ieri angajatii penitenciarelor au reluat calculul executarii pedepselor de catre detinutii aflati in custodie, avand in vedere ca a fost publicat ordinul ministrului de interne nr. 140 2017 prin…

- Pierderea firelor de par poate fi simptomul unei podoabe capilare slabe sau prezenta unor deficiente nutritive in organism. Si, pentru ca este o problema cu care se confrunta tot mai multi oameni, gasirea unei solutii este necesara.

- Pierderea dintilor este o problema majora in ceea ce priveste sanatatea si confortul psihic, care ne poate afecta calitatea vietii in mod dramatic. Fara o dantura completa si perfect functionala nu ne putem hrani corespunzator, nu ne putem bucura de viata in totalitate – cum ar fi micile placeri…

- [citeste si] Un dosar asemanator a fost inchis de DNA cu NUP (neinceperea urmaririi penale) in anul 2013. Avocatul Lucian Bolcaș a vorbit, pentru DCNews, despre acest nou dosar al lui Liviu Dragnea. Iata ce ne-a declarat celebrul avocat despre dosarul DNA pe numele liderului PSD: …

- Clubul Sportiv „Florin Teodorescu” organizeaza, in acest weekend, doua concursuri internaționale de culturism și fitness, la Lugoj și la Timișoara. Sambata, 11 noiembrie, municipiul Lugoj va gazdui cea de-a XII-a ediție a Concursului „Classic Florin Teodorescu”. Competiția se va desfasura,…

- Consortiul NEXT-E si UE semneaza un acord de finantare pentru 252 de statii de incarcare rapida si ultra-rapida pentru autovehicule electrice in Europa Centrala si de Est. O retea de 222 de statii de incarcare rapida si 30 ultra-rapida pentru autovehicule electrice va conecta sase tari din Europa Centrala…

- O retea de 252 de statii de incarcare rapida si ultra-rapida pentru masini electrice va conecta sase tari din Europa Centrala si de Est, inclusiv Romania O retea de 222 de statii de incarcare rapida si 30 ultra-rapida pentru autovehicule electrice va conecta sase tari din Europa Centrala si de Est,…

- Consorțiul NEXT-E, din care face parte și E.ON Romania, va primi finanțare de 18,84 milioane de euro prin programul Connecting Europe Facility (CEF) pentru construirea, pana in 2020, a 252 de stații de incarcare rapida și ultra-rapida pentru autovehicule electrice in Europa Centrala și de Est, inclusiv…

- Gica Hagi vinde pe banda rulanta la fiecare final de sezon, dar reuseste apoi sa completeze lotul cu jucatori tineri, dar care apoi se afirma. Cristian Ganea a avut parte de un tratament aparte.Gica Hagi vinde pe banda rulanta la fiecare final de sezon, dar reuseste apoi sa completeze lotul cu jucatori…