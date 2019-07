Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de oameni au ajuns la spital in urma unei scurgeri de gaz intr-un hotel din centrul Canadei, au anuntat autoritatile locale citate miercuri de dpa si Reuters, titreaza Agerpres. In total, 46 de persoane au prezentat simptome de intoxicatie cu monoxid de carbon, iar 15 dintre ele se afla in stare…

- Ministrii europeni de Finante trebuie sa ajunga la un compromis privind candidatul care o va inlocui pe Christine Lagarde in functia de director general al Fondului Monetar International, a afirmat Bruno Le Maire, ministrul francez de Finante, transmite Reuters. Liderii UE au ajuns marti seara la…

- Ministerul Sanatații va face "o propunere de modificare a regulamentului de organizare și funcționare pentru toate spitalele, cu obligativitatea de aplicare" ce ar urma sa includa indicatori de performanta in funcție de care sa se faca plata personalului, a anunțat marți ministrul Sanatații.

- Perechea Su-Wei Hsieh (Taiwan) / Barbora Strycova (Cehia), cap de serie numarul 5, a câștigat proba de dublu feminin din cadrul turneului Premier Mandatory de la Madrid. Hsieh și Strycova au învins în finala cuplul Gabriela Dabrowski (Canada) / Yi-Fan Xu (China), cap de serie…

- Intr-un semn al nemultumirii in crestere provocata de lipsa de reactie a SUA, guvernul premierului Justin Trudeau a semnalat ca ar putea sa nu mai coopereze cu partea americana in domenii majore. In ultimele saptamani, China a sporit presiunile asupra Canadei, din cauza arestarii lui Meng Wanzhou, in…

- Canada cere sprijinul Statelor Unite pentru rezolvarea crizei cu China, care a inceput sa blocheze importurile de bunuri canadiene vitale pe fondul disputei legata de arestarea directorului financiar al grupului Huawei, Meng Wanzhou, transmite Reuters.Intr-un semn al nemultumirii in crestere…