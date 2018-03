Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Germaniei are placerea sa supuna atenției Redactorului Șef Radio Iași invitația de presa la „Energy Transition Dialogue 2018”/ce se desfașoara, la Berlin, intre 17-18 aprilie 2018: Guvernul Federal și Federația Germana pentru Energii Regenerabile (BEE), inclusiv partenerii BSW-Solar, dena și…

- Primul zbor fara escala intre Australia si Europa a plecat sambata din Perth și a aterizat duminica in Londra, dupa un zbor de 17 ore si 20 de minute. Primul zbor fara escala intre Australia si Europa a avut la bord 230 de persoane și a strabatut 14.875 de kilometri. Zborul a fost asigurat de un avion Boeing…

- Reprezentantul SUA pentru Comert, Robert Lighthizer, a anuntat, joi, ca mai multi aliati ai SUA, printre care UE, Argentina, Austrialia, Brazilia si Coreea de Sud, vor fi scutiti de la planurile tarifare ale Washingtonului privind importurile de otel si aluminiu, relateaza The New York Times. …

- Vremea in București pe 22 martie 2018. Vremea va fi in continuare rece, iar pe parcursul serii, ninsoarea va fi abundenta. Capitala este sub avertizare cod portocaliu de ninsori . Vremea in București pe 22 martie 2018 In intervalul 22 martie, ora 8:00 – 23 martie, ora 8:00, vremea va fi in continuare…

- Vremea deosebit de rece pentru aceasta perioada si mai ales inghetul putenic la nivelul solului dau mari emotii agricultorilor din aproape toata tara. Temerile sunt confirmate si de specialistii in horticultura, care spun ca gerul tarziu ameninta legumicultura, culturile de cereale, pomii fructiferi…

- Circa 70 de case au fost avariate sau distruse in Tathra, un sat balnear pitoresc de pe coasta sudica a statului New South Wales, devastat duminica de un incendiu.Aproximativ 40.000 de hectare de teren au fost arse in sud-vestul statului vecin Victoria, unde in timpul weekend-ului au fost…

- Londra dispune de "dovezi ca Rusia nu numai ca a cautat sa dezvolte agenti neurotoxici pentru asasinate in ultimii zece ani, dar a si facut stocuri de aceasta substanta mortala denumita "Noviciok" cu care a fost otravit fostul spion rus Serghei Skripal in sud-vestul Angliei, a declarat duminica ministrul…

- Pe drumurile nationale si cele de legatura intre localitati se circula in conditii de iarna. In cateva localitati s-au inregistrat deconectari de energie electrica din cauza depunerilor de lapovita pe firele electrice. Pe parcursul noptii spre duminica in tara au cazut ploi, lapovita si ninsori, iar…

- 5 australieni au murit, dupa ce au mancat pepene galben. Un barbat in varsta de peste 80 de ani din Australia este cea mai recenta victima care si-a pierdut viata, a cincea, dupa ce a consumat pepene galben contaminat cu bacteria listeria, potrivit presei locale, citata de Agerpres . Toate victimele…

- Cercetatori de la QIMR Berghofer Medical Research Institute, din Australia, au prezentat luni un test digital care determina cu "mare precizie" riscul de a dezvolta un melanom de catre persoanele cu varsta de peste 40 de ani in urmatorii trei ani si jumatate, relateaza EFE. "Testul digital…

- Dupa ce a construit o baterie gigantica de 129 de megawati, Musk doreste sa continue demersul de a rezolva problema energetica a Australiei prin crearea unei „centrale electrice virtuale” care sa grupeze 50.000 de case din South Australia.

- La altitudini de peste 1.800 de metri, in timpul zilei, sub actiunea insolatiei si a temperaturilor relativ ridicate, stratul de zapada va continua sa se taseze si sa se umezeasca in partea superioara. „Pe pante suficient de inclinate, stratul umezit de la suprafata poate aluneca in timpul…

- Specialistii in cercetare medicala sunt de parere ca, deocamdata, tehnologia umana nu a ajuns atat de departe incat sa faca posibila fuziunea completa intre creier si calculatoare. Intre timp, o companie din Israel incearca sa incorporeze dispozitive non-chirurgicale in creierele bolnavilor pentru a-i…

- Oamenii de stiinta japonezi sustin ca au descoperit gena din cauza careia anumite specii de flori, la care inflorirea se limiteaza la o zi, se ofilesc rapid. Prin eliminarea unei gene numite EPHEMERAL1, durata de viata a fiecarei flori aproape s-a dublat, a declarat Kenichi Shibuya, unul dintre principalii…

- Cu design inspirat de modelul Galaxy S8 livrat de Samsung la un pret de cateva ori mai mare, UMIDIGI S2 reuseste sa convinga cu finisaje de buna calitate aplicate unei carcase metalice bine inchegata, ecranul de 5.99” livrat de Sharp si acumulatorul de 5100 mAh capabil sa ofere pana la 4 zile de utilizare…

- Prefectura Maramures anunta ca vremea a fost deosebit de rece, geroasa noaptea si dimineata. Cerul a fost mai mult noros, in cursul zilei, cand pe arii relativ extinse a nins slab. Cantitatea maxima de precipitatii s-a inregistrat la Suciu de Jos, 1,8 l/mp. Noaptea cerul a devenit variabil. Vantul…

- Stratul de zapada la Balea Lac masoara aproape doi metri, duminica, 25 februarie. Acesta este cel mai mare strat de zapada din județul Sibiu, la peste 2.000 de metri altitudine in munții Fagaraș. Stratul de zapada la Balea Lac, județul Sibiu, masoara 191 de centimetri, informeaza Agerpres.ro . In zona…

- Premierul australian Malcolm Turnbull a facut apel sambata la Statele Unite sa isi mentina rolul de lider global si le-a cerut tarilor membre NATO sa isi respecte angajamentele de crestere a bugetelor militare, relateaza dpa. La o intalnire cu guvernatori ai statelor americane la Washington,…

- Savantii de la Universitatea Warwick au dezvoltat doua teste, unul de urina iar altul de sange, care pot depista autismul la copii. Acestea au la baza legaturile descoperite anterior intre afectarea proteinelor din plasma sangelui si autism....

- Locuitorii din Noua Zeelanda se pregatesc pentru a infrunta furia naturii. Ciclonul Gita a lovit in aceasta saptamana arhipelagul Tonga, unde a deteriorat mai mult cladiri, inclusiv pe cea a Parlamentului, și Insulele Fiji. Mai multe districte din statul vecin Australiei au declarat stare de urgența.

- Google a lansat un program prin care, cu ajutorul inteligenței artificiale, poate determina riscul unui atac de cord sau a unui anevrism analizand retina pacientului. Google folosește inteligența artificiala pentru a analiza retina persoanelor și a determina riscul unui atac de cord sau al unui anevrism.…

- Meteorologii avertizeaza ca este risc insemnat de producere de avalanse in muntii Bucegi si Fagaras, atat la inaltimi mai mari, dar si mai mici de 1.800 de metri. Stratul de zapada a crescut in ultimele 24 de ore cu pana la sapte centimetri in masivele Bucegi si Fagaras. Astfel, cel mai mare strat de…

- Marte, Planeta Roșie, i-a inspirat pe mulți scriitori de literatura științifico-fantastica. Și-au inchipuit cum ar fi viața acolo, calatoria pana acolo. Ei bine, visul pare ca se apropie de realitate.

- In Antarctica, exista un ecosistem care a stat ascuns sub calota glaciara timp de 120.000 de ani. In iarna trecuta a emisferei sudice, in iulie, un iceberg masiv s-a rupt de stratul de gheata, iar o zona de peste 5.800 de kilometri patrati...

- Cercetatori din New York sustin ca au dezvoltat o lampa cu ultraviolete care poate indeparta gripa. Se stia pana acum ca virusul gripal poate fi ucis de razele ultraviolete, dar nu exista o metoda ca iradierea sa nu fie nociva pentru pacient.

- O tanara din Statele Unite a dezvoltat o aplicatie de smartphone pentru bolnavii de Alzheimer. Nu le poate trata boala - dar ii ajuta sa isi aminteasca detalii despre persoanele cu care stau de vorba.

- Peste 700 de kilometri de ambuteiaje, autobuze retrase in garaje in perioada de varf a traficului si trenuri intarziate. Sunt efectele iernii care s-a instalat in jumatatea de nord al Frantei. Cea mai afectata este regiunea capitalei. Stratul de zapada nu depaseste cativa centimetri, dar este un fenomen…

- Raul de miscare se manifesta in cazul copiilor atunci cand acestia calatoresc cu masina, avionul, vaporul sau cu trenul. Cel mai frecvent sunt afectati copiii intre 4 si 10 ani, iar raul de miscare se manifesta mai des in calatoriile cu masina.

- Un sistem solar din galaxia noastra, Trappist-1, include sapte planete telurice care par a contine apa si sint potential locuibile, se arata intr-un studiu publicat luni, citat de AFP. Descoperirea sistemului solar format din cele sapte planete, care orbiteaza o stea rosie pitica, "ultrarece", situat…

- Gaurile din patura de ozon din atmosfera superioara au inceput sa se ''vindece'' in ultimii ani in preajma polilor Pamantului, insa aceste efecte pozitive nu se remarca si la latitudini mai joase, conform unui studiu publicat marti, citat de DPA. Potrivit cercetarii, stratul de ozon…

- Cercetatori a constatat ca a sta in picioare contribuie la scaderea in greutate. Concluziile acestui studiu au fost publicate in revista de specialitate European Journal of Preventive Cardiology.

- Fara animatoare in Formula 1. Cine a facut anunțul care le-a stricat ziua barbaților din intreaga lume. Formula 1 va renunta la animatoare incepand cu noul sezon competitional, a anuntat Sean Bratches, director general al Marelui Circ, scrie DPA. ”In ultimul an am analizat diferite aspecte ale circuitului…

- Iarna mai ocolește și ne va bucura cu indice din termometre pozitive. Astfel, doar astazi, in ultima zi a saptamanii vom avea temperaturi de -8 grade Celsius, specifice acestei perioade a anului. Dar zilele ce urmeaza zapada se va topi și valorile termice vor depași norma climatologica.

- Prețurile la imobiliare in Alba Iulia au crescut, constant, dupa criza economica și odata cu dezvoltarea turistica a orașului, dar și in contextul creșterii numarului de locuitori, iar investitorii in turism susțin ca numarul innoptarilor este in creștere, simțindu-se o mare diferența fața de acum zece…

- Nationala de fotbal a Australiei are un nou selectioner. "Cangurii" vor fi pregatiti de cunoscutul tehnician olandez Bert van Marwijk, cel care a calificat reprezentativa tarii sale in finala Campionatului Mondial din 2010.

- Cercetatori israelieni au reconstituit si descifrat unul dintre cele doua manuscrise de la Marea Moarta, la peste o jumatate de secol de la descoperirea lor, a anuntat o universitate israeliana, citata de AFP.

- Pe strada Coralilor, din Sectorul 1 al Capitalei, a parut de cateva saptamani o groapa ”a nimanui”, in care zeci de soferi si-au facut praf rotile autoturismelor, dar despre care autoritatile spun ca nu știu nimic. Groapa are o lungime de aproximativ un metru, o latime de 40 de centimetri si o adancime…

- Autoritatile australiene au anuntat luni o masura importanta pentru protectia Marii Bariere de Corali, insa asociatiile ecologiste sustin ca aceasta este insuficienta si solicita autoritatilor sa actioneze pentru reducerea poluarii, informeaza AFP. Marea Bariera de Corali, aceasta bijuterie…

- Criteriul de baza dupa care se adjudeca licitatiile publice este pretul cel mai mic, dar uneori firmele exagereaza prin ofertele derizorii pe care le avanseaza, iar in astfel de cazuri treaba poate iesi rau. S-a intamplat si in cazul unui drum de pe raza comunei Ciacova, a carui executie a contractat-o…

- Prefectura Maramures anunta ca vremea a fost mai calda decat normalul termic al perioadei. Cerul a fost noros. In prima parte a zilei au cazut, pe arii relativ extinse, precipitatii sub forma de ninsoare. Vantul a suflat slab, la moderat cu intensificari de pana la 50 km in municipiul Baia Mare si…

- Prefectura Maramures anunta ca vremea a fost geroasa dimineata si noaptea. Cerul senin ziua si variabil pe parcursul noptii. Vantul a suflat suflat slab. Temperaturile maxime au avut valori cuprinse intre -2 grade Celsius si 0 grade Celsius. Temperaturile minime au avut valori cuprinse intre -9 grade…

- Guvernul australian a lansat un apel catre oamenii de stiinta pentru salvarea Marii Bariere de Corali in cadrul unei proiect cu o finantare de doua milioane de dolari australieni, echivalentul a 1,6 milioane de dolari americani, informeaza marti DPA. ''Este o invitatie deschisa…

- In urma cu an de zile, Australian Open pleca la drum cu Kerber, Serena si Radwanska drept primele trei favorite. De atunci, multe s-au schimbat: americanca a devenit mama si a declarat forfait la editia din 2018, in timp ce nemtoaica si poloneza inca isi cauta gloria de altadata. Eliberata de presiunea…

- Nava va fi livrata in aprilie 2020. ArcelorMittal Galati, cel mai mare combinat sidelurgic din tara, furnizeaza otel pentru un vas de cercetare antarctic de aprovizionare, cu capabilitati de spargator de gheata, solicitat de guvernul australian. "Acest proiect demonstreaza performanta…

- Oamenii de știința trag un nou semnal de alarma. Singura sursa de unde radio din univers tocmai ce a devenit mai extrema. Flashurile de obicei dureaza mai puțin decat o minisecunda, iar originea lor este și acum un mister pentru omenire.

- Vesti bune de la agentia spatiala americana: stratul de ozon care apara planeta de radiatiile ultraviolete se reface, potrivit celor mai recente masuratori efectuate cu ajutorul satelitilor.

- Ministrul peruan al apararii, Jorge Nieto, a demisionat miercuri in semn de protest dupa gratierea acordata de seful statului, Pedro Pablo Kuczynski, fostului presedinte Alberto Fujimori, condamnat pentru crime impotriva umanitatii, relateaza AFP. "Da, a demisionat", a declarat pentru…

- Liderul nord-coreean a afirmat, in cadrul mesajului sau de sfarsit de an, ca Statele Unite nu mai pot incepe un razboi impotriva Coreei de Nord acum ca aceasta a dezvoltat capabilitatea de a lovi teriroriul american cu arme nucleare.

- Risc de avalansa de nivelul 4 din 5 in munții Fagaraș În Fagaras, la altitudini de peste 1.800 de metri, riscul de avalansa este la nivelul 4 din 5. Este vizata inclusiv zona turistica Bâlea Lac, unde stratul de zapada are peste 120 de centimetri. De asemenea, salvamontistii…

- Cu autonomie de pana la 22 de ore, acesta le ofera utilizatorilor o noua experienta de operare, fiind intotdeauna gata de lucru, intotdeauna conectat. NovaGo este dezvoltat pe platforma Qualcomm Snapdragon 835 Mobile PC cu X16 LTE, are pana la 8GB RAM, stocare UFS 2.0 de 256GB si doua porturi USB 3.1…