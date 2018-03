Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda este cea mai fericita tara din lume, arata un clasament anual publicat miercuri in care Burundi ocupa pozitia inferioara, iar americanii sunt mai putin multumiti fata de anul trecut. Raportul Mondial al Fericirii 2018, realizat de Reteaua de Solutii pentru Dezvoltare Durabila (SDSN),…

- In toamna anului trecut, la Craciunelu de Jos au demarat lucrarile pe șantierul celui mai ambițios proiect de pana acum al administrației locale conduse de primarul Lenuța Bubur. Este vorba despre un pod peste Tarnava, la care se reiau acum procedurile de ridicare. Potrivit edilului, investiția ar putea…

- Cercetatori de la QIMR Berghofer Medical Research Institute, din Australia, au prezentat luni un test digital care determina cu "mare precizie" riscul de a dezvolta un melanom de catre persoanele cu varsta de peste 40 de ani in urmatorii trei ani si jumatate, relateaza EFE. "Testul digital…

- O mama din Australia a oripilat internetul, dupa ce femeia distribuise pe internet niște fotografii de groaza in care aparea copilul ei de doar un an, exact de ziua de naștere a baiatului. Internauții au fost ingroziți de imaginile terifiante in care a aparut copilul, car de ziua sa a primit o delicatesa…

- Temperaturile extreme din aceste zile sunt un test de rezistenta pentru moldoveni. Mari batai de cap au soferii, care nu pot porni masinile dimineata. Ca urmare, numarul adresarilor la atelierele de reparatii auto au crescut considerabil.

- In timpul postului, leguminoasele sunt principalele surse de proteine de care organismul are nevoie. Soia este vedeta deoarece contine un procent foarte crescut de proteine cu inalta valoare biologica.

- Doua canadience au recunoscut, in fața instanței, ca au incercat sa introduca cocaina in Sydney, Australia, in timp ce se aflau intr-o croaziera. Cele doua sunt acuzate ca au adus 95 de kilograme de cocaina pe teritoriul Australiei, in valoare de 17 milioane de dolari, scrie BBC News.

- Cercetatorii americani de la Florida State University au elaborat o metoda prin care pot sintetiza o molecula extrem de versatila numita olimpicen - un compus de carbon si hidrogen numit dupa forma simbolului Jocurilor Olimpice.

- Potrivit reprezentanților Primariei, acestea sunt vechi și necesita o verificare ca sa nu se produca accidente. Expertiza tehnica este estimata la prețul de 42.117 lei, fara TVA. “Portalele se afla amplasate în urmatoarele zone: strada Traian Vuia – la intersecția cu…

- UPDATE Inspectorii de la Inspectoratul de Stat in Constructii au verificat stabilitatea cladirii de pe bd. Sincai afectata joi de explozia urmata de incendiu si au stabilit ca nu are structura de rezistenta afectata si nu prezinta pericol pentru populatie, a declarat Daniel Vasile, purtatorul de…

- HALO, CONTROVERSATUL SISTEM DE PROTECȚIE PENTRU COCKPIT, ESTE CAPABIL SA SUSȚINA 12 TONE, ADICA GREUTATEA UNUIA DINTRE CELEBRELE AUTOBUZE LONDONEZE, CONFORM CELOR DE LA MERCEDES AMG. Structura din titan, care cantarește 7 kilograme, a fost criticata de fani și chiar de unii dintre piloți. Fanii sunt…

- Fotbalistul Liam Miller, fost jucator la Manchester United și Celtic, a murit la varsta de 36 de ani, in urma unei scurte batalii cu cancerul pancreatic. In luna noiembrie, mijlocașul care a imbracat de 21 de ori tricoul naționalei Irlandei și a inscris un gol pentru echipa sa, a fost diagnosticat…

- Volei Alba Blaj a obținut o victorie dramatica, dupa un „thriller”, in Champions League, la Sibiu, cu ASPTT Mulhouse, scor 3-2 (15-25, 25-21, 20-25, 28-26, 15-13) și a strans 11 puncte in competiția suprema. Cu 4 succese in Grupa A din tot atatea meciuri, „mandria județului” poate obține o calificare…

- Marti, la inchiderea burselor asiatice, Bloomberg Commodity Index, un indice care masoara evolutia a 22 de materii prime, de la cupru la titei, inregistra o scadere de doar 0,1%, in conditiile in care cresterea preturilor la metale pretioase si gaze naturale a contrabalansat scaderea pretului la…

- Inca o scadere pentru Bitcoin. Cat valoreaza moneda Dupa ce, la inceputul lunii decembrie 2017, Bitcoin a ajuns la o valoare apropiata de 20.000 de dolari, vineri moneda virtuala a scazut sub pragul de 8.500 de dolari. Scaderea reflecta temerile investitorilor legate de viitorul criptomonedelor,…

- O echipa de cercetatori din Japonia si Australia a dezvoltat un test de sange care detecteaza proteina toxica amiloid beta, considerata cauza declansarii bolii Alzheimer, informeaza Reuters joi.

- Pe 17 februarie, pe cele 4 scene ale festivalului Underland, va rasuna simultan muzica buna de pe 3 continente și 9 țari - Italia, Ucraina, Romania, Portugalia, Australia, Franța, Spania și SUA.

- Cherish-Rose Lavelle din Australia avea doar 11 ani cand au inceput durerile groaznice. Atunci cand a ajuns la spital, medicii au crezut ca fata arA putea fi gravida, deoarece burta ei era prea mare. A

- Bateria de 100 MW creata de Tesla in Australia de Sud a demonstrat ca poate fi profitabila pentru Neoen, compania care o detine. Factorul financiar benefic al inovatiei energetice poate convinge si alte state sa recurga la tehnologia Tesla de...

- Ministerul Educaiei Naionale a organizat în perioada 1824 ianuarie 2018 o consultare public privind structura anului colar 20182019 în cadrul creia toi cei interesai au avut ocazia si exprime punctul de vedere prin completarea unui chestionar online.Cele 5 întrebri incluse în che...

- Simona Halep e primul sportiv roman care ajunge in finala turneului de mare slem din Australia si, din nou, o intreaga tara ii tine pumnii pentru victorie. Pentru titlul de la Melbourne, va lupta cu Caroline Wozniacki, numarul 2 WTA.

- Legendarul cântareț și compozitor american Neil Diamond a anunțat ca va renunța la a mai face turnee, dupa ce a fost diagnosticat cu Parkinson.Urmând sfaturile medicului sau, cântaretul, originar din Brooklyn, New York, care va împlini miercuri 77 de ani, a anulat…

- Autoritatile australiene au anuntat luni o masura importanta pentru protectia Marii Bariere de Corali, insa asociatiile ecologiste sustin ca aceasta este insuficienta si solicita autoritatilor sa actioneze pentru reducerea poluarii, informeaza AFP. Marea Bariera de Corali, aceasta bijuterie…

- Pilotul spaniol Carlos Sainz (Peugeot) a cucerit al doilea sau titlu in Raliul raid Dakar, sambata, la categoria auto, la opt ani dupa primul, la finalul celei de-a 14-a etapei a cursei, desfasurata in circuit la Cordoba (Argentina), informeaza Agerpres. Sainz (55 ani) si copilotul sau Lucas Cruz au…

- Prefectul Vasile Moldovan a declarat ca Ministerul Afacerilor Interne a luat decizia și a dispus reorganizarea unitara a site-urilor web ale instituțiilor prefectului. Activitatea de reorganizare comuna și de realizare a noilor pagini web a fost coordonata de catre secretarul de stat Mihai Dan Chirica.…

- Vorbim despre Liviu Dragnea care a dovedit ca are o "rezistența extraordinara de atlet de cursa lunga". "Scandalul (n.r. - cu polițistul pedofil) a fost folosit ca un pretext. Pana la urma, era o lupta surda, tacuta, dar și cu accente destul de vizibile intre cele doua tabere - Dragnea și…

- Industria croata a turismului a inregistrat o crestere istorica in 2017, cand pentru prima data innoptarile inregistrate in structurile de primire turistica au ajuns la 102 milioane, o crestere de 12% fata de 2016, a anuntat, luni, ministrul Turismului, Gari Cappelli, transmite Xinhua, citata de Agerpres.…

- Incident grav in capitala Indoneziei. Tavanul bursei din Jakarta s-a prabușit, iar mai multe persoane au fost ranite. Imaginile de pe rețelele de socializare arata haosul care a urmat, relateaza BBC News. Nu este clar cate persoane au fost ranite, precum nici ce anume a provocat prabușirea etajului.…

- Irimuș (30 de ani) și-a reziliat contractul cu Dinamo București și a semnat cu formația ardeleana un angajament de 2 ani și jumatate. ”Cred ca am facut doua mutari bune în aceasta perioada, atât pentru structura echipei, cât si pentru structura vestiarului. Cred ca…

- Mii de soferi isi pun viata in pericol de fiecare data cand traverseaza podul peste raul Aries, aflat pe DN1 la iesirea din municipiul Turda spre Alba Iulia, scrie Digi24. Podul structura de rezistenta afectata de greutatea masinilor si placa de susținere a trotuarului fisurata. Construit in 1965, acesta…

- Ieri, a avut loc la arena "Margaret Court" din Melbourne, stabilirea tablourilor de simplu de la primul turneu de Grand Slam a anului. Invitati speciali au fost Roger Federer si Maria Sarapova si, pentru ca prezenta rusoaicei a starnit multe suspiciuni din cauza trecutului sau, decizia impune o explicatie.…

- O fotografie postata pe retelele de socializare in care se poate vedea un koala mort, tintuit de un stalp de lemn, in Australia, a provocat indignare si reactii de condamnare in aceasta tara, informeaza joi DPA si AFP. Autoritatile pentru protectia animalelor au declarat ca ancheteaza…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu (foto) s-a calificat, astazi, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Hobart (Australia), dotat cu premii totale de 226.750 dolari. Sportiva de 29 ani (57 WTA) a trecut in optimi, in doua ...

- De cateva saptamani, americanii se confrunta cu ninsori abundente, iar acum, cu un frig de crapa pietrele. Pentru cateva zile consecutiv, temperaturile au coboarat sub 20 de grade Celsius, cu minus, in nord estul Statelor Unite.

- Temperaturi minime de aproape -50 de grade Celsius s-au înregistrat în estul Canadei si Statelor Unite, la doar câteva zile dupa o furtuna puternica care a afectat mii de zboruri si s-a soldat cu cel putin 19 decese în SUA,

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina a câstigat turneul WTA de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 894.700 dolari, învingând-o sâmbata în finala pe belarusa Aleksandra Sasnovici cu un categoric 6-2, 6-1. Meciul a durat numai o ora si sapte minute.…

- Jucatoarea de tenis Alexandra Dulgheru (191 WTA) s-a calificat in optimi la turneul ITF de la Playford (Australia), dotat cu premii de 25.000 de dolari, informeaza Telekom Sport. Romanca a invins-o in runda inaugurala pe Lin Zhu, din China, principala ...

- Un barbat de 35 de ani a murit dupa ce a fost lovit de fulger in Kings Canyon, din centrul Australiei, a anuntat marti politia, citata de DPA. Victima se plimba luni, impreuna cu alti patru membri...

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep are sanse mari sa isi pastreze pozitia de lider in clasamentul mondial feminin si dupa turneele din prima saptamana a sezonului 2018, care vor avea loc la Shenzhen (China), Brisbane (Australia) si Auckland (Noua Zeelanda), potrivit site-ului WTA.Halep, care ocupa…

- Cum sa ai un par sanatos și stralucitor și pe timpul iernii? Ține cont de urmatoarele sfaturi. Citește și: 5 moduri prin care vei avea un par mai lung și mai sanatos. Nu uita de balsam In sezonul rece, aspectul tern al parului este un lucru la ordinea zilei. Expunerea la frig și schimbarile dese de…

- Editura Cartea Copiilor lanseaza „Vreau sa te vad mai repede”, una dintre cele mai faimoase carti semnate de Taro Gomi. Gomi este un autor si ilustrator japonez cu o cariera impresionanta: a publicat peste 400 de carți ilustrate, dintre care 50 de titluri au fost traduse in numeroase tari. Acum in varsta…

- Comisia Europeana a prezentat un raport privind progresele înregistrate în sensul asigurarii unei reciprocitati depline în materie de vize cu Canada si Statele Unite, în care analizeaza evolutiile din ultimele sapte luni, potrivit unui comunicat al Executivului UE. Documentul…

- O universitate australiana a dezvoltat o tehnologie de realitate virtuala, care va permite oamenilor de stiinta sa exploreze tridimensional celulele umane in mod simultan, au informat surse academice citate de EFE. Metoda va ajuta la analizarea in mod eficient a medicamentelor impotriva…

- Mai multe fosile microscopice descoperite in Australia intr-o roca datata acum 3,5 miliarde de ani sunt cele mai vechi fosile descoperite vreodata pe Terra si reprezinta cea mai veche amprenta a unor microorganisme de pe planeta noastra, au confirmat oamenii de stiinta potrivit carora viata ar fi…

- De aceasta data noul model Stinger a primit un punctaj maxim si din partea celor de la ANCAP care testeaza masinile pentru piata din Australia. Modelul are un punctaj maxim la toate capitolele indiferent de motorizare, structra de rezistenta a masinii fiind una dintre cele…

- Structura de rezistența a halei a fost ridicata, iar hala a fost racordata la rețelele de utilitați. Termenul de finalizare prevazut este 10 februarie 2018, data la care, conform informațiilor furnizate, va fi efectuata recepția. „Lucrarile de executie a halei agroalimentare „Miorita” nu numai ca au…