Cercetător american, concluzie surprinzătoare despre bebelușii modificați genetic 'Cel mai probabil este ca cele doua creiere ale fetitelor sa fi fost afectate', a declarat Alcino J. Silva, neurobiolog la Universitatea California din Los Angeles, publicatiei de specialitate MIT Technology Review, citata luni de ziarul South China Morning Post. Silva, al carui laborator a descoperit in 2016 impactul genei CCR5 asupra memoriei si capacitatii creierului de a forma noi conexiuni, a precizat ca 'interpretarea cea mai simpla a acestor mutatii este ca vor avea efect asupra functiei cognitive a gemenelor'. Potrivit MIT Technology Review, numeroase studii demonstreaza ca, pe langa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

