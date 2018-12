Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 45 de ani, din localitatea Pribilesti, si-a pierdut libertatea pentru un an, dupa ce a condus un autoturism in stare de ebrietate. Pe numele lui Judecatoria Baia Mare a emis mandat de executare a pedepsei inchisorii la data de 22 noiembrie a.c. Ieri, 26 noiembrie, barbatul a fost…

- Trei barbați din județul Alba au fost depistați de polițiști in weekendul ce a trecut, in timp ce conduceau autovehicule aflați sub influența bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Alba, la data de 25 noiembrie 2018, in jurul orei 04.00, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, in timp ce actionau pe raza…

- Politistii din Alba au deschis, marti, mai multe dosare penale pentru infractiuni rutiere. Au fost depistate in trafic persoane care conduceau fara permis sau sub influenta alcoolului, punand astfel in pericol siguranta circulatiei. In jurul orei 11.45, politistii Secției 2 Poliție Rurala Vintu de Jos,…

- Dupa ce a condus beat și fara permis, un tanar din Argeș a lovit un autoturism. Duminica seara (11 noiembrie), politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Albota, impreuna cu jandarmii din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Arges l-au depistat pe un tanar de 19 ani, din comuna Oarja, banuit…

- Mai multi soferi au fost depistati in trafic de politistii IPJ Constanta conducand sub influenta bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Constanta, La data de 11 noiembrie a.c., in jurul orei 15:30, politistii din cadrul Serviciului Rutier Constanta au depistat un barbat, in varsta de 63 de ani, din municipiul…

- În data de 31.10.2018 poliitii brileni lau depistat în trafic pe un ofer în timp ce conducea autoturismul sub influena buturilor alcoolice.Azinoapte în jurul orei 0240 poliitii din cadrul Biroului Ordine Public lau oprit pentru control pe un brbat în vârst de 36 ani din...

- La data de 4 octombrie a.c., politistii din cadrul Serviciului Rutier Constanta au depistat un barbat, in varsta de 36 de ani, care a condus un autoturism pe DN 3, in localitatea Valu lui Traian, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, ulterior fiind implicat intr un accident soldat doar cu pagube…

- Politistii IPJ Constanta au depistat in trafic mai multi conducatori auto fie sub influenta bauturilor alcoolice, fie fara a detine permis de conducere valabil. Potrivit IPJ Constanta, la data de 23 septembrie a.c., politistii din cadrul Serviciului Rutier Constanta au depistat un barbat, in varsta…