- Perchezițiile continua, miercuri, la casa lui Gheorghe Dinca din Caracal. Anchetatorii au gasit noi fragmente osoase intr-una din gropile betonate din curtea criminalului. La mai bine de o luna de cand au inceput cercetarile la casa lui Gheorghe Dinca, barbatul care a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra…

- Romania TV a prezentat, marți, o informație noua despre cazul de la Caracal! Conform televiziunii de știri, o femeie de 49 de ani, din localitatea Brancoveni, a depus o plangere ca in perioada mai-iunie a mers in casa lui Gheorghe Dinca, in Caracal, pentru a-l ajuta la treburi gospodarești.Acolo,…

- Cercetarea si cautarea unor noi probe în locuinta, în dependintele, în autoturismul si în autoutilitara lui Gheorghe Dinca se reiau luni, în prezența lui si a avocatului sau.

- Traficul de persoane devine un scenariu din ce in ce mai plauzibil in cazul dispariției Alexandrei Maceșanu! Numerele de telefon descoperite de polițiști in telefonul presupusului criminal din Caracal, Gheorghe Dinca, ar putea schimba total cursul anchetei.

- Testul cu poligraful se amana! Anchetatorii reiau azi cercetarile la casa lui Dinca din Caracal. Procurorii DIICOT reiau, vineri, 2 august, cercetarile la casa din Caracal unde Gheorghe Dinca le-ar fi ucis pe cele doua adolescente, urmand sa il duca și pe acesta la fața locului. Testul poligraf de la…

- Proprietarul dubei albastre cu care s-a deplasat Gheorghe Dinca in ziua in care ar fi omorat-o pe Alexandra, cand aceasta l-a trimis sa-i cumpere o crema de la farmacie, este audiat. Oamenii legii considera ca acesta este un martor-cheie in cazul crimelor din Caracal. La doua zile dupa ce Alexandra…

- Mașina cu care Gheorghe Dinca a rapit-o pe Alexandra Maceșanu in luna iulie a fost pe imaginile anchetatorilor care au verificat dispariția Luizei Melencu in luna aprilie, potrivit Antena 3, informația fiind prezenta intr-un raport oficial privind operatiunile derulate in cazul Alexandrei. Luiza Mihaela…

- Criminalul din Caracal, Gheorghe Dinca, cel care a recunoscut pana acum uciderea Alexandrei și Luizei, va fi adus astazi de anchetatori la locul savarșirii crimelor pentru reconstituirea faptelor.Procurorii au extins cercetarile in cazul lui Dinca pentru omor calificat.