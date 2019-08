Stiri pe aceeasi tema

- "Nu ne-au spus, ne-au mințit tot timpul, in permanența, am simțit ca e ceva in neregula, dar acești tradatori de neam, de țara, nemernici, puși in funcțiile statului, sunt platiți. Nu se mai satura de bani, nu le mai ajunge pamantul. Nu e de ajuns ca la suferința noastra sa mai adauge și alte suferințe.…

- Detalii de ultim moment despre cazul Luizei Melencu, adolescenta pe care Gheorghe Dinca spune ca a ucis-o, la Caracal. Anchetatorii au mers astazi acasa la parintii fetei pentru a ridica mai multe haine si fotografii, potrivit Antena 3.

- "A fost gasit si se expertizeaza un alt telefon care de pe care Gheorghe Dinca l-a folosit cand a sunat familia Luizei. Organele au gasit acest telefon la o familie, nu va pot spune la cine. Au gasit acest telefon si urmeaza ca maine sa faca expertiza primelor trei telefoane si a laptopului, iar daca…

- Dupa ce anchetatorii au reluat, miercuri, verificarile la locuinta lui Gheorghe Dinca, avocatul familiei Luizei, Tonel Pop a declarat ca au fost gasite noi fragmente de oase de natura umana si un al patrulea telefon, de pe care Dinca i-a sunat pe parintii Luizei. Tot acesta sustine ca Dinca are acces…

- Avocatul familiei Luizei, Tonel Pop, a declarat marti ca din declaratiile date in ancheta reiese ca familia a primit dupa disparitia fetei telefoane de la mai multe persoane, de pe numere diferite, or ancheta vizeaza un singur inculpat, pe Gheorghe Dinca.„Din declaratiile date se intrevede…

- Mihaela Porime, purtatorul de cuvânt al DIICOT, a anunțat ca cercetarile efectuate în casa lui Gheorghe Dinca de sâmbata au vizat fixarea prezenței Luizei în locuința acestuia.

- Telefonul de pe care a fost sunat bunicul Luizei, in urma cu trei luni, și care avea o cartela prepay, a fost monitorizat de DIICOT Craiova din luna iunie, dar nu i-au identificat proprietarul pana pe 26 iulie, cand l-au gasit acasa la criminal. Dupa ce Luiza Melencu, fata de 18 ani din comuna Diosti,…

- Dezvaluire incendiara in cazul Caracal. DIICOT va relua astazi cercetarile acasa la Gheorghe Dinca, deși ieri șeful structurii spunea ca oamenii legii nu pot descinde la acasa lui Dinca fara ca acesta sa fie prezent. Dinca este internat in spital, acuzand dureri in urma descinderilor oamenilor legii,…