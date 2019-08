Stiri pe aceeasi tema

- Parinții celor doua fete disparute in Caracal ar fi fost audiate miercuri, 31 iulie, de catre procurorii Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție. Anchetatorii au dorit sa afle, din punctul lor de vedere, modul in care s-a intervenit in cazul fetelor lor disparute, precizeaza surse judiciare.…

- Anchetatorii sunt in posesia imaginilor surprinse de camerele video in momentul in care Alexandra a fost sechestrata in mașina de Gheorghe Dinca. Detaliile sunt șocante. Pentru localnicii din zona, alternativa “ia-ma nene” este aproape singura de a se deplasa spre orașul Caracal sau viceversa. Este…

- Jurnalista Sorina Matei produce cutremur in randul anchetatorilor din cazul “Caracal”. Polițiștii au stat ore bune la ușa suspectului pe motiv ca procurorul nu le-a permis sa puna in executare mandatul emis de judecator. Sorina Matei publica o nota a Parchetului General in care arata ca se putea interveni…

- Klaus Iohannis a declarat, duminica seara, legat de cazul din Caracal, ca Executivul trebuie sa se gandeasca daca nu este vinovatul moral, sustinand ca toti cei care au gresit trebuie sa fie sanctionati, indiferent daca sunt de la Interne, STS sau alte institutii. Președintele a adaugat ca, in ședința…

- Suspectul principal de la Caracal, Gheorghe Dinca, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, sub acuzatiile de viol si trafic de minori. Intre timp, scanfandrii chemați sa ajute la investigații au scos, din lacul din Caracal, aflat in apropierea casei lui Dinca, o valiza cu haine și ramașite dintr-un…

- Apar detalii teribile in crimele de la Caracal. Criminalul ar fi incercat, imediat dupa rapirea celor doua adolescente, sa induca in eroare atat familiile celor doua, cat și autoritațile. Mai multe telefoane suspecte au fost primate de membrii familiilor celor doua fete. Alexandru Cumpanașu, președintele…

- UPDATE Perchezitiile la locuinta mecanicului au inceput dupa ce o adolescenta de 15 ani din Dobrosloveni a disparut, ultima oara fiind vazuta in Caracal in timp ce urca intr-o masina. Reprezentantii Politiei Olt au declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca politistii, sub coordonarea Parchetului de pe…

- Decizie importanta in justiție pentru fostul șef al PRO TV, Adrian Sirbu, judecat in prezent in doua dosare penale dupa ce a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Intr-unul dintre acestea, mai exact dosarul Mediafax judecatorii de la Curtea de Apel București…