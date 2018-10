Stiri pe aceeasi tema

- Doi sateliti, unul european si unul japonez, au plecat spre cea mai mica planeta din sistemul nostru solar si cea mai apropiata de Soare. Aceștia vor calatori, in urmatorii șapte ani, prin spatiu, urmand ca in orbita lui Mercur sa intre in 2026. Americanii au fost primii care au ajuns pe orbita lui…

- BepiColombo, prima misiune spatiala europeana spre planeta Mercur, a fost lansata cu succes spre planeta cea mai mica si mai apropiata de Soare din sistemul nostru solar, in incercarea de a-i descifra necunoscutele, relateaza sambata EFE, citata de Agerpres.

- BERBEC In mitologia romana, planeta care te guverneaza, Marte, este zeul razboiului si al luptei. Esti primul semn de foc din zodiac. Focul tau este pur, deoarece este prima scanteie de lumina. Este acel foc care iti lumineaza calea, te inspira si iti da curaj oriunde te duci. Esti…

- Misiunea BepiColombo, care reprezinta unul dintre cele mai ambitioase proiecte concepute de Agentia Spatiala Europeana (ESA), va fi lansata pe 20 octombrie cu obiectivul de a studia Mercur, cea mai apropiata in raport cu Soarele dintre planetele Sistemului Solar, pe suprafata careia temperaturile ajung…

- Acest tranzit va dura pana pe 5 septembrie cand Mercur, planeta comunicarii si ideilor noastre, ajunge in Fecioara. Ce ne aduce acest tranzit acum si de ce este bine sa profitam de acest context? In astrologie, Mercur este planeta comunicarii, a proceselor de gandire, a obiceiurilor de rutina,…

- Sonda spatiala Parker, echipata cu un scut high-tech pentru a o proteja de caldura extrema, va fi lansata sambata intr-o misiune spre Soare si va incerca sa identifice motivul pentru care coroana astrului este mult mai fierbinte decat suprafata acestuia, informeaza AFP. Sonda americana,…