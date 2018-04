Cercetări în cazul de incendiere a mai multor mașini din București Cercetari in cazul de incendiere a mai multor mașini din București Foto: Arhiva. Politia din Bucuresti face cercetari în cazul de incendiere a mai multor masini azi-noapte în capitala. Deja o persoana este cercetata. Suspectul a fost retinut de jandarmi si pledat politilor. Pompierii din Bucuresti au intervenit azi-noapte, în mai putin de o ora, pentru stingerea a trei incendii la autoturisme stationate în diferite zone ale orasului. Opt masini au fost distruse sau avariate. Exista suspiciunea ca focul a fost provocat.

… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Bucuresti au intervenit, in noaptea de sambata spre duminica, in mai putin de o ora, pentru stingerea a trei incendii la autoturisme, opt masini fiind distruse sau avariate in total.

- Pompierii din Bucuresti au intervenit in mai putin de o ora, in noaptea de sambata spre duminica, pentru stingerea a trei incendii la autoturisme, opt masini fiind distruse sau avariate. Exista suspiciunea ca focul a fost provocat. Politia Capitalei face cercetari pentru distrugere in cazul celor trei…

- Primul incendiu a fost anuntat sambata noapte la ora 23 la 112, informeaza Romania TV. Pompierii au ajuns undeva in sectorul 1, unde 3 masini ardeau cu flacara, iar o a patra masina era afectata de caldura degajata de la celelalte autoturisme. Citeste si Un bucurestean a reclamat la Politie…

- Mai multe masini parcate au fost avariate, in noaptea dinspre sambata spre duminica, in urma a trei incendii in Capitala, pompierii suspectand ca incendiile au fost provocate, anunta Politia Capitalei.

- Politia Capitalei face cercetari pentru distrugere in cazul celor trei incendii produse in Bucuresti in noaptea de sambata spre duminica in care opt autoturisme au fost distruse sau avariate. Verificarile sunt efectuate de lucratorii de la Sectiile 2 si 4 Politie.

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis, in accidentul rutier au fost implicate doua masini. "ISU Timis a fost solicitat sa intervina la un accident rutier, pe centura Lugoj, intre doua autovehicule, cinci persoane fiind implicate. Toate persoanele necesita ingrijiri medicale.…

- Primele 1.000 de fiole de imunoglobulina au intrat in tara Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, vineri, ca urmatoarele doze de imunoglobulina care vor ajunge în România sunt destinate pacientilor din tara, atât celor în regim acut, cât si celor cronici.…

- Marea Adunare de la Chisinau a adoptat o proclamatie de unire cu Romania Mii de persoane au participat astazi în Piata Marii Adunari Nationale din centrul Chisinaului la asa-numita "Marea Adunare Centenara", pentru a marca 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, manifestatia…

- Conferinta Nationala RoVaccin 2018 Reprezentanti ai autoritatilor, medici si specialisti în sanatate de la noi din tara si din strainatate discuta astazi la Bucuresti despre cum poate fi crescut numarul persoanelor care se vaccineaza. La Conferinta Nationala RoVaccin 2018 vor fi abordate…

- In Romania se sting luminile pentru a marca Ora Pamantului În aceasta seara, în România se sting luminile între orele 20:30 si 21:30 pentru a marca Ora Pamântului. Evenimentul vrea sa atraga atentia asupra efectelor schimbarilor climatice. Fatadele unor…

- Sindicatele din Politie si Penitenciare protesteaza in fata MAI Sindicatele din Politie si Penitenciare protesteaza, la aceasta ora, în fata Ministerului de Interne, nemultumite de conditiile de lucru si de salarizare. Dupa prânz, manifestantii ar urma sa plece într-un mars…

- Un barbat de 52 de ani din localitatea clujeana Nadașu a fost transportat cu elicopterul de la Cluj-Napoca la Spitalul de Arși din București dupa ce s-a autoincendiat din greșeala. Barbatul a incercat sa aprinda focul in soba, cu benzina, insa flacarile i-au cuprins hainele. Imediat intreaga…

- Ziua Maghiarilor de pretutindeni, sarbatorita in Romania Ziua maghiarilor de pretutindeni. Foto: Arhiva. Ziua Maghiarilor de pretutindeni este marcata astazi si în România, în capitala, dar si în mai multe localitati din Transilvania. Pe 15 martie maghiarii aniverseaza…

- Ministrul Carmen Dan și șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, se afla in zonele afectate de inundații din Covasna și Brașov. Oficialii atrag atenția ca pericolul nu a trecut iar situația ramane critica, mai ales ca sunt așteptate noi precipitații la finalul acestei saptamani.…

- Intalnire Mihai Fifor cu Robert Karem Foto: MApN. Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut ast[yi o întrevedere cu asistentul secretarului american al apararii pe probleme de securitate internationala, Robert Karem, prezent la Bucuresti cu prilejul Reuniunii ministrilor apararii în…

- Dezbatere pe tema egalitatii de gen in media si tehnologia informatieiei Foto: Arhiva. Parlamentul European organizeaza astazi, la Centrul Cultural ARCUB din Bucuresti, o dezbatere pe tema egalitatii de gen în media si tehnologia informatiei. Se vor analiza prevederile legislative specifice,…

- USR propune deschiderea spatiului din jurul Palatului Parlamentului Palatul Parlamentului Foto: Arhiva. Parlamentarii USR propun un proiect prin care spatiul din jurul Palatului Parlamentului sa fie deschis si intentioneaza ca luni sa lanseze o petitie publica pentru sprijinirea…

- Pompierii asigura in aceste momente masuri specifice de degajare a unui container de pe Autostrada A3. Potrivit informatiilor, containerul a cazut de pe trailer pe banda de mers catre Bucuresti. Containerul continea un bazin de plastic de 1000 litri incarcat cu sapun lichid.Potrivit ISU, nu exista victime.Traficul…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, la Bucuresti Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare si statul de drept, discuta, joi la Bucuresti cu seful statului, cu premierul si presedintii celor doua camere ale Parlamentului,…

- Meteorologii au prelungit avertizarile cod galben si cod portocaliu Foto: Arhiva. Circulatia rutiera pe autostrazile A2, Bucuresti - Constanta, si A4, Ovidiu - Agigea, a fost deschisa pentru toate categoriile de autovehicule - informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Romania sporeste investitiile in Republica Moldova România vrea sa îsi sporeasca investitiile în Republica Moldova, a declarat marti, la Chisinau, premierul Viorica Dancila, dupa discutiile cu omologul sau, Pavel Filip. Una dintre prioritatile României este operationalizarea…

- Scoli inchise in sudul tarii Din cauza vremii, scolile si gradinitele ramân închise în Bucuresti si în 11 judete din sudul si sud-estul tarii. În capitala, primarul general Gabriela Firea le-a oferit o solutie parintilor care nu au cu cine sa îsi…

- GRECO va discuta un raport vizand legile justitiei din Romania Foto: coe.int/greco. Delegatia Grupului de State împotriva Coruptiei din Consiliul Europei (GRECO) invita înca o data autoritatile de la Bucuresti sa ia în calcul solicitarea opiniei Comisiei de la Venetia cu privire…

- Discutii intre presedintele Iohannis si vicepremierul R. Moldova, I. Leanca Vicepremierul Republicii Moldova, Iurie Leanca, si presedintele României, Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis l-a primit miercuri, 21 februarie, pe viceprim-ministrul…

- Dosar penal "in rem" dupa prabusirea pasarelei din Gara de Vest Ploiesti Trafic feroviar blocat pe magistrala Bucuresti - Brasov, dupa ce o pasarela metalica din Gara de Vest Ploiesti s-a prabusit peste calea ferata, februarie 2018. Foto: Simona Uta. Politia a deschis dosar penal in rem privind incidentul…

- Intalnire importanta a premierului Dancila cu seful Comisiei Europene Viorica Dancila Întâlnire importanta, astazi, la Bruxelles, a prim-ministrului Viorica Dancila cu seful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, în prima vizita pe care noul premier de la Bucuresti o face în…

- Dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990, judecat la Inalta Curte de Casatie Fostul sef al SRI Virgil Magureanu, la o înfatisare în dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990, Bucuresti, februarie 2018. Foto: Diana Surdu. Dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990 este judecat, începând…

- Ambasadorii din UE acreditati la Bucuresti vor o intalnire cu V. Dancila Viorica Dancila Foto: Arhiva. Ambasadorii din Uniunea Europeana acreditati la Bucuresti au cerut o întâlnire cu premierul Viorica Dancila pe teme europene,…

- In locuinta se aflau 5 persoane. Incendiul a fost provocat de un membru al familiei cunoscut cu probleme psihice, care a murit carbonizat. La mansarda locuintei se aflau fratele victimei si sotia sa. Acestia au suferit mai multe fracturi la picioare din cauza cazaturii de la mansarda. Cei doi au…

- Pompierii din Bucuresti au reusit, miercuri, dupa o interventie de aproximativ 12 ore, sa salveze o femeie in varsta de 37 de ani care ameninta ca se arunca de la etajul al saselea al blocului in care locuia, scrie News.ro.

- Victimele gripei, tot mai numeroase Numarul deceselor cauzate de gripa, raportate pâna în prezent de Institutul National de Sanatate Publica, a ajuns la cel putin 26, mai multe decât în tot sezonul rece de anul trecut, când au fost 21 de victime. Numai…

- Proiect de lege privind ridicarea unui monument dedicat eroilor evrei Foto: Arhiva/ Alexandra Cristea. Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, astazi, proiectul de lege privind ridicarea unui monument dedicat eroilor evrei care si-au dat viata pentru România în Primul Razboi Mondial.…

- Gripa a provocat deja 21 de decese Numarul deceselor cauzate de gripa la nivel national a ajuns luni la 21, potrivit Centrului de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Un barbat în vârsta de 48 de ani, din judetul Iasi, a murit dupa ce s-a infectat cu virusul…

- Explozie intr-un bloc din Deva Foto: Arhiva Pompierii militari și salvatorii Detașamentului Deva intervin la o exlozie, care nu a fost urmata de incendiu, produsa într-un apartament din oraș. Echipajele deplasate de urgența la fața locului au gasit în apartament o…

- ANPC, amenzi de 1,7 milioane de lei in perioada sarbatorilor Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a dat amenzi de 1,7 milioane de lei în urma controalelor desfasurate în perioada sarbatorilor de iarna. Verificarile au fost facute în Bucuresti si în…

- Pompierii militari intervin la stingerea unui incendiu in localitatea Șinca Veche. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, plt. Luiza Danila, a precizat ca sunt doua victime, o femeie și un copil .de doi ani „A fost solicitata intervenția unui elicopter…

- Numarul autoturismelor, in crestere Parcul auto national din România a ajuns la finalul anului trecut la peste 7,6 milioane de unitati, în crestere cu circa 9 % fata de 2016. Potrivit datelor Directiei Permise si Înmatriculare, din totalul autovehiculelor înregistrate…

- Brummel-Prezenta navelor NATO la Constanta, un puternic semnal de siguranța Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Paul Brummel, considera ca prezenta gruparilor navale permanente ale NATO la Constanta, din care fac parte si doua nave britanice, transmite un puternic semnal de siguranta pentru…

- O femeie in varsta de 80 de ani a murit dupa ce a fost lovita de tramvai. Accidentul a avut loc pe Șoseaua Pantelimon din Capitala. Pompierii au gasit victima inconștienta și au acționat pentru descarcerarea acesteia. O femeie in varsta de 80 de ani a murit dupa ce a fost lovita de tramvai. Accidentul…

- Conditionarea fondurilor europene,"o incalcare grosolana a principiilor UE" Foto: mae.ro România si Polonia sunt împotriva conditionarii fondurilor europene de situatia statului de drept si a independentei justitiei - au declarat astazi la Bucuresti ministrii de externe ai celor…

- Declaratii la Bucuresti ale sefului diplomatiei de la Varsovia Șeful diplomatiei de la Varsovia, Jacek Czaputowicz (stânga) și ministrul român de externe, Teodor Meleșcanu. Foto: mae. Polonia are semnale de la alte state din regiune, precum Ungaria, ca nu vor vota pentru activarea…

- Comisarul european Corina Crețu va discuta cu premierul Viorica Dancila Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu. Foto: Arhiva. Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, considera ca România trebuie sa accelereze implementarea pe teren a proiectelor…

- Pompierii damboviteni au fost solicitati sa intervina in comuna Vanatorii Mici, pentru scoaterea din Raul Arges a unui minor de 13 ani. Pompierii l-au resuscitat zeci de minunte, iar la fata locului a ajuns si o Ambulanta speciala de terapie intensiva de la Bucuresti.

- Peste 3.000 de articole de imbracaminte susceptibile de a fi contrafacute, 27.500 de etichete cu insemnele unor marci protejate, precum și aparatura și materile folosite in activitatea de "inscripționare" a hainelor au fost ridicate de polițiștii din Ilfov in urma a doua percheziții efectuate in…

- Liviu Dragnea - intrevedere cu David Harris Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea foto: arhiva Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a discutat, astazi, cu David Harris - presedintele Comitetului Evreiesc American despre rolul activ al României, la nivel international,…

- Comisia Europeana a format un grup pentru combaterea știrilor false Foto: Arhiva. Comisia Europeana a format un grup la nivel înalt, care sa elaboreze o strategie în vederea combaterii fenomenului stirilor false, fake news, si a dezinformarii în mediul online. Din…

- Indemnul patriarhului la slujba de Anul Nou Patriarhul Daniel. Foto. basilica.ro. La slujba de Anul Nou oficiata, astazi, la Catedrala Patriarhala din Bucuresti, Patriarhul Daniel i-a îndemnat pe credinciosi sa multumeasca pentru binefacerile primite în trecut, pentru ca necultivarea…