- Sectia pentru anchetarea magistratilor a extins cercetarile in dosarul Laurei Codruta Kovesi si efectueaza cercetari in rem in privinta unui comunicat de presa din 9 ianuarie 2017 al PICCJ privind extradarea lui Nicolae Popa. Faptele anchetate sunt favorizarea faptuitorului si fals in declaratii. Potrivit…

- Continua audierile in dosarul aducerii in tara a fostului sef al FNI, Nicolae Popa. Mai multe persoane au fost chemate sa de declaratii in urma denuntului depus de Sebastian Ghita impotriva Laurei Codruta Kovesi. Omul de afaceri a declarat ca fosta sefa a DNA i-a cerut sa plateasca repatrierea lui Nicolae…

- Fostul parlamentar Vlad Cosma s-a prezentat marți dimineața la sediul Parchetului General unde va fi audiat in dosarul lui Nicolae Popa, informeaza Antena3. Audierea acestuia are loc dupa ce Sebastian Ghița a depus o plangere pe numele Laurei Codruța Kovesi.- in curs de actualizare

- Dumitru Carstea, socrul lui Sebastian Ghita, s-a prezentat, ieri, la Parchetul General, de care apartine Sectia de ancheta a magistratilor, pentru a fi audiat dupa denuntul depus de omul de afaceri contra fostului procuror-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, potrivit Mediafax. Printre altele, Dumitru Carstea…

- La scurta vreme dupa ce s-a aflat de plangerea inaintata de catre fostul deputat Sebastian Ghita la adresa Laurei Codruta Kovesi, denunt depus la nou-infiintata Sectie pentru anchetarea magistratilor, Nicolae Popa s-a prezentat la Parchetul General, insotit de avicat. Daca in prima faza, pana sa ajunga…

- Dupa ce Sebastian Ghița a fugit din Romania și a inceput seria dezvaluirilor, Parchetul General a deschis un dosar in care s-au facut investigatii privind toate afirmatiile lui Sebastian Ghita, inclusiv despre extradarea lui Nicolae Popa. Cauza a fost clasata la finalul anului trecut. In cadrul anchetei,…

