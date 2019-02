Stiri pe aceeasi tema

- „Problema e ca daca (Laurei Codruța Kovesi - n.n.) i se da control judiciar, cu interdicție de parasire a țarii, nu mai vorbesc de posibilitatea sa fie, de pilda, arestata pentru 30 de zile, maine, ca se poate și asta, daca se intampla asta ne gasim inainte de 22 decembrie 1989”, a subliniat Cristian…

- Și ii ureaza succes! ”Avem incredere in experienta profesionala a Laurei Codruta Kovesi in Romania si sustinem eforturile ei de a cauta oportunitati profesionale in comunitatea internationala. Este extrem de dezamagitor sa vedem inca o incercare aparenta de a o discredita. Ii uram succes”, arata Ambasada…

- O noua audiere importanta a avut loc vineri la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie. Procurorul care a insotit-o pe Laura Codruta Kovesi in delegatia din Jakarta, cand s-a batut in cuie repatrierea lui Nicolae Popa, a fost audiat la Parchetul General, in dosarul deschis ca urmare de…

- Dumitru Carstea a venit, joi, la Sectia pentru investigarea magistratilor, de la Parchetul de pe langa Inalta Curte, chemat fiind pe fondul denuntului despre care s-a aflat ca a fost formulat de catre fostul parlamentar la adresa Laurei Codruta Kovesi, ex-sefa DNA, cu privire la aducerea in tara a fostului…

- Sectia de investigare a infractiunilor din justitie face primele audieri in dosarul deschis ca urmare a denuntului depus de Sebastian Ghita pe numele Laurei Codruta Kovesi. Nicolae Popa ajunge astazi in fața procurorilor, la ora 12, pentru a da explicații in calitate de martor.

- Violeta Stoica Sebastian Ghița, fostul deputat de Prahova, aflat in prezent la Belgrad, a ieșit cu informații incendiare, duminica seara, pe doua posturi naționale de televiziune. Ghița a declarat ca a depus, saptamana trecuta, la nou-inființata Secție pentru investigarea infracțiunilor din justiție…

- Procurorii CSM arata ca au respins cererea Laurei Codruta Kovesi de recunoastere a gradului profesional aferent PICCJ deoarece a invocat functiile de conducere de la DNA si PICCJ pe care le-a detinut. Sectia spune ca ea a fost numita in functii, procedura diferita de promovarile la aceste...

- Procurorii CSM arata ca au respins cererea Laurei Codruța Kovesi de recunoaștere a gradului profesional aferent PICCJ deoarece a invocat funcțiile de conducere de la DNA și PICCJ pe care le-a deținut. Secția spune ca ea a fost numita in funcții, procedura diferita de promovarile la aceste parchete,…