- Parchetul General a preluat, miercuri, de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti ancheta in dosarul in care politistul de la Brigada Rutiera, Eugen Stan, este acuzat de agresarea mai multor copii. Asta dupa ce agresorul a fost retinut si arestat.

- Opinia publica și unii jurnaliști fara exercițiul muncii pe teren alaturi de anchetatori s-au aratat revoltați de prinderea pedofilului din Drumul Taberei abia dupa trei zile, cand existau fotografii cu el.

- Gigi Becali a fost socat de cazul "politistului pedofil" asa ca a reactionat. Fiind un om credincios, latifundiarul considera ca Eugen Stan se poate vindeca doar cu ajutorul harului lui Dumnezeu.

- Agentul Eugen Stan, suspectat ca a agresat doi copii, va fi prezentat marti la Judecatoria Sectorului 6, pentru emiterea mandatului de arestare preventiva. In urma anchetei interne declansata la Brigada de Politie Rutiera, seful Politiei romane a dispus eliberarea din functie a sefului politistului…

- Rene Emanuel Vornicu, seful Serviciului Supraveghere Rutiera, din cadrul Brigazii Poliției Rutiere a fost demis din functie ca urmare a scandalului politistului-pedofil. Acesta era seful agentului Eugen Stan care a fost retinut luni dupa c...

- Cazul polițistului pedofil arunca o pata asupra întregului sistem. Acesta a trecut de evaluarile psihologice și este tot mai evident ca acestea sunt ”apa de ploaie”. Fosta soție a lui Eugen Stan, polițistul acuzat ca a agresat mai mulți copii, s-a…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție — Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților: CRECAN SONIA NATALIA, administrator al S.C. Sim Consulting S.R.L., pentru savarșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea de documente ori…

- Familia lui Eugen Stan, pedofilul politist care a agresat doi copii intr-un lift, se declara consternata de comportamentul acestuia. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , are primele declaratii ale cumnatului pedofilului si povestea intregului parcurs al lui Stan, de la Jandarmerie la Brigada Rutiera.…

- Cazul din Bucuresti, care a zguduit intreaga tara, in care Eugen Stan, barbatul care a abuzat doi minori intr-un lift dintr-un bloc din cartierul Drumul Taberei, i-a uimit chiar si pe colegii lui de breasla.

- El vorbește despre o noua catastrofa din mandatul social-democratei. "Ce fel de teste psihologice au fost aplicate in ultimii ani in acest minister, daca polițistul mai recunoscuse o fapta similara in 2015?", a zis liberalul. [citeste si] "Daca se confirma faptul ca pedofilul din Drumul…

- Procurorii au extins cercetarile initiale in cazul agresorului celor doi copii, fiind identificate si cercetate criminalistic alte zone din Bucuresti in care autorul agresiunii a fost prezent. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au fost efectuate investigatii…

- Procurorii ieseni sustin ca femeia care a fost ingropata de concubin si fiul ei, dupa ce a fost lovita de primul dintre ei, era vie in momentul inhumarii, fiind, cel mai probabil, in coma. Ieseanca bause o cantitate impresionanta de vin in ziua in care a murit.

- Barbatul care și-a omorat, marți seara (2 ianuarie – n.red.), fostul socru in bataie a fost reținut pentru 24 de ore, iar astazi (3 ianuarie – n.red.), va fi prezentat Tribunalului Arad cu propunere de arestare preventiva pentru comiterea infracțiunii de omor. In timpul audierilor, barbatul in varsta…

- Procurorii de la Parchetul Militar al Curții Militare de Apel (PMCMA) au preluat, marți, dosarul format la parchetul ierarhic inferior in care se fac cercetari referitoare la accidentul produs de colonelul Silviu Deatcu, șeful SRI Prahova, in urma caruia o femeie a murit. Luni seara Parchetul Militar…

- Magdalena Serban din Teleorman s-a trezit implicata, fara sa vrea, in cazul crimei de la metrou, dupa ce profilul ei de Facebook a fost confundat de internauti cu cel al criminalei din Craiova, din cauza coincidentei de nume.

- Procurorii suceveni au deschis un dosar penal in care fac cercetari „in rem” pentru savarsirea infractiunii de tentativa la infractiunea de ultraj cu referire la infractiunea de omor in cazul politistului Ciprian Sfichi, lovit in cap cu o sabie de interlopul Alexandru Hutuleac.

- Un minor in varsta de 16 ani, dinjudetul Vaslui se afli internat de o luna in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Vaslui. El nu poate fi externat deoarece nici familia, nici Directia pentru Protectia Copilului au anuntat ca nu pot prelua pacientul.

- Procurorii au dezvaluit primele concluzii in cazul fetitei care a ars de vie in rulota, la Mamaia. Anchetatorii spun ca focul a izbucnit in momentul in care tatal a incercat sa raceasca apa dintr-o oala care se afla pe foc. Din greșeala, in loc sa adauge apa rece a turnat benzina dintr-o sticla din…

- Parchetul General anunta ca a deschis dosar penal in cazul dispozitivului gasit in locuinta ministrului de Interne, Carmen Dan, ca dispozitivul va fi expertizat si ca cercetarile sunt coordonate de Sectia de urmarire penala si criminalistica."In cursul zilei de astazi, 29 noiembrie 2017, in…

- Razvan Rentea, principalul suspect in cazul triplei crime din județul Satu Mare a fost prezentat judecatorilor cu propunerea de arestare preventiva. UPDATE 17:25 Magistrații satmareni au incuviințat arestarea pentru 30 de zile a principalului suspect in cazul triplei crime de la Satu Mare. Procurorii…

- Procurorul Andrian Baciu, din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Covasna, a declarat marti, pentru AGERPRES, ca tanarul a recunoscut ca este consumator de substante volatile, respectiv Prenandez, de la varsta de 7 ani, precum si faptul ca a lovit victima cu un bolovan, spargandu-i capul, i-a…

- Ancuta Anda Macovei, seful Directiei IT din cadrul ANAF, a fost trimisa in judecata, in stare de arest la domiciliu, pentru luare de mita in forma continuata. Fapta a fost comisa pe vremea cand aceasta detinea aceeasi functie in cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, cand ar fi pretins de la doi oameni…

- Detalii noi ies la iveala despre indivizii care pacaleau batrani prin metoda „Acoperisul”. Procurorii scriu in propunerea de arestare preventiva ca acestia erau bine organizati. Escrocii racolau victimele care sunau la numerele de telefon din pliante si stabileau un pret atractiv ca sa le repare acoperisurile,…

- Procurorii DNA au convocat, marți la DNA, suspecții din dosarului șefului PSD, Liviu Dragnea, inclusiv pe acesta pentru a-i anunța ca s-a luat masura sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor mobile, imobile, contrui și datorii in cazul tuturor celor cercetați. Ce avere are Liviu Dragnea . Mai…

- Conflictul intre cei doi frati a fost unul spontan si s-a petrecut duminica dupa-amiaza, dupa ce tanarul de 31 de ani, care joaca la echipa de fotbal AS Morunglav, pe post de mijlocas, s-a intors de la un meci de fotbal disputat in deplasare la Piatra Olt. Motivul pentru care acestia au inceput sa…

- Cazul indragitei artiste Ileana Ciuculete a fost indelung dezabatut, dupa ce cantareata de muzica populara a contactat un virus hepatic care a dus la sfarsitul ei fulgerator. Ipotezele imbolnavirii au fost variate si s-a vorbit despre contractarea virusului hepatic la salonul de manichiura, din cauza…

- Autoritatile locale diun Calarasi continua sa faca precizari in legatura cu incidentul petrecut in trafic al carui protagonist a fost seful Consiliului Judetean si care, oprit la un control de catre politisti pentru a se stabili daca se afla sub influenta bauturilor alcoolice, a demarat in tromba.

- Procurorii au anunțat ca îi cerceteaza nu doar pe deținuții care l-au batut cu cruzime pe Braguța și pe polițiștii care au permis sa se savârșeasca aceasta crima și care, în felul acesta, au devenit complicii ucigașilor, dar investigheaza și "acțiunile și inacțiunile factorilor…

- Trei politisti si patru detinuti, invinuiti in cazul Braguta, vor ajunge pe banca acuzatilor. Procurorii ii invinuiesc pe ultimii ca ar fi batut victima cu cruzime, iar inspectorii nu au intervenit. Oamenii legii au facute publice si imagini, care demonstreaza acest lucru.

- Procurorii criminalisti au retinut un suspect in cazul persoanei omorate in bataie in seara zilei de sambata, 21 octombrie, in municipiul Constanta. Magistratii Tribunalului Constanta au decis sa-l aresteze preventiv pentru 30 de zile.

- La data de 18.10.2017 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie din cadrul Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza un numar de 7 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti…