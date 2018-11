Stiri pe aceeasi tema

- Randamentul capitalurilor a fost de 21,2%, in creștere cu 2,1 puncte procentuale fața de trimestrul I și cu 5,8 puncte fața de jumatatea anului trecut. In topul clasamentului mai sunt bancile din Ungaria, cu un randament de aproape 18%, și Bulgaria, Lituania și Letonia, cu circa 13%. De cealalta parte,…

- Doar 36% dintre romanii cu varsta cuprinsa intre 25 și 64 de ani cunoșteau cel puțin o limba straina in 2016, in timp ce media Uniunii Europene (UE) a fost de 65%, arata un studiu al Eurostat - Biroul de Statistica al UE.Datele centralizate de Eurostat arata ca patru state membre au raportat…

- Costul total al fortei de munca in Romania a inregistrat cea mare crestere din randul statelor membre ale Uniunii Europene (UE), in trimestrul doi din 2018, comparativ cu perioada similara din 2017, conform datelor publicate vineri de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat). Costul orar al forţei…

- In Uniunea Europeana si in zona euro, numarul angajatilor a urcat cu 0,4 in trimestrul doi din 2018, comparativ cu precedentele trei luni, in timp ce Letonia, Portugalia, Romania si Bulgaria au fost singurele tari din UE unde a scazut numarul angajatilor, arata datele prezentate marti de Oficiul de…

- Volumul total de investiții alocat proiectelor din economia reala a ajuns la 303 miliarde de euro – inregistrand o creștere de 42 miliarde de euro in primul semestru al anului 2018 -, potrivit celor mai recente informații din Platforma de date deschise a Comisiei Europene. "Noile date primite din statele…

- Romania a alocat in 2016 doar 0,48% din Produsul Intern Brut pentru cercetare (R&D), cu mult sub media de 2,03% din PIB cheltuita la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate miercuri de Eurostat. Doar un singur alt stat membru cheltuie mai putin decat Romania pentru cercetare, Letonia,…

- Romania se afla pe locul doi in topul tarilor unde se cheltuieste cel mai mult pentru un sejur (putin peste 124 de euro/persoana), ultimul stat din clasament fiind Letonia cu 107 euro/persoana, arata un raport publicat de Eurostat - Biroul de Statistica al Uniunii Europene.