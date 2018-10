Chestionarul a fost adresat practicienilor din 58 de entitati: firme de consultanta in public affairs, firme de consultanta in comunicare, firme de consultanta in avocatura, comapnii romanesti, companii multinationale, camere de comert, patronate, asociatii de afaceri si ONG-uri.

Potrivit sondajului, 71% dintre ei considera ca interactioneaza cu decidentii politici de peste zece ori pe an, adica cel putin o data pe luna, iar cele mai puternice instrumente ale lobbystilor sunt argumentele economice, in proportie de 67%, cele sociale - 57%.

Oportunitatea de a avea vizibilitate publica…