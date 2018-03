Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Ploiesti a demarat o ancheta administrativa cu privire la persoanele implicate in eliberarea actelor necesare cu privire la extradarea lui Sebastian Ghita si cum au actionat acestea, dupa ce ministrul Tudorel Toader a criticat viteza de reactie a instantei din Ploiesti.

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, referitor la cererea lui Sebastian Ghita de suspendare a extradarii, ca nu comenteaza ce “au comentat unii la televizor”. Toader a precizat ca un inculpat nu poarta dialog direct cu ministrul justitiei. “Nu poarta un inculpat dialog direct…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat miercuri, referindu-se la informatiile din presa sarba referitoare la faptul ca instanta din Belgrad nu a primit documentele necesare extradarii si ca in acest caz cel mult ar trebui intrebata Curtea de Apel Ploiesti de ce a avut nevoie de doua saptamani…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a negat, miercuri, ca ar fi avut vreo intalnire in Serbia cu omul de afaceri Sebastian Ghita, acesta subliniind ca fostul deputat se afla in procedura de...

- Precizari cu privire la informațiile suplimentare solicitate de Ministerul Justiției sarb pentru soluționarea cererii de extradare a lui Sebastian GHIȚA Instanța competenta din Serbia a apreciat faptul ca sunt necesare unele informații suplimentare in vederea soluționarii cererii de extradare a lui…

- "Pentru corecta informare a opiniei publice, ar trebui sa transmiteti urmatoarea informatie corecta. Pe data de 27 februarie, Ministerul Justitiei a primit de la Curtea Suprema din Serbia solicitarea unor clarificari suplimentare privind activitatea infractionala desfasurata de catre inculpatul a carui…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, miercuri, ca a durat doua saptamani, respectiv de pe 7 martie pe 21 martie, ca magistratii Curtii de Apel Ploiesti sa trimita documentele in original pentru extradarea lui Sebastian Ghita, precizand ca "si pe jos ar fi ajuns mai devreme".

- Fostul deputat spune ca spera ca Tudorel Toader sa ceara suspendarea procedurii de extradare. „Am putut sa le arat judecatorilor sarbi ca probele din dosarele mele sunt false si niste judecatori seriosi se uita cu atentie pe actele trimise de domnul Tudorel, cat si cele prezentate de mine.…

- Presa din Serbia afirma ca documentele pentru extradarea lui Sebastian Ghița nu au ajuns la destinație, Inalta Curte din Belgrad spunandu-le ca institutia nu le-a primit. Jurnalistii sarbi de la cotidianul DANAS scriu ca documentele privind extradarea lui Sebastian Ghita, trimise de Ministerul de Justitie…

- Ministerul Justitiei spune ca instanta competenta din Serbia a apreciat ca sunt necesare unele informatii suplimentare in vederea solutionarii cererii de extradare a lui Sebastian Ghita, Ministerul Justitiei sarb transmitand o solicitare in acest sens Ministerului Justitiei roman. Adresa emisa de catre…

- Ministerul Justitiei a anuntat, marti, ca informatiile suplimentare solicitate pentru solutionarea cererii de extradare a lui Sebastian Ghita au fost transmise autoritatilor sarbe in cursul lunii martie.

- Ministerul Justiției a precizat, marți, ca, la data de 8 martie 2018, a inaintat prin fax Ministerului Justitiei din Serbia informații suplimentare privind cererea de extradare a lui Sebastian Ghița, iar documentele au fost primite pe 23 martie, informeaza HotNews.ro. ...

- Ministerul Justitiei a anuntat, marti, ca informatiile suplimentare solicitate pentru solutionarea cererii de extradare a lui Sebastian Ghita au fost transmise autoritatilor sarbe in cursul lunii martie. Ministerului Justitiei precizeaza, intr-un comunicat transmis AGERPRES, ca in materia extradarii,…

- Ministerul Justitiei a publicat pe site o precizare mai ampla în care mentioneaza ce documente a transmis catre Ministerul Justitiei din Serbia, pentru extradarea lui Sebastian Ghita.

- Ministerul Justitiei informeaza ca instanța competenta din Serbia a apreciat faptul ca sunt necesare unele informații suplimentare in vederea soluționarii cererii de extradare a lui Sebastian Ghita, Ministerul Justitiei sarb transmițand o solicitare in acest sens Ministerului Justiției roman. Partea…

- Documentele solicitate, care ar fi trebuit sa clarifice infractiunile de care este acuzat Sebastian Ghita, inca nu au ajuns la Inalta Curte din Belgrad, cea care deruleaza procedura de extradare, scrie danas.rs., precizand ca informatia a fost furnizata de instanta. Publicatia noteaza ca ministrul…

- Documentele care ar fi trebuit sa ofere date suplimentare privind acuzatiile la adresa lui Sebastian Ghita nu au ajuns la Inalta Curte de Justitie, scrie presa sarba, precizand ca ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat cu ocazia vizitei la Belgrad ca Romania a trimis din 9 martie actele solicitate…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a abordat in discutia avuta la Belgrad, luni, cu omologul din Serbia subiectul cererii de extradare a fostului deputat Sebastian Ghita. "Ministrii au purtat (...) discutii despre cererea Romaniei de extradare a lui Sebastian Ghita. Ministrul Kuburovic…

- Informații de ultima ora in legatura cu extradarea lui Sebastian Ghița. Ministrul de Justiție din Serbia spune ca imediat ce va avea o decizie din partea Inaltei Curți din Serbia va acționa in consecința in ceea ce-l privește pe Sebastian Ghița. Reprezentanții Inaltei Curți…

- Tudorel Toader s-a intalnit cu ministrul sarb al Justiției. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, s-a intalnit luni, 26 martie, cu cu omologul sau sarb , timp de ora. A fost abordat si cazul fostului parlamentar Sebastian Ghita, la aproape un an dupa ce Romania a cerut extradarea sa, dar decizia trebuie…

- Sebastian Ghita va cere luni Ministerului sarb al Justitiei suspendarea procedurilor de extradare catre Romania, omul de afaceri invocand falsificarea probelor DNA. Cererea de extradare a lui Sebastian Ghita vine in contextul in care luni se va deplasa la Belgrad si ministrul roman al Justitiei, Tudorel…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader merge luni in Serbia, unde va avea o intrevedere cu omologul sau, unul dintre subiectele care vor fi abordate fiind legat de Sebastian Ghita. Evenimentul Zilei anunta ca si Sebastian Ghita va merge la Ministerul Justitiei din Serbia in acelasi timp cu Toader.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, va efectua, luni, o vizita la Belgrad, acolo unde se va intalni cu ministrul Justiției din Serbia, iar principala discuție va fi legata de Sebastian Ghița.Ministerul Justiției a cerut extradarea lui Sebastian Ghița, insa instanțele din Serbia au decis pana…

- Tudorel Toader se va intalni luni, 26 martie, cu ministrul justiției din Serbia. Cei doi vor discuta și despre subiectul Sebastian Ghița, in condițiile in care autoritațile romane cer extradarea fostului deputat. “Ministerul Justiției și instanțele naționale și-au indeplinti obligațiile de transfer…

- Lovitura de proportii pregatita de Sebastian Ghita in Serbia. Acesta intentioneaza sa mearga in acelasi timp cu ministrul roman, Tudorel Toader, la Ministerul Justiției din Serbia, scrie EVZ, citand surse din tara vecina.Citeste si: Explicatii de ULTIM MOMENT, dupa demersul SOC al Andreei…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, va efectua, luni, o vizita la Belgrad, acolo unde se va intalni cu ministrul Justiției din Serbia, iar principala discuție va fi legata de Sebastian Ghița. Citește și: Mizele unui scandal cu potențial EXPLOZIV in PSD: cine a scos cuiul grenadei/SURSE…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca partea romana si-a indeplinit obligatiile si a transmis toate informatiile solicitate in dosarul de extradare a lui Sebastian Ghita din Serbia. Toader a precizat ca luni va avea o intalnire cu ministrul Justitiei din Serbia in care se va discuta…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a oferit, marți, ultimele detalii cu privire la extradarea lui Sebastian Ghița. Toader susține ca partea romana și-a indeplinit obligațiile in ceea ce privește transmiterea tuturor informațiilor solicitate in dosarul acestuia de extradare din Serbia.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a oferit, marți, ultimele detalii cu privire la extradarea mogulului Sebastian Ghița. Toader susține ca partea romana și-a indeplinit obligațiile in ceea ce privește transmiterea tuturor informațiilor solicitate in dosarul acestuia de extradare din Serbia.

- Serbia, țara de la care Romania așteapta extradarea lui Sebastian Ghița, nu a pus in practica niciuna dintre recomandarile de prevenire a corupției in randul parlamentarilor, judecatorilor și procurorilor, arata un raport al Consiliului Europei, dat publicitații joi.

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, loveste din nou. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Ghita a dezvaluit de ce nu este extradat din Serbia. Autoritatile din Romania incearca de luni de zile sa-l readuca pe Ghita din Serbia, dar nu reuseste.Citeste si: Abia acum s-a aflat:…

- Ministrul Justiției Tudorel Toader, despre extradarea lui Sebastian Ghita. Ministerul Justiției va trimite un nou set de documente in vederea extradarii fostului deputat Sebastian Ghița. Tudorel Toader a explicat ca, la solicitarea judecatorilor din Serbia, Ministerul Justiției va transmite noi documente…

- Ministrul Tudorel Toader a anuntat luni ca Ministerul Justitiei va transmite, la solicitarea judecatorilor din Serbia, un nou set de documente in ceea ce priveste extradarea fostului deputat Sebastian Ghita. "Judecatorii din Serbia au solicitat suplimentar referiri cu privire la natura,…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat luni ca justitia sarba a cerut detalii cu privire la natura infractiunilor in cazul lui Sebastian Ghita, urmand as primeasa in cel mai scurt timp documentele solicitate. “Judecatorii din Serbia au cerut informatii cu privire la natura, continutul, modul…

- Extradarea lui Sebastian Ghita din Serbia este cu un pas mai aproape de a fi realizata. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca documentele solicitate de instanta sarba vor fi transmise in cel mai scurt timp posibil. „Documentele solicitate se refereau la natura si continutul faptelor savarsite.…

- ”Documentele solicitate se refereau la faptele savarșite, este și condiția dublei incriminari. Judecatorii din Serbia au solicitat suplimentar referiri cu privire la natura activitații infracționale. Documentele au ajuns la Ministerul Justiției, am solicitat Curții de Apel Ploiești informațiile necesare,…

- Dupa intalnirea recenta a președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, cu omologul sarb, Aleksandar Vucic, justiția din Serbia a oferit o reacție de ultima ora cu privire la scandalul extradarii lui Sebastian Ghița.

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, prezent in Romania intr-o vizita oficiala, a discutat cu presa inainte de a se intalni cu președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, și a confirmat faptul ca Victor Ponta este consilierul sau. ”Victor Ponta a devenit consilierul meu personal acum cateva…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, promisese, la intalnirea cu președintele Iohannis de la Cotroceni, ca va discuta cu ministrul Justiției din Serbia, despre situația lui Sebastian Ghița.Intre timp, Vucic a fost informat ca situația este in lucru la Belgrad și autoritațile fac toate demersurile.…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, joi, la Palatul Cotroceni, despre Sebastian Ghița, in cadrul conferinței de presa comuna cu presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic. ”Nu e treaba președinților”, a spus șeful statului, Klaus Iohannis a declarat joi, dupa intalnirea cu presedintele Serbiei, Aleksandar…

- „Nu am discutat (despre cazul lui Sebastian Ghița - n.r.) dar ulterior am aflat ca vreți sa intrebați așa ceva și l-am intrebat pe domnul președinte care mi-a spus ca nu știe, dar, cu siguranța, lucrurile sunt pe fagașul normal, instanțele delibereaza și se va da un verdict in aceasta chestiune. Mai…

- Subiectul extradarii lui Sebastian Ghita din Serbia a fost discutat in cadrul declaratiilor facute de catre presedintii Romaniei si Serbiei, dupa intrevederea de astazi de la Cotroceni. „Nu am discutat, insa ulterior am aflat ca vreți sa ma intrebați așa ceva și l-am intrebat pe domnul președinte, care…

- Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI este interesata sa-l audieze pe Sebastian Ghita, aflat in Serbia, daca si acesta va fi de acord, a anuntat, marti, presedintele comisiei, senatorul social-democrat Claudiu Manda.El nu exclude trimiterea unei invitatii oficiale omului de…

