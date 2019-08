Cerceii de 50 de lei pe care ii poarta Kate Middleton

Stiri pe aceeasi tema

- Kate Middleton și prințul William au trei copii impreuna, iar experții regali susțin ca fanii nu ar trebui sa excluda posibilitatea ca ducii de Cambridge sa-și mareasca in curand familia. Fostul corespondent regal Phil Dampier, cel care a scris mai multe carți despre familia regla, a declarat pentru…

- Cea de-a șasea aniversare a prințului George, al treilea in ordinea de succesiune la tronul Marii Britanii, a fost marcata, luni, prin mai multe fotografii oficiale realizate, ca de obicei, de mama acestuia, ducesa Catherine de Cambridge, scrie Mediafax.Fotografiile au fost facute publice…

- Simona Halep a fost felicitata in persoana de Ducesa de Cambridge dupa momentul in care a scris istorie pentru Romania, fiind prima romanca ce caștiga titlul la Wimbledon. Vezi aceasta postare pe Instagram The Duchess of Cambridge, @Wimbledon Patron, congratulates the 2019 Ladies’ Singles Champion…

- Meghan Markle și Kate Middleton au participat sambata, 13 iulie, la finala turneului de la Wimbledon in care s-au confruntat Simona Halep și Serena Williams. La finalul meciului, ducesa Kate a felicitat-o personal pe Simona Halep. Cele doua ducese, care sunt fane ale acestui sport, s-au aflat in loja…

- Silueta de ducesa. Ce mananca zi de zi Kate Middleton! Kate Middleton se lauda cu o silueta de adolescenta, cu toate ca ae 37 de ani si deja 3 nasteri la activ. Trupul ca tras prin inel se datoreaza insa sportului pe care Ducesa de Cambridge il practica cu regularitate, dar si preparatelor sanatoase…

- Kate Middleton a fost numita noua Patroana a Societații Regale de Fotografie, rol deținut de regina Elisabeta a II-a timp de 67 de ani. Ducesa de Cambridge a stralucit de fericire marți dupa-amiaza, dupa ce s-a aflat ca regina, in varsta de 93 de ani, i-a inmanat aceasta sarcina speciala, noteaza The…

- Kate Middleton s-a alaturat Familiei Regale britanice la parada Trooping of the Colour, care marcheaza ziua oficiala de naștere a Reginei Elisabeta a II-a. Iar ducesa de Cambridge a stralucit alaturi de soțul ei și de cei trei copii ai lor. Kate a purtat cu aceasta ocazie o rochie galbena semnata Alexander…