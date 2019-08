Cerbul de Aur 2019. Scenă de 800 de metri pătrați cu ecrane cât 1.000 de televizoare Editia din acest an a Festivalului Internațional Cerbul de Aur va fi una stralucitoare, cu o scena inundata de sute de metri patrati de ecrane LED, iar arhitectura va fi clasica, dar si versatila si glamour, anunța organizatorii. Artistii prezenti la Cerbul de Aur 2019, concurenti sau invitati, vor urca pe o scena de 800 m2, cu 400 m2 ecrane de LED, ”cat 1.000 de televizoare”, cu peste 50.000 de piese demontabile de scenotehnica. ”Clasica, dar si versatila si glamour. Asa va fi in acest an, scena Festivalului International Cerbul de Aur pe care vor evolua concurentii si artistii invitati din Romania… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Scena festivalului Cerbul de Aur 2019 va masura 800 de metri patrați, cu 400 de metri patrați de ecrane LED, ”cat 1.000 de televizoare”, arata Mediafax.Organizatorii ediției 2019 a Festivalului Internațional Cerbul de Aur se pot lauda cu arhitectura scenei din acest an: ”Clasica, dar si versatila…

- Crește tensiunea in Piața Victoriei. Un scandal a izbucnit in urma cu cateva minute intre protestatari și organizatori. Aceștia din urma au fost huiduiți in momentul in care au incercat sa puna muzica de pe o scena amplasata in perimetrul Pieței. Oamenii stranși in piața i-au huiduit, le-au cerut organizatorilor…

- Horia Brenciu il va inlocui pe Florin Calinescu la “Romanii au talent” Mari schimbari, din nou, in show-urile de la Pro TV. Horia Brenciu a parasit Antena 1 si, de la X Factor, ajunge in productiile concurentei. Artistul va fi antrenor la Vocea Romaniei, in locul Andrei, si, in plus, a mai primit un…

- Festivalul de muzica Untold 2019 e gata sa ii uimeasca pe festivalieri cu o mulțime de surprize și artiști consacrați ce vor urca pe scena pentru a oferi un spectacol excepțional. Iata care este programul complet pentru 1 și 2 august.

- Andra, inlocuita de Horia Brenciu la Vocea Romaniei. Iata explicatia artistei! Schimbari la masa juriului in sezonul 9 al show-ului Vocea Romaniei. Daca Tudor Chirila, Irina Rimes si Smiley isi vor pastra locul pe fotoliul rosu si in noul sezon, Andra a ales sa renunte la rolul de jurat, iar rolul ei…

- Andra a fost inlocuita in juriul emisiunii Vocea Romaniei. Pro Tv a anunțat noii jurați și spre surprinderea tuturor, artista nu mai face parte din echipa. Andra a fost inlocuita la masa juraților, iar in locul sau va reveni cu forțe proaspete Horia Brenciu. Artista a transmis un mesaj tuturor prin…

- Postul de televiziune Antena 1 a anunțat ca se afla „in plin proces de casting” pentru cel de-al noualea sezon al emisiunii X Factor. Producatorii show-ului au precizat ca vor veni cu o „structura inedita de juriu”, in contextul in Horia Brenciu va reveni la Pro TV ca antrenor la emisiunea „Vocea Romaniei”.…

- Cariera lui Mattyas, solistul roman care și-a dorit sa aiba succes acasa, insa a ajuns celebru mai degraba in Europa și Asia, s-a mutat de pe scena in sala de fitness. La 10 ani de cand muzica sa a ajuns in playlisturile a sute de cluburi, fosta vedeta și-a luat atestatul de antrenor de fitness. Mattyas…