Raed Arafat, Echipajele SMURD pe plaja nu sunt echipaje de salvamar

Seful Departamentului pentru Stiuatii de Urgenta, Raed Arafat, a postat astazi, 24 august, pe pagina oficiala de Facebook, situatia in care se afla echipajele SMURD din Romania, in special cele de pe litoral, punand accentual pe modul in care salvatorii sunt tratati… [citeste mai departe]