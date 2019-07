Stiri pe aceeasi tema

- Stefan Banica jr. si Irina Rimes deschid seria recitalurilor editiei 2019 a Cerbului de Aur, cel mai mare concurs international de interpretare organizat in Romania, informeaza un comunicat TVR transmis...

- „Ma leaga multe amintiri frumoase de Festivalul de la Brasov, fie ca am avut recitaluri sau am vazut si am ascultat artisti internationali la care nici nu visam, mai ales la inceputul anilor ’90”, a transmis Stefan Banica.

- Doi dintre cei mai apreciati artisti din Romania, care sustin concerte cu casa inchisa si au cucerit topurile muzicale, deschid seria recitalurilor editiei 2019 a Cerbului de Aur, cel mai mare concurs international de interpretare organizat in Romania.

- Elena Udrea a uimit pe toata lumea in aceasta saptamana, cand a decis sa se intoarca in Romania. Imediat cum a pus piciorul pe pamant romanesc, fosta blonda de la Cotroceni s-a odihnit, iar apoi a luat legatura cu toate persoanele dragi din tara.

- Dupa ce s-a restabilit in Romania doar cu fiica ei, de cativa ani, carcotasii sustin ca cei doi ar divorta, scrie perfecte.ro. Satula sa tot raspunda la aceasta intrebare, Andreea Antonescu a vorbit despre divort. „Exista zvonuri in continuare despre divortul meu si, dupa 4 ani de zile, la…

- Razvan Lucescu (50 de ani), proaspat campion cu PAOK Salonic, a petrecut sarbatorile pascale in Romania, iar azi a revenit in Grecia, unde mai are de disputat o etapa din campionat, in deplasare cu Giannina, dar și finala Cupei cu AEK Atena de pe 11 mai. ...

- Detalii neștiute ies la iveala! Inca de pe vremea statului paralel, ”turnatul” a fost un ”sport ” național foarte bine practicat de Romania. Mai mult, cei care se aflau in grațiile fostei Administrații Democrate a Statelor Unite ale Americii erau incurajați ”sa toarne” direct la Washington! Ceea ce,…