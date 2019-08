Cerbul de Aur 2019. Grevă japoneză împotriva conducerii TVR Sindicalistii din TVR au purtat tricouri inscriptionate prin care cer conducerii institutiei Respect pentru Televiziunea Publica. ,,Opinia publica a constatat ca, in ultimii doi ani, angajatii au fost tratati de președintele director – general Doina Gradea, cu aroganța și cu lipsa de respect. Dialogul social din TVR s-a depreciat in mod considerabil, iar organizației sindicale reprezentative nu i se recunoaste calitatea de partener social, conform legislației interne, a directivelor și convențiilor internaționale din domeniul relațiilor de munca. Fondurile publice sunt cheltuite in mod discreționar,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

