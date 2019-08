Cerbul de Aur 2019: ce trebuie să știi despre ediția din acest an a festivalului de muzică Cerbul de Aur 2019 este ediția cu numarul 19 a celebrului festival. Acesta se desfașoara in perioada 22-25 august in Brașov, in Piața Sfatului, și aduce pe scena nume mari ale muzicii, atat din Romania , cat și din strainatate. Premiile puse la bataie sunt in valoare totala de 55.000 de euro. Cei 12 artiști participanți sunt: Renate (Romania), Florin Raduta (Romania), Syuzanna Melqonyan (Armenia), Alfie Arcuri (Australia), Sara De Blue (Austria), Cynthia Verazie (Cipru), Tamara (Georgia), Veronica Liberati (Italia), Eliza G (Italia), Ralfs Eilands (Letonia), Monika Marija (Lituania) și Anna Odobescu… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Incepand de astazi, ediția cu numarul 19 a Festivalului Internațional Cerbul de Aur iși așteapta concurenții. Joi, 6 iunie, organizatorii au deschis inscrierile pentru Concursul international de interpretare. 12 finaliști vor canta pe scena festivalului pentru premii in valoare de peste 55 de mii de…

