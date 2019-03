Stiri pe aceeasi tema

- Imagini frumoase cu cerbi tineri au fost surprinse intr-o padure din Parcul Național Semenic – Cheile Carașului, cu ajutorul unei camere cu senzori de mișcare. Clipul de cateva secunde a fost postat pe pagina de Facebook a Romsilva.Vezi și: Inca un val de plecari de la Digi24: trei jurnaliste…

- Incidentul a fost anuntat de presedintele Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba, pe pagina sa de Facebook. Acesta a spus ca tanarul a fost ranit de urs in timp ce se afla in padure, impreuna cu doi vecini. "Victima impreuna cu doi vecini s-a dus dupa pamant. Acesta a intrat in padure pentru cateva…

- Imagini amuzante cu un urs care se scarpina de un arbore au fost surprinse, cu ajutorul unei camere de monitorizare a faunei, intr-o padure administrata de Regia Naționala a Padurilor – Romsilva, la Ocolul Silvic Teregova. Videoclipul face deja furori pe rețeaua de socializare Facebook, animalul fiind…

- Parcul National Semenic – Cheile Carasului, unul dintre cele 22 de parcuri nationale si naturale administrate de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva are o suprafata de 36.052 hectare. Aici exista opt rezervatii naturale, in zone de conservare speciala, strict protejate, si numeroase obiective…

- Un clip de pe strazile Romaniei a devenit VIRAL pe Facebook. In postare se arata faptul ca o depașire perfect regulamentara s-a trasnformat intr-un șir de depașiri. Și pe stanga, și pe dreapta. Clipul postat de Info Trafic Actualitați, mai jos: ASA DOBITOC N-AȚI MAI VAZUT ❗❗DN1, intre Sercaia si Mandra,…

- Jandarmeria Romana a pus pe pagina de Facebook un videoclip prin care vrea sa ii aduca un omagiu poetului Mihai Eminescu. Reactiile nu au fost insa cele asteptate. Marti se implinesc 169 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu, iar evenimentul a fost marcat de Jandarmeria Romana printr-un clip publicat…

- Huhurezul mare, Strix uralensis, are dimensiuni medii, cu o lungime a corpului de aproximativ o jumatate de metru si o anvergura a aripilor de peste un metru. Penajul este gri spre maroniu, cu striatii, iar ciocul este galben. Pandeste prada de pe crengile de la inaltime si se hraneste cu rozatoare,…