Nelu Roșca sustine ca s-a ajuns ca CEO sa aiba pierderi uriase pe final de an pentru ca nimeni nu a putut anticipa evoluția prețurilor la certificatele de CO2, avand in vedere ca se achiziționeaza de pe Bursa. Administratia CE Oltenia a anunțat, in weekend, pierderi de 200 de milioane de euro. Liderul sindical din … Articolul CEO, PIERDERI de 200 de milioane de euro! Cum REACTIONEAZA LIDERII apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .