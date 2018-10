Stiri pe aceeasi tema

- Propunerile de taxare din legea offshore contravin asigurarilor și dispozițiilor legale oferite de statul roman la intarea investitorilor in concesiune, sunt impovaratoare și probabil vor face Romania necompetitiva in comparație cu alte jurisdicții offshore, spune Mark Beacom, CEO Black Sea Oil&Gas.„Deși…

- Camera Deputatilor va vota azi, in calitate de for decizional, legea offshore privind conditiile in care se vor realiza exploatarile de gaze din Marea Neagra. Investitorii sunt obligati sa tranzactioneze 50% din gaze pe bursa din Romania, iar 25% din angajati trebuie sa fie romani. Comisiile reunite…

- "Aceasta tema legata de Legea offshore si de modul cum trateaza actualul Guvern este un subiect atat de sensibil ce tine de resursele tarii, ma face sa cred ca totusi in Parlamentul Romaniei, in Guvernul Romaniei mai exista oameni care se gandesc la Romania pentru ca, domnule ministru, Marea Neagra…

- "In urmatoarele doua saptamani, pana cand legea va fi repusa in discutie, este timp sa gasim cele mai bune solutii si sa actionam conform unui principiu sanatos: 'masoara de doua ori si taie o data'. Deci sa nu ne grabim, ci sa trecem prin Parlament cea mai buna forma a legii. Mi-as dori ca aceasta…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat, miercuri, ca legea offshore reprezinta o miza majora si o oportunitate pentru Romania de a deveni "un jucator pe piata de energie", scrie Agerpres. "Exista o perceptie de consens pe care am regasit-o in interventiile tuturor vorbitorilor, aceea…

- „Sincer nu prea (am inteles de ce nu s-a intrunit majoritatea pentru adoptarea proiectului - n.r.), dar asta nu inseamna ca poate nu sunt motivele foarte bune. Nu am de unde sa stiu (care sunt motivele pentru care alte partide nu au fost de acord cu acest proiect - n.r.), de asta si eu sunt curios…

- Legea offshore a trecut de Senat, cu modificari noi. Principalele amendamente adoptate de senatori, si propuse de PSD, se refera la posibilitatea ca investitorii sa-si deduca toate investițiile efectuate in perimetrele concesionate, de la intrarea in vigoare a acordurilor petroliere, in limita a 60%…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a explicat care este, in opinia sa, modul in care trebuie facute lucrurile cand vine vorba despre exploatarea offshore. Ministrul a declarat ca trebuie gasita o varianta de echilibru, astfel incat sa castige si statul, dar si investitorii sa fie stimulati…