- Poluarea aerului de la termocentralele pe carbune impovareaza oamenii din Europa atat cu probleme de sanatate, cat si cu costuri de miliarde de euro, conform unui nou raport de mediu intitulat „Ultima suflare: Companiile energetice pe carbune care imbolnavesc Europa”, anunța Greenpace. Raportul publicat…

- Poluarea aerului are in continuare un impact negativ asupra europenilor, se arata intr-un raport al Agenției Europene de Mediu(AEM), in care se estimeaza ca poluarea cu particule PM2,5 a cauzat 422.000 de decese premature in 41 de țari europene in 2015, inclusiv 25.000 de morți premature in Romania,…

- Locuitorii Uniunii Europene (UE) pot economisi pana la 183 miliarde de euro, in urmatorii sapte ani, daca apeleaza la tehnologiile noi de eliminare a reziduurilor din aer, reiese din Raportul 'Provocarea aerului curat', realizat de InnoEnergy, in parteneriat cu Deloitte. Conform rezultatelor…

- Hamburg a devenit primul oras din Europa care a interzis partial masinile diesel, pentru a reduce poluarea. Decizia are loc in contextul in care Germania se afla de cativa ani sub presiunea rezidentilor care cer imbunatatirea calitatii aerului, dupa ce Volkswagen a recunoscut, in 2015, ca a folosit…

- Renault a anuntat ca va oferi, in Germania, subventii proprietarilor vehiculelor echipate cu motoare diesel mai vechi pentru a le schimba cu modele mai noi si mai putin poluante, devenind astfel primul producator auto strain care sprijina eforturile anti-poluare ale autoritatilor de la Berlin.…

- Grupul auto Volkswagen AG a acceptat sa acopere o parte din costurile reconfigurarii sistemului hardware la vehiculele echipate cu motoare diesel, a anuntat luni ministrul german al Transporturilor, Andreas Scheuer, transmite Reuters. "Avem un angajament de la Volkswagen pentru reconfigurarea…

- Actiunile UE vizand protejarea sanatatii umane impotriva poluarii atmosferice nu au produs impactul scontat. In fiecare an, in UE, acest tip de poluare cauzeaza in jur de 400 000 de decese premature, iar costurile sale externe legate de sanatate se ridica la sute de miliarde de euro, se arata intr-un…