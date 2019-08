CEO eJobs: Vom fi primul site de recrutare care va depasi pragul de 10 mil. euro, in 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii romani Constantin Popovici si Catalin Cozma au ratat calificarea in semifinalele probei de sarituri de la platforma de 10 metri, vineri, la Campionatele Mondiale de natatie de la Gwangju (Coreea de Sud). Popovici s-a clasat pe locul 41, cu 292,70 puncte, iar Cozma pe 42, cu 287,95 puncte,…

- Multi tineri din Romania isi doresc cariere in domeniul IT si Inginerie, desi piata muncii sufera un deficit mare de meseriasi. Cand vine momentul sa isi aleaga un loc de munca, studentii, dar si absolventii de studii superioare tind sa se lase influentati de parinti, in loc sa-si urmeze pasiunea.

- Meteorologii au emis, miercuri, o informare de caldura, disconfort termic si instabilitate atmosferica, valabila pana vineri, 14 iunie, la ora 23.00. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge si chiar va depasi usor pragul critic de 80 de unitati. Dupa-amiaza si seara sunt in continuare posibile…

- Romania inca are de suferit ca urmare a exodului medicilor din ultimii ani. Fenomenul continua și azi, dar nu din pricina salariilor mici, pentru ca situația a revenit oarecum la normal. Dupa majorarile...

- Compania Integrity Meter a lansat in Romania o platforma inovativa pentru testarea integritații candidaților in procesul de recrutare și post-angajare, un instrument care vine in sprijinul departamentelor de resurse umane și de securitate ale companiilor. Inovația pe care o aduce Integrity Meter consta…

- Expert Forum și Funky Citizens organizeaza un centru de informare și asistența electorala pentru alegerile europarlamentare și referendumul din 26 mai. Prin intermediul acestuia vom raspunde celor mai frecvente intrebari legate de ziua votului și vom oferi asistența pentru sesizarea neregulilor. Vom…

- Astazi a fost inaugurata prima stație automatizata de depozitare a deșeurilor reciclabile, in cadrul proiectului pilot al Municipalitații pentru colectare selectiva a deșeurilor de la populație. Stația a fost amplasata la platforma de depozitare a deșeurilor de pe str. Carpenului (cartier Valea Cetații),…

- "Istoria este facuta de oameni. Așadar, efortul fiecaruia dintre noi este important! Prin acțiuni concrete și responsabile, prin alegeri ințelepte și fapte altruiste, putem influența parcursul acestei țari, al comunitații din care facem parte. Va invit sa reflectam astazi pentru cateva momente asupra…