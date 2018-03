Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul privind parcarile cu plata din Chisinau in care este vizat viceprimarul Capitalei Nistor Grozavu a fost trimis in judecata. Anuntul a fost facut, astazi, de procurorii anticoruptie care spun ca au incheiat urmarirea penala.

- Procuratura Anticorupție anunța despre expedierea in instanța a cauzei penale in privința conducatorului unui grup de societați comerciale și a unui factor de decizie din cadrul Primariei Chișinau, care acționand in participație, au cauzat daune in proportii considerabile

- Impozitele pentru cladiri, terenuri si masini se platesc respectand termenele de scadența, fara a fi penalizați. Termenele legale sunt 31 martie și 30 septembrie, doar ca, anul acesta, ele sunt doua zile nelucratoare. Astfel termenele-limita pentru plata impozitelor locale se modifica astfel: 2 aprilie…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, a afirmat, ieri, la Constanta ca peste 300 de proiecte au fost depuse in judet in cadrul programului Start Up Nation, iar 55 dintre acestea sunt in plata, mentionand ca ultima zi pentru depunerea cererii de plata pentru acest…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, a afirmat, sambata, la Constanta ca peste 300 de proiecte au fost depuse in judet in cadrul programului Start-Up Nation, iar 55 dintre acestea sunt in plata, mentionand ca ultima zi pentru depunerea cererii de plata pentru…

- O cantitate de lana de peste 1.500 de tone a fost colectata odata cu inceperea sezonului de tuns al oilor, in judetele Sibiu si Constanta, in urma programului de sprijin pentru comercializarea lanii, 1.100 tone fiind trimise la export, catre Turcia, India, China si Italia, informeaza Ministerul Agriculturii…

- Prietenii Israelei nu mai reusisera sa ia legatura fosta balerina de cateva zile, iar autoritațile au gasit-o moarta in casa, singura, scrie spynews.ro. Citeste si Probleme cu repatrierea trupului neinsufletit al Israelei Vodovoz. Fosta balerina trebuia sa fie deja in Israel Israela…

- Constantenii care achita integral sumele datorate bugetului local pana pe 2 aprilie 2018 beneficiaza de bonificatii de 10 pentru persoanele fizice, respectiv 5 pentru persoanele juridice din cuantumul impozitului pe cladiri, teren si mijloace de transport. Modalitatile de plata sunt urmatoarele:1. Online,…

- Teodosie Petrescu, Arhiepiscopul Tomisului, a fost trimis in judecata, in stare de libertate, de DNA Constanta, intr-un nou dosar, fiind acuzat de abuz in serviciu, marturie mincinoasa si inducerea in eroare a organelor judiciare. Alaturi de acesta au fost trimisi in judecata si alti angajati.

- O discutie in momentul de fata despre stocurile de carbune la Complexul Energetic Oltenia nu este relevanta, este de parere fostul senator de Gorj, Dian Popescu, actual reprezentant al Ministerului Energiei si fost consilier al ministrului Toma Petcu. S-a vehiculat ca producatorul de energie pe carbune…

- Jandarmul este, prin natura meseriei, un om al legii. El aplica, in limitele pe care i le a conferit legiuitorul, legea. Numai ca, adesea, este perceput diferit de cei in preajma carora se afla militarul.Una este actiunea de asigurare a ordinii publice la o manifestare religioasa, alta la un meci de…

- Un hipermarket din Constanta a fost chemat la judecata de 16 constanteni care au solicitat daune morale de 850.000 de euro. In motivare, cei 16 reclamanti au aratat ca in perioada 22 23 decembrie 2015 au achizitionat diverse produse alimentare gatite si comercializate la raionul cantina Gastronomie…

- Un stalp de iluminat s a prabusit pe strada Stefan cel Mare, vis a vis de Policlinica cu Plata, din centrul municipiului Constanta. Din cauza coroziunii, stalpul a cedat. Nu au fost inregistrate victime.Circulatia in zona este inchisa.Politia Rutiera se ocupa de degajarea traficului. ...

- In judetul Constanta au fost autorizate la plata, in campania 2017, avansuri si plati finale in valoare totala de 107,76 milioane de euro destinate finantarilor pentru agricultura. Pe urmatoarele doua locuri in topul judetelor din perspectiva finantarilor din fonduri europene si bugetul national…

- Dupa cazul mamicii din Constanta care a dat in judecata spitalul privat in care a nascut pentru ca micutului i s ar fi administrat cele doua vaccinuri care, in mod traditional, se fac imediat dupa nastere vaccinul antihepatita B si vaccinul BCG , desi ea nu a fost de acord, in editia de azi prezentam…

- Ieri, la Tribunalul Constanta, una dintre ultimele grupe sindicale care au dat in judecata conducerea unitatii de invatamant constantene este cea de la Liceul Teoretic "Lucian Blagaldquo;, pentru drepturi banesti cu privire la orele de educatie fizica prestate de invatatoarele din aceasta institutie,…

- Ceea ce parea acum multi ani o fantasmagorie, a devenit o realitatea uzuala in zilele noastre. Bitcoin – moneda virtuala care a cunoscut o “explozie” in ultima perioada, poate fi folosita si in Romania pentru a face cumparaturi online. BeKid.ro este primul magazine online din Romania dedicat bebelusilor…

- Un magazin online pentru copii a introdus plata cu Bitcoin pentru produse precum jucarii, carucioare si biberoane, a anunțat compania. "Iniţial nu am crezut că merită să investesc timp şi resurse implementând această metodă de plată, crezând că…

- Ceea ce parea acum multi ani o fantasmagorie, a devenit o realitatea uzuala in zilele noastre. Bitcoin – moneda virtuala care a cunoscut o “explozie” in ultima perioada, poate fi folosita si in Romania pentru a face cumparaturi online. BeKid.ro este primul magazine online din Romania dedicat bebelusilor…

- Artista a deschis, recent, un proces, prin care incearca sa amane plata unor datorii mai vechi, catre avocatii care au reprezentat-o in procesul cu fostul impresar, Marcel Prodan, scrie spynews.ro. Suparati fiindca Alexandra Stan nu le-a platit onorariile, care se ridicau la aproximativ 2.000 de…

- The exhibition called "Ex-Libris Brancusi," which gathers the art work of over 200 plastic artists - graphic artists, painters, sculptors, ceramists - of Romania, the Republic of Moldova, Bulgaria, Hungary, Serbia and Turkey, was opened on Monday in the Medieval Spaces of the Cotroceni National Museum.…

- Spitalul Municipal din Mangalia isi cauta dreptatea in instanta. Conform portalului instantelor de judecata, in dosarul 439 254 2018, unitatea medicala s a adresat Judecatoriei Mangalia, obiectul cauzei fiind "plangere contraventionala nr. 0035393 26.01.2018ldquo;. Spitalul Municipal Mangalia are calitatea…

- Expozitia "Ex-Libris Brancusi", care reuneste lucrarile a peste 200 de artisti plastici - graficieni, pictori, sculptori, ceramisti - din Romania, Republica Moldova, Bulgaria, Ungaria, Serbia si Turcia, a fost vernisata luni in Spatiile medievale ale Muzeului National Cotroceni. Expozitia…

- Pe langa numeroasele probleme cu care se confrunta profesorii constanteni, de departe cazul relatat de liderul sindical prof. Mitica Iosif, astazi in cadrul intalnirii cu presa pare sa scandalizeze intreaga breasla.Anul trecut, la Liceul Teoretic Decebal intr una dintre pauze, doi elevi s au batut intr…

- Procurorii DNA Constanța au trimis in judecata, in stare de arest, 11 persoane, membrii unei familii care au constituit un grup infracțional organizat, specializat in șantaj, evaziune fiscala și inșelaciune. Membrii grupului racolau viitoarele victime de varsta a treia oferindu-le servicii de reparații…

- Complexul Energetic Oltenia a scos la licitatie efectuarea documentatiei tehnice pentru reabilitarea si modernizarea magistralei de transport carbune pentru noul depozit de la Rosia. Suma estimata este de 231.300 lei, data limita de depunere a o...

- Compania energetica de stat Complexul Energetic Oltenia (CEO), din judetul Gorj, a platit unei localnice din comuna Farcasesti peste 220.000 de lei pentru o padure in suprafata de 3,3 hectare pe care, in realitate, nu o avea in proprietate.

- Constantenii care achita integral sumele datorate bugetului local, pana la data de 31 martie 2018, vor beneficia de bonificatii de 10 in cazul persoanelor fizice si 5 in cazul persoanelor juridice din cuantumul impozitului pe cladiri, teren si mijloace de transport. Modalitatile de plata sunt urmatoarele:1.…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) nu a avut caștig de cauza la Tribunalul Gorj in procesul deschis de firma BVA Coal din Constanța pentru recuperarea garantiei de buna executie la contractul privind exportul de carbune in Serbia din 2015. Compania a refuzat plata garantiei invocand faptul ca…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Gorj organizeaza in cadrul Programului „Centenarul Marii Uniri in Gorj”. Evenimentul va avea loc joi, 1 februarie 2018, orele 16.00, la Sala „Constantin Brancusi” a Palatului Parlamentului, Bucuresti. …

- Medicii de familie, aceasta tagma aparte in breasla doctorilor, au protestat, din nou, la trecerea dintre ani, incercand, prin amenințarile lor, sa puna presiune pe cei care le pot da mai mulți bani, recte Guvern. Cuvinte precum ”subfinanțare”, ”lipsa bugetului”, ”cheltuieli mari”, intalnite la fiecare…

- Contribuabilii care achita integral, pana la data de 31 ianuarie 2018, taxa de folosire a tramei stradale, beneficiaza de o reducere de 10 . Autorizatia se poate obtine dupa cum urmeaza: pe adresa personala de e mail, completand datele solicitate pe site ul www.spit ct.rolt;http: www.spit ct.rogt;,…

- Deputatul Remus Borza a discutat despre blocajul pe care il impune Olanda, in ceea ce privește aderarea Romaniei la spațiul Schengen. Remus Borza a precizat ca Olanda ar avea enorm de pierdut in cazul aderarii țarii noastre, dar și ca Romania nu va avea curaj niciodata sa mearga intr-o instanța cu…

- In ziua a 5-a a Campionatului European de handbal masculin din Croatia s-au luat si primele ”decizii”, odata cu incheierea jocurilor in Grupele A si B. Islanda si Austria au fost eliminate din competitie, in timp ce Suedia si Franta s-au calificat in grupele principale cu maximum de puncte.…

- Asociația Elevilor din Romania condamna dur modul in care Ministerul Educației Naționale a modificat Regulamentul de organizare și funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar (ROFUIP), care reglementeaza modul de funcționare a școlilor.Președintele Asociației Elevilor din Constanța, Alexandru…

- Complexul Energetic Oltenia ramane unul din principalii producatori de energie electrica din tara. Astazi compania functioneaza cu un total de 9 grupuri energetice din 11. Sorin Boza, directorul CEO, a declarat ca este o perioada propice pentru companie si este o cerere ridicata de carbune si de energie…

- Complexul Energetic Oltenia(CEO) functioneaza cu un total de 9 grupuri energetice din 11 disponibile. Sorin Boza, managerul CEO, a declarat ca este o perioada propice pentru companie si este o cerere ridicata de carbune si de energie pe carbune. Sorin ...

- SPIT aduce la cunostinta constantenilor ca in prima zi de lucru cu publicul in anul 2018, la ghiseele institutiei s au prezentat aproximativ 1.952 contribuabili. Incasarile din aceasta zi sunt in cuantum de 871.554 lei, iar modalitatile de plata pentru care au optat cetatenii, precum si numarul de tranzactii…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: SC MARINA TRAVEL SRL, pentru savarsirea infractiunii de folosire sau prezentare cu rea credinta de documente ori declaratii false, inexacte…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au anuntat, vineri, trimiterea in judecata a lui Elan Schwartzenberg acuzat ca l-ar fi ajutat pe omul de afaceri Morgenstern Avraham sa-i dea mita lui Radu Mazare 175.000 de pentru a castiga contractul de construire a Campusului social ”Henri Coanda”…

- Procurorii DNA Constanța au dispus trimiterea in judecata, pentru a doua oara in ultimele șase luni, a psihologului Oana Danciu, pentru savarșirea infracțiunii de trafic de influența. Procurorii anticorupție au probat faptul ca inculpata, care este cercetata sub control judiciar, a pretins, in cabinetul…

- DNA Constanța a dispus, astazi, trimiterea in judecata, in stare de libertate, a Marianei Mircea, fost primar al orașului Cernavoda, pentru abuz in serviciu cu un prejudiciu de peste un milion de lei.

- Fostul primar din Cernavoda, Mariana Mircea, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Constanta, pentru abuz in serviciu, dupa ce ar fi atribuit, in mod preferential, contracte de achizitii unor firme.

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatei MIRCEA MARIANA, la data faptei primar al orasului Cernavoda, judetul Constanta, in prezent consilier local in aceleiasi oras, cu privire…

- Procurorii DNA de la Ploiești au trimis-o in judecata, sub control judiciar, pe Ana Maria Patru, fosta șefa a Autoritații Electorale Permanente (AEP) pentru doua fapte de trafic de influenta in forma continuata și spalare a banilor. In rechizitoriul transmis judecatorilor de la Tribunalul București…

- Fostul presedinte al Autoritatii Electorale Permanente Ana-Maria Patru a fost trimisa in judecata de procurorii DNA, pentru trafic de influenta si spalare de bani, in dosarul in care este acuzata ca a cerut de la firma Siveco un milion de euro si a primit 600.000 de euro, sustinand ca va interveni la…

- Redam in continuarea comunicatul DNA: ”In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 920/VIII/3 din 27 septembrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Ploiești au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatei PATRU ANA-MARIA,…

- Un timisorean ar putea reprezenta marea noutate a lotului national de handbal seniori al Romaniei pentru faza inaugurala a calificarilor la Campionatul Mondial din 2019. Prima reprezentativa va juca in perioada 11-13 ianuarie, la Bozen, cu Italia, Ucraina si Insulele Feroe pentru accederea in play-off,…