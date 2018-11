CEO Conference - Shaping the Future: Care sunt prioritatile leaderilor din Romania? DoingBusiness.ro organizeaza pe 22 noiembrie 2018, in Cluj Napoca, CEO Conference - Shaping the Future - how businesses rewrite the future and find value in unexpected places. Conferinta va avea loc la Hotel Platinia, intre orele 9:00 - 16:00.



La eveniment sunt asteptati CEO, directori generali, investitori, factori de decizie, analisti din multiple industrii, experti si specialisti in inovatie si transformarea afacerilor de la prestigioase companii pentru a discuta despre schimbarile si transformarile care au loc la nivelul companiilor din Romania, despre tendintele care modeleaza mediul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Profesii Zamfirescu Racoti & Partners promoveaza doi avocati la statut de partener, dupa alte sapte promovari interne in acest an Tweet Print Mail Autor: Roxana Rosu astazi, 13:48 9 Firma de avocatura Zamfirescu Racoti&Partners (ZRP) isi extinde echipa de management prin avansarea a doi…

- Eveniment O noua categorie de produse ar putea avea TVA de 9% Tweet Print Mail Autor: Ionel Dancu astazi, 12:07 2 Propunerea legislativa completeaza Codul Fiscal in sensul in care se va aplica cota redusa de 9% asupra bazei de impozitare pentru urmatoarele prestari de servicii si/sau livrari…

- Burse - Fonduri mutuale MedLife raporteaza la noua luni afaceri de 580 mil. lei, plus 26% si un profit in crestere cu 33% Tweet Print Mail Autor: Cristina Bellu astazi, 09:21 31 MedLife, liderul pietei de servicii medicale private din Romania, a raportat in primele noua luni ale anului…

- Adoptia solutiilor in cloud a accelerat semnificativ in acest an in Romania, iar tendinta se va pastra pentru urmatorii ani, a declarat Bogdan Popescu, director de marketing si operatiuni al Microsoft Romania in cadrul editiei speciale a emisiunii ZF Live transmise de la evenimentul Microsoft Business…

- Fostul comisar european pentru extindere Gunter Verheugen a atacat de la Bucuresti nivelul de birocratie la care a ajuns Uniunea Europeana: Nu inteleg de ce face Bruxelles-ul reguli pentru o brutarie din Bucuresti, sunt multe reguli de care nu avem nevoie.

- Microsoft anunța numirea Violetei Luca in funcția de General Manager pentru operațiunile din Romania, incepand cu luna noiembrie a acestui an. Violeta Luca s-a alaturat Microsoft Romania pentru prima data in februarie 2015, ca director de strategie și a preluat ulterior responsabilitațile de Marketing…

- Ford a anunțat in primavara acestui an ca incepand din 2019 va produce un al doilea model la uzina pe care o deține la Craiova, pe langa SUV-ul Ecosport care este exportat pe intregul continent european. Attila Szabo, directorul general al Ford Romania, a anunțat ca producatorul american a inceput investițiile…

- Companiile IULIUS si Microsoft Romania au semnat un contract de inchiriere pentru un spatiu de birouri in ansamblul Openville Timisoara, cea mai mare dezvoltare cu destinatie mixta din vestul tarii.