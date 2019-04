Cenzură. Dobre: Hopa! Domnul Cioloș mi-a blocat accesul Crina Dobre de la PNL se plange ca Dacian Cioloș de la PLUS nu ii mai permite sa comenteze pe pagina lui de Facebook. ”Hopa! Domnul Cioloș mi-a blocat accesul la secțiunea comentarii. Ma lasa numai sa vad ce scrie. Bravo (Daea style). Eu zic ca așa se face cu cei care va spun in fața cand o luați pe aratura. Macar daca aș fi frecventat pagina...cred ca am scris patru comentarii mari și late, evident decente, dar cinice. Sorry, "omule de dreapta", nici nu mai vin in vizita, daca așa știi sa faci politica de nivel inalt. Nici domnii Dragnea și Ponta nu s-au suparat așa și pe ei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

