Cenusa mortilor la Disneyland Initial estimata o legenda urbana, s-a dovedit a fi o realitate: un numar din ce in ce mai mare de persoane aleg parcurile de atractii ale grupului Disney pentru a le aduce un ultim omagiu celor apropiati. In Europa, posibilitatile sunt restranse: majoritatea tarilor interzic aruncatul cenusii decedatiilor. Unele tari, ca Franta, permit aruncarea cenusei […] Cenusa mortilor la Disneyland is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

