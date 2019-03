Centura Târgu Jiu. Ministrul Cuc: Cele mai mari blocaje. Primăria, dată în judecată "Cele mai mari blocaje, din pacate, le-am intampinat din partea autoritatilor locale, care - nu vreau sa spun, ca daca as spune ca au omis ar insemna ca ii acuz de rea intentie - nu stiu, poate nu au avut pregatirea adecvata sa faca planurile parcelare ca sa putem face exproprierile. In acest sens, a fost contestata hotararea de guvern pentru exproprieri, a fost trimisa ordonanta presedintiala si astfel a trebuit sa sistam lucrarile la acest obiectiv", a spus Cuc. El a precizat ca bugetul pentru aceasta lucrare de infrastructura este din fonduri europene, "deci nu vor fi probleme legate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

