Centură Sud București. A fost semnat contractul, când va fi gata Durata de realizare a acestui contract este de 42 de luni, din care 12 luni pentru activitatea de proiectare si 30 de luni pentru executia lucrarilor, iar perioada de garantie este de 5 ani. Acest sector face parte din centura Bucuresti Sud la standard de autostrada, proiect ce va asigura conexiunea cu reteaua TEN-T, respectiv coridorul IV Pan European, intre autostrazile Bucuresti - Pitesti (A1) si Bucuresti - Constanta (A2). Dupa intersectia cu DN5, traseul autostrazii continua pe directia nord - est, ocolind padurea Jilava, traverseaza CF Bucuresti- Port 1 Decembrie si trece la nord… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

