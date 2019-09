”Iata-ne in sfarșit la momentul de dare in trafic a centurii Sucevei pe care compania a inceput sa lucreze efectiv undeva in luna martie și acum suntem la sfarșitul lui septembrie și mulțumita antreprenorului roman am reușit sa finalizam lucrarile și in pofida vremii nefavorabile. Au fost undeva la 40 de zile in care nu s-a putut lucra acest obiectiv.” a spus ministrul Transporturilor.

Intrebarea e cum de constructorii romani fac ceea ce trebuie sa faca, adica avanseaza lucrarile, se incadreaza in termene și, in final, construiesc șosele, iar constructorii straini gasesc numai gauri…