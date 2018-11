Centura de Sud are undă verde! Curtea de Apel București a respins recursul Procesul pe tema Centurii de Sud care s-a judecat la Curtea de Apel București s-a incheiat. Instanța a respins recursul firmelor care au contestat licitația, așa ca acum ar putea fi semnat, in sfarșit, contractul. Licitația este incheiata in luna februarie, dar, de atunci, rezultatul se tot „plimba” prin instanțe. The post Centura de Sud are unda verde! Curtea de Apel București a respins recursul appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

