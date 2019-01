Stiri pe aceeasi tema

- O camioneta a derapat din cauza poleiului format pe spațiul carosabil si a ajuns in afara acestuia, pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia „O camioneta s-a rasturnat in afara parții carosabile vineri, ora 17.oo, pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia, din cauza poleiului”, anunța IPJ…

- Accident rutier pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia. O camioneta a derapat si a ajuns in afara parții carosabile O camioneta s-a rasturnat in afara parții carosabile vineri, ora 17.oo, pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia, din cauza poleiului. Județul Alba se afla sub atenționare…

- Marti in jurul orelor pranzului, soferul unui TIR care circula pe DN 7 / E 81 a pierdut controlul volanului, iar vehiculul s-a rasturnat pe carosabil, pe soseaua de centura a municipiului Ramnicu Valcea, blocand traficul ore intregi. Imaginile arata un vehicul care a intrat intr-un sant lateral si apoi…

- Un accident rutier s-a produs, luni, pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia, in zona benzinariei Europa. Trei mașini au fost implicate, iar traficul este oprit. Potrivit Poliției Alba, accidentul s-a soldat cu o vitima ranita ușor. ”Trafic oprit pe șoseaua ocolitoare a municipiului Alba Iulia…

- Podul peste Dunare de la Braila, care va lega Moldova si Muntenia de Dobrogea (in special de Tulcea si de Delta), va costa circa 500 de milioane de euro si va fi gata in trei ani. Contractul de proiectare si executie a podului a fost atribuit in urma cu un an asocierii dintre firmele Astaldi SpA (Italia)…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Craiova a decis amplasarea a doua sensuri giratorii, pana la sfarsitul anului, pe soseaua ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu Severin. Reactia administratorului soselei de centura vine la doar trei luni dupa ce administratia locala din Drobeta Turnu Severin…

- Dupa ce administratia locala si reprezentantii Hella au uitat de promisiunile facute in campania electorala din toamna lui 2016, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a luat primele masuri pentru reducerea numarului accidentelor pe soseaua de centura a municipiului. In urma cu…

- DECLARATIE POLITICA…Deputatul barladean Daniel Olteanu, vicelider ALDE in Camera Deputatilor si presedintele ALDE Vaslui, saluta semnarea contractului pentru Varianta de Ocolire a municipiului Barlad, care, spune el, ar fi trebuit sa fie insotita de scuze. „Semnarea contractului de proiectare si executie…