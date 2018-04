Stiri pe aceeasi tema

- Increderea investitorilor straini in mediul de afaceri din Romania s-a deteriorat semnificativ in ultimele sase luni. Principalele cauze: “revolutia fiscala”, ale carei obiective si beneficii mediul privat inca nu le-a inteles, reforma sistemului judiciar, fara a fi luate insa in considerare…

- Circulația se desfașoara cu dificultate pe DN 79A, care face legatura cu Punctul de Trecere a Frontierei Varșand. Sute de camioane ocupa o banda din cele doua ale drumului, așteptand sa intre in Ungaria, țara care a ridicat luni la ora 23,00 restricțiile pentru traficul greu impuse trei zile, in perioada…

- In aceasta perioada vanzarile la carne si produsele din carne au explodat. Expertii avertizeaza insa, mare atentie la ceea ce cumparati! Asociația Pro Consumatori (fosta Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din Romania – APC Romania) membra a Organizației Europene a Consumatorilor, a analizat 116…

- La prima vedere, pare simplu, insa exista cateva reguli pe care trebuie sa le respecti. In primul rand, trebuie sa mananci doar opt ore pe zi, iar in restul de 16 ore ai voie sa bei dpar apa, ceaiuri din plante sau limonada fara zahar. Expertii recomanda ca cele opt ore sa fie in intervalul 9:00…

- "Sper sa ne ajute Dumnezeu sa avem cel putin in fiecare resedinta de judet, in perioada urmatoare, cate un bazin de inot, pentru ca asta nu este un moft, ci un obiectiv care este intr-un pachet minim de civilizatie (...) Acest bazin va schimba profund viata acestui oras in bine (...) O sa sprijin…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Dupa nenorocirea pe cale sa se intample le Roșia Montana, canadienii, prin diverse offshoruri concentrate intr-o societate vezi-Doamne din Hunedoara, numita Samax, urmeaza sa puna mana pe un zacamant uriaș de aur și cupru, estimat la cinci miliarde de dolari. Pe site-ul…

- Impozitarea veniturilor globale in mod progresiv nu poate fi omisa atunci cand se discuta despre finantele unei tari, a declarat, marti, Florin Georgescu, la conferinta "Meeting the Challenges of Volatility", acesta precizand ca nu vorbeste in calitate de prim-viceguvernator al Bancii Nationale a Romaniei,…

- Volumul livrarilor de anul trecut, de circa 53.000 de unitati locative la nivel national, s-a situat sub nivelul consemnat in anul precedent, dar si sub cel din perioada 2008-2009, ce depasea 60.000 de unitati, potrivit Imobiliare.ro. Un exemplu in acest sens este zona Bucuresti-Ilfov, unde…

- Comisia comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru coordonarea activitatilor parlamentare necesare pregatirii Președintiei Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019 sprijina inițiativa Asociatiei Copiilor cu Dizabilitati – ACDP, in colaborare cu Federația Naționala a Asociațiilor…

- In ulimii doi ani au aparut si in Romania fonduri de investitii de risc, de tip Venture Capital, o parte create de antreprenori romani, care acum isi cauta firme in care sa investeasca. Ce asteptari trebuie sa aiba firmele care vor bani de la acesti investitori: Voi puteti alege banii nostri sau ai…

- Aproximativ 6 din 10 persoane cu varste intre 31 si 50 de ani care au un credit luat de la banca au probleme si apeleaza la serviciile Centrului de Solutionare a Litigilor Bancare (CSALB), cele mai multe cereri fiind inregistrate in Bucuresti-Ilfov, arata un studiu publicat marti de institutie.…

- Cu trei zile inaintea derby-ului cu CFR (duminica, 20:45, in Gruia), Gigi Becali face un anunt incredibil si sustine ca sunt sanse ca echipa sa sa castige la "masa verde" partida de la Cluj! Intr-o interventie telefonica pe care a avut-o joi dimineata la Pro X, omul de afaceri…

- Ploile torentiale din ultimele zile au provocat inundatii in Romania. 71 de localitati din 15 judete au fost afectate. Circulatia rutiera pe mai multe segmente de drum national a fost deviata din cauza apei acumulate pe carosabil.

- Deputatul social democrat vrancean Angel Tilvar a reprezentat Romania la lucrarile „Comisiei pentru dimensiunea civila a securitatii” din cadrul Adunarii Parlamentare a NATO, care au avut loc in perioada 13-15 martie. Deputatul PSD este membru titular al acestui forum pentru dialogul parlamentar international,…

- "Romania a ratat oportunitati si a ratat tinte pentru ca, din pacate, capacitatea sa administrativa la nivel central si local (...) a fost si a devenit din ce in ce mai slaba. Altfel, nu imi explic cum facem tot felul de strategii, dar niciuna nu e pusa in aplicare. Eu, astazi sau maine, dau in judecata…

- Reprezentanti ai Bancii Europene de Investitii (BEI) si ai Ministerului Sanatatii au participat la o sedinta de lucru organizata pentru realizarea Spitalul Regional de Urgenta, o investitie de peste 150 de milioane de euro.

- Ansamblul mixt Openville este locul unde timișorenii vor descoperi noi modalitați de petrecere a timpului liber, dar, mai ales, restaurante și cafenele care vor impresiona prin amenajarea tematica și conceptul culinar. Un antreprenor local, cu experiența pe segmentul de food &…

- Dr. Quinn: Meditația – un obicei sanatos, care va poate imbunatați semnificativ calitatea vieții Știm, ziua are doar 24 de ore, din care medicii ne recomanda sa dormim 7 sau 8. Timpul care ne ramâne trebuie dramuit în așa fel, încât sa reușim sa mergem la serviciu, sa facem…

- Ploaia inghețata se abate asupra Romaniei, acest fenomen meteo periculos urmand sa transforme mai multe orașe din țara in veritabile pationoare. Dupa ninsori și ger, un alt fenomen meteo extrem urmeaza sa loveasca Romania. Este vorba despre ploaia inghețata, cea care se formeaza atunci cand…

- Dieta daneza. Perfecta pentru primavara Dieta daneza este o dieta de 13 zile care iti schimba metabolismul, si efectul ei dureaza aproximativ doi ani. Meniul de 13 zile al dietei daneze: Ziua 1: Dimineata: Cafea + 1 cub de zahar Pranz: 2 oua fierte tare + 400 gr de spanac + 1 rosieSeara:…

- Compania Nationala de Investitii a publicat, sambata, pe site-ul oficial, detalii despre situatia celor patru stadioane care vor fi folosite ca baze de antrenament la Euro 2020, competitie in cadrul careia Romania a primit dreptul de a organiza patru meciuri.

- Autoritațile din Teleorman au decis suspendarea cursurilor in toate școlile din județ, in condițiile in care numeroase tronsoane de drum sunt blocate. In aceste condiții, zece liceeni care provin din familii din mediul rural au fost preluați de la internatul unui liceu de catre echipaje ale Inspectoratului…

- Un cutremur de mare intensitate aduce, odata cu venirea lui, numeroase semne prevestitoare. De-a lungul timpului, aceste semne au fost atent studiate de experții in domeniu pentru ca aceștia sa poata transmite populației din zona vizata, semnale de avertizare la timp.

- Un numar de 78 de trenuri sunt anulate marti dimineata din cauza conditiilor meteo, reprezentand aproximativ 6% din cele 1.200 de trenuri care circula zilnic in Romania, potrivit paginii de Facebook a CFR Calatori. "Circulatia trenurilor de pasageri se desfasoara in continuare in conditii de…

- Ce sfat ii da Viorica Dancila lui Iohannis, in privința revocarii șefei DNA: Sa citeasca cu foarte multa atentie acest raport, toate privirile, acum, sunt indreptate catre domnia sa, a spus aceasta la Romania TV. Premierul a mai aratat ca decizia pe care o va lua presedintele Klaus Iohannis cu privire…

- Europenii ne pun sa consumam mai mulți pești din crescatorii, nu din pescuit Comisarul european pentru mediu, afaceri maritime și pescuit Karmenu Vella, a afirmat, la o intalnire cu ministrul agriculturii, Petre Daea, ca o problema cu care se confrunta Uniunea Europeana este acvacultura: se importa…

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica avertizeaza despre o noua inșelatorie pe Facebook. Este vorba despre o campanie care promite drept premiu un Iphone X. Utilizatorii sunt rugați sa completeze datele personale pentru a beneficia de premiu. Experții in securitate cibernetica…

- Doi antreprenori romani, Dragos Catalinoiu Gociman si Gabriel Iliescu, lanseaza cu ocazia Targului de Turism al Romaniei, care va avea loc in perioada 22-25 februarie 2018 la Romexpo Bucuresti, prima platforma de prezentare, rezervare si vanzare a unei destinatii turistice din Romania, ViziteazaDelta.ro,…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a avut o intrevedere astazi, 19 februarie 2018, cu vicepresedintele Bancii Europene de Investitii, Andrew McDowell, cu ocazia conferintei anuale de prezentare a activitatii BEI in general si, in special, a celei din Romania. “In calitate de ministru al…

- Comisarul Corina Crețu a aprobat o finanțare europeana de 1,3 miliarde euro pentru modernizarea unei secțiuni din coridorul feroviar Curtici-Constanța 1,3 miliarde de euro din Fondul de coeziune vor fi investite in modernizarea unei secțiuni din coridorul feroviar ce leaga localitatea Curtici, aflata…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca 1,3 miliarde de euro din Fondurile de Coeziune vor fi investite in modernizarea unei sectiuni a coridorului feroviar de la Curtici, la granita dintre Romania si Ungaria, pana in Constanta, la Marea Neagra, se arata intr-un comunicat al Reprezentantei CE in Romania,…

- In perioada 18 ndash; 21 februarie 2018 se va desfasura la Bucuresti, Hotel Rin Grand, cea de a XXI a sesiune ordinara a Adunarii generale a Asociatiei Comunelor din Romania A.Co.R. . Evenimentul va avea un caracter aniversar, celebrand 100 de ani de la Marea Unire din 1918, informeaza un comunicat…

- Biletul zilei din fotbal 16 februarie. Atenție la meciurile din Olanda 2. Biletul la pariuri din Fotbal este format din pronosticuri pentru doua partide din eșalonul secund al fotbalului olandez, Eerste Divisie. Partidele alese vor incepe de la 21:00, ora Romaniei, iar acestea sunt: Almere City vs GO…

- Comisia Europeana va trebui sa accepte ritmul in care cele 8 termocentrale romanesti pe carbune se retehnologizeaza pentru a deveni mai putin poluante, sustine ministrul Energiei, Anton Anton. Daca acest ritm nu le convine europenilor, sa vina ei cu banii de investitii, iar statul roman va…

- Deputatul european Siegfried Mureșan, raportor al Grupului PPE din Parlamentul European pe Raportul anual referitor la activitațile financiare ale Bancii Europene de Investiții (BEI), a declarat ca raportul votat ieri, in plen, prevede ca Banca Europeana de Investiții sa asigure o distribuție geografica…

- Primul segment al soselei de centura a orasului Chisinau, Drumul R6M1- Ialoveni, cu o lungime de 6,5 kilometri, nu a fost reconstruit din cauza unor licitații suspectate de trucaj și a unui management defectuos al Administrației de Stat a Drumurilor. Compania bulgara selectata pentru reparația acestui…

- Fundația „Ianza-Art Inter-Cultural” va invita sa luați parte joi, 8 februarie 2018, la vernisajul expoziției ce reunește lucrari ale tuturor artiștilor care au participat la taberele internaționale organizate de fundație in perioada 2013-2017. Pe simezele Galeriei de Arta a Municipiului Alba Iulia se…

- Trec la propriu prin foc sa ne salveze viata. Intervin in zone greu accesibile si in conditii meteo inumane si de cele mai multe ori misiunea lor de salvare este un succes. Vorbim despre pompierii si medicii aflati in subordinea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, care astazi au facut bilantul…

- Vremea in Cluj, in perioada 29 ianuarie - 4 februarie Vreme destul de calda, dar innorata, saptamana viitoare la Cluj-Napoca. Temperaturile se vor situa intre -5 si 8 grade Celsius. Sunt anuntate ploi in weekend. Luni, 29 Ianuarie 2018Nori si soare Temperatura minima: -1°…

- Toma Petcu renunta la portofoliul de la Energie. Ministrul a invocat probleme de sanatate Toma Petcu, ministrul Energiei, a cerut sa i se retraga numele de pe lista realizata pentru Guvernul Dancila, precizand ca are probleme de sanatate, au declarat surse politice. În sedinta Biroului Politic…

- Caine tarat cu mașina și lasat sa moara langa Timișoara, Romania. Un om fara suflet este cautat de sute de timișoreni, dupa ce ar fi tarat cu mașina un caine pe care l-a abandonat in comuna Giroc de langa Timișoara.

- Șoferii care circula cu mașina pe drumurile din Romania fara a deține o vinieta valabila pot fi surprinși de una din cele peste 70 de camere utilizate de catre Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și amplasate pe mai multe drumuri naționale. CNAIR verifica respectarea…

- Criza politica loveste in moneda nationala. Leul, la cel mai redus nivel Criza politica a determinat o depreciere a monedei nationale, BNR comunicind un curs de 4,6599 lei/euro, cel mai redus nivel din toate timpurile. Pe piata valutara interbancara euro a atins înainte de ora 13.00…

- În perioada ianuarie-noiembrie 2017, volumul lucrarilor de constructii, a scazut fata de perioada ianuarie-noiembrie 2016, ca serie bruta, cu 6,9%, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS).

- Invazia masinilor din ultimii ani polueaza si aerul din Municipiul resedinta de judet Vaslui, asa se face ca acum doua zile Vasluiul se afla prin orasele cu un nivel ridicat de poluare, de aceea a si primit calificativul “rau”. Asadar pe 8 ianuarie 2018 Vaslui si alte 20 de orase aveau calificativul…

- Conducerea Institutului de Psihiatrie Socola din Iasi intentioneaza sa construiasca un nou corp de cladire, acesta urmand a fi amplasat chiar la intrarea in unitatea medicala. Managerul Institutului de Psihiatrie Socola din Iasi, Gabriel Oprisanu, a declarat ca in curtea actualei unitati medicale urmeaza…