- Nu este niciun secret pentru nimeni faptul ca Mirela de la "Insula Iubirii", dar si iubitul ei au o situatie financiara foarte buna, astfel ca acestia nu se feresc deloc sa-si indeplineasca toate dorintele.

- Deputatul PMP Robert Turcescu lanseaza o informatie pe "surse foarte bine informate". Fostul jurnalistul sustine ca Guvernul urmeaza sa adopte o ordonanta de urgenta, fara sa precizeze despre ce act normativ este vorba."Surse FOARTE bine informate: atentie, Dragnea se pregateste sa dea Ordonanta!!!",…

- Sindicalistii din Societatea de Transport Bucuresti (STB) anunta ca vor protesta, luni, la Autobaza Militari, incepand cu ora 11.00. Oamenii cer plata indemnizatiilor de concediu, salarii corecte pentru munca prestata, grile de salarizare corespunzatoare tuturor categoriilor de personal, dar au si revendicari…

- Guvernul se pregateste sa modifice Legea responsabilitatii fiscal-bugetare deoarece nu se poate incadra in limitele de deficit prevazute de regulamentul Comisiei Europene, a declarat, miercuri, prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan. Ea a mentionat ca la Ministerul Finantelor se afla in dezbatere publica…

- Autostrazile Germaniei sunt faimoase in intreaga lume pentru absența limitelor de viteza, insa aceasta tradiție este pusa in pericol de unele masuri pregatite de guvern. Un comitet special a venit cu o serie de propuneri prin care Germania sa reduca nivelul "poluarii din transporturi", dupa ce Uniunea…

- Guvernul urmeaza sa adopte in sedinta de joi un proiect de hotarare pentru reorganizarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, ca urmare a fuziunii prin absorbtie a Centrului National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor ''Larex'', precum si pentru modificarea si completarea…

- Peste 10 planificatori ai armatei au fost desfasurati de Ministerul Apararii din Marea Britanie (MoD) in ministere-cheie din guvernul de la Londra in contextul in care Regatul Unit se pregateste pentru iesirea din Uniunea Europeana, a relatat duminica The Observer, citat de dpa. Sase planificatori ai…

- Autoritatile britanice si cele europene discuta despre posibilitatea extinderii articolului 50 pe fondul temerilor ca acordul de Brexit nu va fi finalizat pâna la data de 29 martie, relateaza The Telegraph, citând mai multe surse, potrivit Mediafax.