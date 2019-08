centrulnatura.ro: VREMEA PEPENILOR! Vremea pepenilor S a umplut orasul de pepeni mari, adusi de peste tot si din Romania, si din Turcia ndash; si imbiind trecatorii cu dimensiunile lor generoase.Caldura de afara si aglomeratia specifica verii de la malul marii ndash; intensifica nivelul de acidoza interioara din fiecare din noi.Am aflat cu totii ca suntem intr o stare de acidoza limfatica cronica, organismele noastre fiind impregnate de reziduuri toxice in cantitati impresionante. Corpul, in marea lui intelepciune si stiinta inter ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

- Romania a mai cucerit patru medalii, doua de aur și doua de argint, in ziua a patra a Festivalului Olimpic pentru Tineret de la Baku. Romania a obținut alte doua medalii de aur la Festivalul Olimpic European pentru Tineret de la Baku (Azerbaidjan), miercuri, in ziua a patra de intreceri. La judo, categoria…

- Politistii de imigrari din Constanta au depistat 7 cetateni straini, din Turcia si Republica Moldova, 5 desfasurau activitati lucrative fara forme legale, iar 2 se aflau cu sedere ilegala.Pe numele acestora au fost emise decizii de returnare, 5 au fost condusi sub escorta pana la punctul de trecere…

- Vremea a facut ravagii dupa ce caderile masive de precipitații și furtunile teribile au pus stapanire pe multe zone din Europa. Acum, mai multe țari sunt sufocate de calduri insuportabile, iar Romania e țara unde ar putea ajunge urgia in cateva zile.

- Cristina Ciobanașu și Vlad Gherman au optat vara aceasta pentru o vacanța... altfel. Indragostiții, care pana acum explorau locurile alese ca destinații de vacanța, au preferat sa recupereze la propriu restanțele la somn, așa ca au exclus din start ideea unui itinerariu turistic. Cu bateriile incarcate,…

- Meteo 15 iulie 2019. Vremea va fi instabila si va aduce cantitati insemnate de precipitatii in majoritatea regiunilor. ANM a emis o avertizare meteo de ultima ora pentru judetul Gorj si județul Dolj.

- Vremea se mentine calduroasa in toata tara, sambata. Temperaturile vor urca peste 30 de grade celsius, in sudul și vestul teritoriului. In Lunca Dunarii sunt inregistrate aproximativ 34 de grade. Duminica, un sistem frontal va travers teritoriul tarii noastre, in vestul, in nordul și in centrul teriotirului,…

- Vara 2019 readuce la Aeroportul International „George Enescu” Bacau zborurile tip charter, „de vacanta”, dupa o pauza de trei ani. Doi mari operatori de pe piata turistica din Romania, Christian Tour si Palarela 45, au venit cu oferte catre cea mai... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Volkswagen spune ca începe ”negocieri concrete” pentru a vedea unde sa deschida o noua uzina europeana pentru a construi mașini de la mai multe marci din grup. De mai bine de un apar pe surse informații care spun ca ar candida țari precum Serbia, Bulgaria sau Turcia, iar unele surse…