Centrul statului Chile, afectat de o secetă gravă Zeci de mii de animale moarte, ferme aflate in mare dificultate si circa 600.000 de persoane aprovizionate cu apa din camioane cisterna: o seceta grava afecteaza centrul statului Chile, marcat de un deceniu de precipitatii reduse, relateaza miercuri AFP.



La sfarsitul iernii australe, cea mai secetoasa din ultimii 60 de ani, sase dintre cele 16 regiuni ale tarii sufera de un deficit de precipitatii, intre care Santiago si Valparaiso, unde situatia este extrem de grava. In aceste sase regiuni, 106.000 de animale au murit din cauza lipsei de apa si a furajelor, potrivit Ministerului Agriculturii.



