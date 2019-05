Stiri pe aceeasi tema

Centrul Rațiu pentru Democrație va invita sa participați la Rațiu Dialogues on Democracy, eveniment anual dedicat discuțiilor și viziunii comune asupra democrației, pentru acest motiv...

- O firma din Turda solicita intrarea in insolvența a SC Florisal SA. O cerere in acest sens a fost depusa la Tribunalul Satu Mare. Se pare ca firma din Turda care are ca activitate producerea de ipsos, are de recuperat o suma de bani de la Florisal. Florisal este una dintre cele mai profitabile firme…

- Pompierii militari au intervenit in ultima saptamana, inclusiv in Dej, pentru a stinge peste 20 incendii de vegetație uscata, adica jumatate din totalul incendiilor de acest fel, inregistrate de la inceputul anului. Reamintim cetațenilor faptul ca modul incorect de a igieniza terenurile agricole reprezinta…

Problema unei "centuri ocolitoare" s-a discutat de ani buni la Turda. Construirea porțiunii de autostrada Campia Turzii-Gilau a rezolvat doar pe jumatate problema devierii traficului de tranzit....

- Compania cu capital austriac Porr Construct, care a finalizat anul trecut lotul patru al autostrazii Sebeș - Turda, intra pe piața dezvoltarilor imobiliare din Romania prin doua proiecte hoteliere.

- CAUTAM ASISTENTA!! * cautam o persoana deschisa, comunicativa cu spirit de angajament si de raspundere * experiența minima in domeniu, seriozitate și rabdare * abilitați de comunicare, discreție, diplomație in

Centrul Rațiu pentru Democrație invita tinerii din Turda, vineri, 15 februarie, ora 15.00, la sediul CRD (Piața 1 Decembrie 1918, nr.1), la o intalnire cu Victoria Patrașcu, scriitoare de literatura...

- Rovana PLumb a declarat, luni, ca 180 de kilometri de autostrada vor putea fi dati in trafic in acest an. "Pentru anul 2019, vom putea sa dam in trafic in ceea ce priveste autostrazile 180 de kilometri. Pana in momentul de fata in Romania avem 807 kilometri de autostrada in trafic. Deci, pentru…