- Doua unitați de invațamant din județul Covasna au fost selectate in vederea inființarii in cadrul acestora a cate unui Centru de Excelența in Tehnologia Informației (CETI). Centrele de Excelența in Tehnologia Informației sunt prevazute sa se inființeze in cadrul proiectului „Promovarea și susținerea…

- Un numar de 1498 de cereri, pentru o suprafata de 4929,13 hectare au fost depuse pana ieri, 12 martie, in cadrul Campaniei de primire a Cererilor Unice de Plata in anul 2018, conform datelor centralizate de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). In conformitate cu prevederile…

- In cursul anului trecut, Primaria Ozun a atribuit unui numar de optsprezece familii nevoiașe cate o parcel de teren, pe care aceștia sa iși poata construi cate o casa. Pe langa aceasta, pune la dispoziția beneficiarilor, in mod gratuit, și proiectul de construire al locuințelor, care ar fi costat, in…

- Timp de trei zile, intre 9 si 11 martie 2018, Patronatul A.N.A.T organizeaza la Brasov cea de–a XI–a editie a tradiționalului Targ de vacanțe „Transylvania Tourism Fair”(TTF) in locația cunoscuta și cocheta de la „Business Park” de pe strada Ionescu Crum nr. 1 (cele doua cladiri gemene verzi…

- Elevii claselor VII-XII din toate școlile din județul Covasna sunt invitați sa participe la concursul de videoclipuri, intitulat „Apa este viața”, organizat cu ocazia Zilei mondiale a apei de catre operatorul regional Gospodarie Comunala S.A. Sfantu Gheorghe. In cadrul acestui concurs, fiecare clasa…

- Intre acțiunile culturale dedicate Zilei de 8 Martie programate in zona noastra se inscrie și vernisajul Expoziției „Centenarul femeilor din arta romaneasca”, manifestare plastica de excepție ce va fi gazduita de Muzeul Arta din Brasov, aflat pe b-dul. Eroilor nr. 21 (chiar langa…

- A șasea ediție a Competiției naționale de educație financiara Bani pentru școala ta™ aduce din nou finanțari de pana la 10.000 de euro pentru liceele din Romania. Elevi de liceu cu varsta mai mare de 15 ani, dar și absolvenți, profesori, parinți și alți susținatori ai unitaților de invațamant pot…

- Agentia de Dezvoltare Durabila a judetului Brasov (ADDJB), in parteneriat cu Universitatea Spiru Haret (USH), au lansat, marti, proiectul Promotorii Firmei Tale PROFI – pentru Regiunea Centru, proiect care are ca obiectiv dezvoltarea competentelor antreprenoriale si crearea de noi afaceri. Presedintele…

- Liderii formatiunilor politice maghiare din judetul Covasna au transmis luni, in cadrul unei conferinte de presa, un mesaj comun catre membrii comunitatii maghiare in contextul marcarii Zilei libertatii secuiesti, anuntand, totodata, ca vor finanta transportul persoanelor care vor dori sa participe…

- Zeci de specialisti in biologie si ecologie vor efectua, timp de cateva luni, studii in mai multe arii protejate din Harghita, in baza carora se vor elabora planurile de management ce vor sta la baza conservarii valorilor naturale si a gestionarii durabile a resurselor din acele zone. Activitatile sunt…

- Noua din zece adolescenti din judetul Covasna au consumat bauturi alcoolice cel putin o data in viata, releva un studiu realizat de Agentia Nationala Antidrog, dat joi publicitatii. Potrivit acestuia, produsele alcoolice inregistreaza cel mai inalt nivel al prevalentei consumului dintre toate substantele…

- Primaria Sfantu Gheorghe organizeaza un concurs de idei pentru reamenajarea lacului si zonei de agrement din zona garii, lasate in paragina in ultimii ani, la aceasta competitie, cu un premiu in valoare de 3.500 de lei, putand participa orice persoana interesata, a anuntat municipalitatea. Viceprimarul…

- In urma campaniei umanitare „Suflet și Trup”, inițiata de preotul paroh din localitatea Valcele, Vasile Antonie Tamaș, ieri, 28 februarie au fost donate Spitalului Județean de Urgența „Dr. Fogolyan Kristof” suma de 8.200 de lei, precum și pachete cu scutece și alte materiale. In aceasta campanie,…

- Municipiul Sfantu Gheorghe a preluat, in cursul zilei de ieri, patinoarul acoperit de langa Arena Sepsi, publicul fiind așteptat pe gheața incepand de astazi dupa amiaza. In fiecare saptamana, miercuri și vineri, patinoarul este deschis pentru public, intre orele 19.30 și 21.30, iar la sfarșit…

- Incepand cu data de 23 februarie, se modifica programul patinajului pentru public pe pationarul mobil situat pe Piața Libertații. Prin urmare, de acum inainte patinajul de dupa amiaza va fi posibil nu numai vineri, ci in fiecare zi a saptamanii. Astfel, de luni pana duminica, cu excepția orelor dedicate…

- Persoanele fizice și juridice fara scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile pot sa-și depune dosarul cererii de finanțare pentru ofertele lor culturale pentru anul 2018 pana in data de 16 martie. In Regulamentul concursului s-au efectuat urmatoarele modificari fața de edițiile anterioare:…

- Centrul de Cultura Arcuș organizeaza, astazi, la sediul din Sfantu Gheorghe, un eveniment inedit: recitalul susținut de pianistul oradean Zoltan Thurzo, eveniment ce se va derula sub tema „Compozitori indragostiți – cum erau ei in realitate?!” Recitalul se deruleaza de la ora 19.00, la Centrul de Cultura…

- Leca Bancila, primarul orașului Intorsura Buzaului ii așteapta pe locuitorii urbei la Casa de Cultura din Intorsura Buzaului Circula zilele acestea, pe Facebook, o poza cu un anunț care informeaza locuitorii orașului Intorsura Buzaului ca sunt așteptați luni, 18 februarie 2018, la o intalnire cu primarul…

- Dupa aproape 4 ani de la ultimul semnal primit de ornitologii romani de la o barza inelata in vederea studierii cailor de migratie ale acestor pasari care vin in Transilvania in sezonul cald, s-au primit informatii de la o barza inelata in urma cu sase ani la Ernei, in judetul Mures, aceasta fiind semnalata…

- Lansata in an de sarbatoare, anul Centenarului Marii Uniri, prima ediție a Balului Portului Popular organizata in orașul Covasna, sambata, 10 februarie, a reunit aproximativ 170 de participanți din localitate, dar și din imprejurimi, mandri purtatori ai costumului național. Evenimentul a avut loc la…

- Un patinoar artificial acoperit, cu o suprafata de 1800 de metri patrati, a fost inaugurat duminica la Sfantu Gheorghe. Primarul municipiului, Antal Arpad, a declarat ca acest eveniment marcheaza inceputul unei noi etape in istoria sporturilor pe gheata din judetul Covasna, amintind, printre altele,…

- Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Covasna a inaintat anul trecut parchetelor 10 dosare penale privind fapte de coruptie, in care au fost implicate peste 20 de persoane cu functii de conducere, a declarat joi comandantul institutiei, comisarul-sef Eugen Palade. „Cat priveste faptele de coruptie,…

- Un numar de 1248 de elevi din județ s-au inscris la sesiunea iunie –iulie 2018 a examenului de Bacalaureat. Probele orale de evaluare a competențelor incep luni, 12 februarie (a.c.). Inscrierea candidaților pentru examenul național de Bacalaureat 2018, sesiunea iunie – iulie, s-a realizat in perioada…

- Peste 130 de persoane au frecventat anul trecut cursurile de echitatie organizate in cadrul Centrului ecvestru infiintat de Primaria Sfantu Gheorghe, a declarat directorul executiv al Asociatiei Vadon, Demeter Janos, care administreaza aceasta baza sportiva si de agrement. Potrivit acestuia, pe langa…

- Desfașurat sub forma unui festival – concurs la finele saptamanii, intre 3 și 4 februarie, evenimentul a avut ca scop principal pastrarea și promovarea tradițiilor și obiceiurilor gastronomice și a reunit participanți din țari printre care Serbia, Ucraina, Ungaria și Romania. Țara noastra a fost reprezentata…

- „Vreau sa fiu antreprenor”, proiect derulat in Regiunea Centru si prin care 90 de idei de afaceri vor primi finantare de pana la 40.000 de euro fiecare, va fi prezentat joi, 8 februarie, la Sfantu Gheorghe. Persoanele care doresc sa isi dezvolte spiritul antreprenorial si sa isi deschida o afacere,…

- Fostul membru al formației „Gaz pe Foc”, Paul Panait, și-a continuat cariera solo dupa desparțirea trupei, iar in data de 9 februarie (a.c.) va concerta pentru prima data in Sfantu Gheorghe, in cafeneaua„ No. 1”. Trupa „Gaz pe Foc” incingea atmosfera in discotecile anilor ‘90, iar la inceputul anilor…

- Cinci centre balneare din judetul Covasna, construite prin proiectul „Drumul apelor minerale”, au fost vizitate anul trecut de peste 20.000 de turisti, iar administratorii acestora se asteapta ca numarul vizitatorilor sa creasca in urma punerii in functiune a unor camere saline. „Noutatea acestui an…

- Centrul de agrement pentru tineret din localitatea Comandau, care va functiona in subordinea Scolii Populare de Arte si Meserii din Sfantu Gheorghe, ar putea fi inaugurat in acest an, a declarat, pentru AGERPRES, directorul institutiei, Gaj Nandor. Potrivit acestuia, centrul, construit printr-o investitie…

- Primaria Sfantu Gheorghe va realiza un sondaj de opinie in randul cetatenilor municipiului pentru a afla care sunt, in viziunea lor, domeniile si investitiile prioritare, carora ar trebui sa li se aloce mai multe fonduri in acest an. Primarul Antal Arpad a declarat, joi, ca pe lista de prioritati a…

- Sambata, 19 ianuarie 2018, Casa Orașeneasca de Cultura „Vigado”din Targu Secuiesc a fost gazda evenimentului mult așteptat de elevii claselor a XII a, de la Liceul Tehnologic „Gabor Aron” care au trait pe pielea lor emoțiile date de sarbatoarea majoratului – „Maturandus 2018”. – Un moment important,…

- Fosta campioana olimpica la gimnastica Ecaterina Szabo, nascuta in localitatea Zagon din Covasna, va fi sarbatorita luni, la Sfantu Gheorghe, cu prilejul implinirii varstei de 50 de ani, a anuntat joi administratia judeteana. Evenimentul va avea loc de la ora 18,00, la Teatrul „Tamasi Aron” din municipiu,…

- In cadrul stagiuni 2017/2018 va avea loc un nou eveniment „Concert-lectie” la Sfantu Gheoghe luni, 22 ianuarie 2018. Concertul are ca tema relatia lui Bela Bartok cu muzica traditionala populara. Arta lui Bartok si contributia lui stiintifica in istoria muzicii nu este important numai pentru cultura…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Covasna, Tamas Sandor, a declarat, miercuri, ca banii prevazuti pentru plata salariilor angajatilor ajung doar pentru primele noua luni ale anului, iar, in aceste conditii, nu exclude varianta concedierilor. „Anul acesta am fost adusi intr-o situatie nemaiintalnita…

- Pe parcursul anului trecut, Dispeceratul 112 a primit 4.600 de sesizari din partea cetatenilor din judetul Covasna, iar cele mai frecvente au vizat incidente in trafic si agresiuni sau scandaluri, majoritatea de mica amploare, a declarat luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean…

- Anul 2018 a inceput pentru Osono cu un important pas european : admiterea sa in European Talent Support Network, care numara in acest moment 350 de membri, respectiv instituții și organizații din 41 de țari. Antecedentul calificarii pentru calitatea de membru in aceasta prestigioasa retea internationala…

- Cinematograful „Arta” din Sfantu Gheorghe, care aniverseaza luna aceasta un an de functionare, va marca Ziua Culturii Romane printr-o serie de proiectii de filme romanesti. Organizatorii evenimentului au precizat, miercuri, ca printre lung-metrajele programate se regasesc atat pelicule care au mai rulat…

- Deși autoritațile se lupta sa gaseasca soluția optima, locuitorii din Ozun nu vor avea, in viitorul apropiat, nici un drum oficial de acces catre terenurile lor agricole, aflate dincolo de aria protejata Natura 2000 – Mestecanișul de la Reci La finele anului 2017, custodele ariei protejate „Mestecanișul…

- Temperaturile ridicate din aceasta perioada vor imprima ritmuri, in general, normale in desfasurarea proceselor vegetative ale plantelor, in cea mai mare parte a regiunilor agricole, in perioada urmatoare, releva prognoza agrometeorologica publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).…

- „Azilul de noapte”, „Zbor deasupra unui cuib de cuci” si „Frumoasa din padurea adormita” se numara printre premierele pe care Teatrul „Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe le va prezenta in acest an, a declarat pentru AGERPRES, directoarea institutiei, Anna Maria Popa. Potrivit acesteia, 2018 va marca…

- Prima zi a anului este, poate, o zi de bilanț, o zi in care ne gandim la trecut, in care privim spre viitor și in care sa lasam in urma ceea ce a fost negativ, iar pentru a putea face acest lucru, „trebuie sa credem in puterea rugaciunii. (…) Dumnezeu nu va intarzia sa […] Articolul „Sa nu uitam ca…

- Detasamentul de pompieri Sfantu Gheorghe intervine la aceasta ora cu o autospeciala cu apa si spuma si o ambulanta SMURD la un incendiu izbucnit la o garsoniera situata pe strada Nicolae Iorga din municipiul Sfantu Gheorghe. La sosirea echipajelor de interventie, din casa scarii se degaja o mare cantitate…

- In anii 1938-1940, in Sf. Gheorghe, in actualul local al Colegiului National „Mihai Viteazul”, a funcționat Centrul de Pregatire a Strajerilor. Din articolul Activitatea desfasurata de Centrul de initiere al organizatiei „Straja tarii” din Sf. Gheorghe reflectata in Buletinul Astrei al Despartamantului…

- Astazi, 22 decembrie , in calendarul ortodox se face pomenirea Sfantului Ierarh Petru Movila. Petru Movila s-a nascut la 21 decembrie 1596, fiind al patrulea fiu al voievodului Moldovei -Simion Movila. Tatal sau a murit la 1607 și sub domnia lui Ștefan Tomsa (1611), familia lui Petru Movila s-a retras…

- In continuare doresc sa scriu despre supararile parintilor mei, plecati prea devreme printre stele. Din cauza despagubirilor de razboi pe care trebuia sa le platim rusilor, pamantul din Maramuresul istoric, zona mai putin cooperativizata, era considerat de categoria intaia. De aceea cotele erau foarte…

- Unitatile administrativ-teritoriale vor avea de anul viitor un buget minim de functionare de 750 lei pe locuitor, conform unui articol al Legii bugetului pe 2018 adoptat luni in Parlament, suma care nu era precizata in proiectul anterior, potrivit unor surse din Ministerul Finantelor Publice (MFP).…

- In cadrul ședințelor saptamanale ale Senatului, Gheorghe Baciu a adus la cunoștința aleșilor țarii necesitațile și doleanțele locuitorilor județului Covasna. Potrivit unui comunicat de presa emis de catre Biroul de Presa al cabinetului senatorului Gheorghe Baciu, acesta a luat atitudine fața de desele…

- Interviu cu doamna Condrea Veronica, invațatoare la Liceul „Korosi Csoma Sandor’’ din Covasna S-a nascut in orașul – stațiune Covasna, a copilarit și a invațat acolo și, de 37 de ani, este dascal in localitatea natala. Nu a ales aceasta profesie, ci, mai degraba, i-a fost harazita. Vorbește cu drag…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad Andras, a declarat ieri, intr-o conferința de presa, ca taxele de parcare se vor majora cu cel puțin 50%, incepand cu anul 2018. Deși majoritatea taxelor și impozitelor locale pentru locuitorii municipiului Sfantu Gheorghe vor ramane și in anul urmator…

- Plafonul actual de 220.000 de lei, de la care firmele sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de taxa pe valoarea adaugata (TVA), va fi majorat la 300.000 de lei, de la 1 ianuarie 2018, astfel ca firmele care vor inregistra la final de 2017 o cifra de afaceri mai mare de 300.000 de lei […] Articolul…