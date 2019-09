Centrul orașului Galați, lăsat fără apă rece timp de 12 ore. Mii de persoane afectate Locuitorii din centrul orașului Galați au ramas fara apa rece timp de cel puțin 12 ore, in urma derularii unor lucrari la rețeaua de alimentare. In aceasta situație sunt cateva mii de persoane din blocurile din zona, dar și magazine, banci și societați comerciale aflate in centrul orașului. Furnizarea apei reci este anunțata a fi reluata in jurul orei 20, daca nu apar alte probleme tehnice. Restrictia este in vigoare timp de 12 ore, in intervalul orar 8.00-20.00, arata Mediafax. Sunt afectati consumatorii casnici de la aproape 50 de blocuri, dar si zeci de imobile in care isi desfasoara activitatea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit societatii publice de utilitati Apa Canal SA, oprirea furnizarii apei potabile este cauzata de o serie de lucrari la reteaua publica. Mai exact, va fi pus in functiune un tronson din noua conducta magistrala de pe strada Domneasca.

- Traficul rutier a fost inchis, marți dimineața, pe o strada intens circulata din centrul orașului Alba Iulia. Pana miercuri, se fac lucrari la carosabil. Potrivit reprezentanților Primariei, este vorba despre strada Octavian Goga, tronsonul dintre intersecția cu strada Mihai Viteazul și cea cu strada…

- Autoritatile orasului Moscova au aprobat un miting pentru 100.000 de persoane in centrul orasului, dar au interzis un mars al protestatarilor in afara zonei desemnate, potrivit miercuri mass-media de stat ruse.

- Consumatorii sunt sfatuiti sa-si faca din vreme rezerve de apa potabila. Pentru situatii speciale, se poate apela la dispeceratul societatii Apa Canal SA, care poate pune la dispozitie o cisterna cu apa.

- Compania Apa Brașov anunta ca va intrerupe alimentarea cu apa potabila in cateva zone din municipiu, in cursul zilei de miercuri, 17 iulie, pentru efectuarea de lucrari. Compania va intrerupe furnizarea apei, in intervalul orar 9:00-16:00, pentru lucrari de modernizare a rețelei, respectiv de inlocuire…

- Un barbat din județul Timiș a venit la Arad și a furat o mașina pe care a lasat-o proprietarul cu cheile in contact. Totul s-a petrecut c hiar in centrul Aradului, pe Bulevardul Revoluției. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale au identificat un barbat de 29 de ani, din județul Timiș care a…

- Veste buna pentru locuitorii Capitalei. In curand, in centrul orasului va aparea o noua zona pietonala. Aceasta va fi amenajata in perimetrul strazilor Maria Cebotari, Alexei Sciusev, Sfatul Tarii si Mihail Kogalniceanu, adica in jurul Muzeului de Etnografie, si nu va afecta

- Mii de locuitori din centrul orasului Galati au ramas miercuri fara apa, din cauza unei lucrari edilitare. Pentru a moderniza reteaua urbana, specialistii societatii de apa și canalizare au fost nevoiti sa opreasca apa in centrul orașului, timp de 14 ore, potrivit Mediafax.La ora 8.00, mii…