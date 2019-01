Stiri pe aceeasi tema

- EXAMENE…Ministerul Apararii Nationale, prin Centrul Militar Judetean Vaslui, desfasoara activitati de recrutare a candidatilor, baieti si fete, cu domiciliul in judetul Vaslui, pentru admiterea in institutiile militare de invatamant, anul scolar/universitar 2019 – 2020. Pana la data de 1 martie 2019…

- Reprezentantii Santierului Naval Damen de la Galati sustin ca in loc de lansarea primei nave Sigma pentru marina romana, inginerii romani de la Santierul Naval Damen Galati au sarbatorit la finalul anului trecut lansarea unei corvete Sigma pentru marina mexicana.

- Pensiile militare de stat se indexeaza cu rata medie anuala a inflatiei, respectiv 1,3%, de la 1 ianuarie 2019, anunta ministrul Apararii Gabriel Les intr-o postare pe Facebook. Celelalte pensii, prin derogare de la prevederile legale in vigoare, nu vor fi indexate de la 1 ianuarie 2019, a decis Guvernul…

- Ministerul Apararii Nationale organizeaza vineri, 14 decembrie, intre orele 10.00 si 14.00, la SANTA CLAUS KINGDOM de la ROMEXPO Pavilion C1 , evenimentul special "Craciunul se petrece in marea familie a Armatei Romaniei".Potrivit MAPN, copiii militarilor decedati sau raniti in actiuni militare se vor…

- Aproximativ 4.000 de militari si specialisti din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Protectie si Paza si Administratia Nationala a Penitenciarelor, cu peste 200 de mijloace tehnice si circa 50 de aeronave, intre care si circa 500…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) anunta infiintarea, incepand din 1 decembrie, a Comandamentul Apararii Cibernetice, structura aparuta in contextul in care confruntarile cibernetice in domeniul militar sunt din ce in ce mai diversificate, mai des intalnite si cu impact similar capabilitatilor…

- Peste 20 de foști militari bistrițeni, care au fost obligați sa paraseasca Armata Romana la implinirea varstei de 40 de ani, au dat in judecata Ministerul Apararii Naționale (MApN) din cauza ca legea nu le da posibilitatea sa-și deduca din varsta standard de pensionare, anii munciți in condiții grele…

- Centrul Militar Zonal Brasov recruteaza adolescenți pentru scolile si universitatile militare! Ministerul Apararii Nationale desfasoara prin Biroul Informare – Recrutare Brasov din cadrul Centrului Militar Zonal Brasov, activitatea de informare a tinerilor, absolventi sau viitori absolventi…