- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Prahova, traficul rutier se desfasoara pe un fir, alternativ in ambele sensuri pe DN1 Ploiesti – Brasov la kilometrul 108(localitatea Comarnic), din cauza unui accident.O femeie care s-a angajat in traversarea…

- In urma unui contract semnat de primarul Daniel Harpa, in numele orașului Targu Neamț, și Agentia de Dezvoltare Nord-Est, in prezenta presedintelui Consiliului Judetean, a fost obtinuta o finantare pentru reabilitarea si modernizarea blocului M7 A de pe str. Mihai Eminescu. „Am obtinut o finantare…

- Aproape 2,5 milioane de euro vor fi investiti in reabilitarea Colegiului „Regina Maria”, din Deva. Contractul a fost semnat la ADR Vest, iar cea mai mare parte a fondurilor provin de la Uniunea Europeana.

- Primarul spune ca în acest an au fost mai puține sesizari în ceea ce privește zgomotul. “Le mulțumesc tuturor clujenilor pentru efortul pe care îl fac sa dam aceasta șansa de bucurie tinerilor și sa oferim un spectacol care prin ținuta și calitate nu e cu nimic mai…

- Muzeul Național Bran va fi deschis din septembrie, intr-o pensiune din centrul localitații, dupa ce contractul de inchiriere al spașiului actual a expirat. Muzeul ramane in apropierea casteluluiiar exponatele vor fi bine pastrate, susține directorul instituției. Soluția a fost gandita pentru trei ani,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera va fi restrictionata astazi pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, pentru a permite efectuarea lucrarilor de reparatii a carosabilului, astfel: – Autostrada A1 Sibiu – Deva, la kilometrii 304 –305,…

- Centrul de zi pentru copii ‘Casa fluturasilor’ din Roman va fi reabilitat termic cu fonduri REGIO, valoarea finantarii fiind de 812.530 de euro. Contractul cu Agentia de Dezvoltare Regionala (ADR) Nord-Est a fost semnat de conducerea Primariei Roman luni, 30 iulie, potrivit unui comunicat al ADR Nord-Est…

- Circa 40 de kilometri din Drumul National 68 A Deva - Lugoj se afla in topul celor mai aglomerate drumuri nationale. Soseaua are nevoie de lucrari ample de reabilitare, insa deocamdata soferii sunt nevoiti sa se multumeasca doar cu reparatii curente in zonele in care frecvent au carosabilul este stricat.