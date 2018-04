Centrul de Transfuzie Sanguina va putea salva mai usor vieti, in urma unui proiect caritabil al Rotary

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD, Catalin Radulescu, a declarat joi, ca dupa sarbatorile pascale va discuta cu parlamentarii, ca ulterior sa propuna un proiect prin care sa se rejudece toate dosarele de dupa anul 2009, in contextul protocoalelor SRI cu institutii din sistemul judiciar, considerate "politie politica".

- Proiect de limitare la 4 ani, o singura data, a mandatului șefilor de servicii, SRI, SIE, STS și SPP. Inițiativa aparține deputatului PSD Liviu Pleșoiaunu, care afirma ca toate dezvaluirile din ultimii ani cu privire la implicarea abuziva, ilegala și necunostituționala a unor membri ai serviciilor de…

- Persoanele cu un venit mai mic de 60% din valoarea salariului minim pe economie vor beneficia integral de ajutor public judiciar, potrivit unui proiect de lege de modificare a OUG 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila, initiat de mai multi senatori PMP, printre care si fostul…

- Sâmbata, 31 Martie 2018, inițiativa cetațeneasca de modificare a Constituției „Fara Penali în functii publice” a fost lansata și la Cluj-Napoca. Pe Bulevardul Eroilor, membri și simpatizanți ai USR alaturi de reprezentanți ai societații civile au amplasat un cort unde…

- Sambata a intrat in vigoare reglementarea Uniunii Europene care impune instalarea pe toate autovehiculele noi a a sistemului eCall, care lanseaza automat apeluri de urgenta in caz de accident, informeaza DPA. Automobilele prevazute cu eCall pot alerta cel mai apropiat centru de interventie de urgenta,…

- Toate produsele importate in țara noastra ar putea avea etichete și instrucțiuni de folosire in limba romana, potrivit unui proiect legislativ inițiat la Senat. Inițiativa face referire mai ales la mașini, calculatoare, jocuri, telefoane mobile, care vor cuprinde meniul și instrucțiunile de folosire…

- Deținuții fara familie ar putea primi imbracaminte, medicamente, masa calda și adapost timp de 3 luni de la eliberarea din penitenciar. Așa prevede un proiect de lege inițiat de mai mulți parlamentari PNL și PSD. Inițiativa se adauga propunerii ministrului Justiției de a despagubi deținuții care…

- USR a depus, miercuri, la Senat un proiect de lege pentru imbunatatirea si extinderea procedurii de vot prin corespondenta. Initiativa vizeaza utilizarea serviciilor postale de toti romanii cu drept de vot din Diaspora, indiferent daca locuiesc cu forme legale sau nu.

- Cercetatorii de la Universitatea Manchester si Salford Royal NHS Foundation Trust au creat un medicament, numit Kineret, care poate trata artrita reumatoida. Substanta injectabila (subcutanat) nu a avut efecte adverse.

- Ieri, prin decret semnat de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, comandorului Aurelian Cojocaru, din Ministerul Apararii Nationale, i a fost acordat gradul de general de flotila aeriana ndash; cu o stea post mortem. Comandorul Aurelian Cojocaru a murit in timpul unui accident aviatic care a avut loc…

- Cel puțin 64 de persoane, intre care numeroși copii, au murit in urma incendiului izbucnit in centrul comercial din Rusia. La scurt timp dupa tragedie, in presa locala apar informații sfașietoare.

- Accidentul Vascular Cerebral (AVC) esteuna dintre afectiunile cu cea mai mare rata de deces, dar cu toate acestea statul nu pare foarte preocupat iar educatia in acest sens este aproape inexistenta. Suprasolicitarea, stress-ul, bolile metabolice, cardiovasculare, obezitatea, sedentarismul si fumatul…

- Accidentul vascular cerebral este afectiunea care se afla pe locul doi in topul cauzelor de deces, dupa afectiunile cardiovasculare. Desi este o afectiune care poate fi prevenita, AVC-ul face tot mai multe victime printre romani, deoarece acestia se prezinta prea tarziu la medic.

- Administratorul și acționarii care au adus o societate in insolvența sau in faliment nu vor mai putea infiinta noi societati, se prevede intr-un proiect de lege depus la Parlament. Initiativa prevede introducerea unui articol nou la art. 283 din Legea societaților, articol potrivit caruia „administratorului…

- Vine o vreme cand oamenii cu suflet mare au nevoie de susținerea semenilor lor cu suflet la fel de mare. Iar acel moment poate fi oricand, pentru oricare dintre noi. Pentru Beatrice Susan, o tanara artista de doar 18 ani, acel moment este acum. In curand, pictorița care a uimit inca din copilarie cu…

- Puteți dona monede pentru aceasta cauza. Cutia cea mare va sta acolo, in Piața Operei din Timișoara, o luna, pana in 15 aprilie. Mai exact, cutia este amplasata in centrul Timișoarei, in Piața Victoriei, in locul in care este amplasata in mod tradițional ieslea de Craciun, chiar in spatele…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca in judetul Bistrita ndash; Nasaud, un tren de marfa cu 38 vagoane a deraiat intre statiile Sacel si Beclean, statia Dealul Stefanitei. Trenul era incarcat cu cherestea.Traficul feroviar este blocat intre Viseul de Jos si Salva. Potrivit sursei citate,…

- Deputatul USR Iulian Bulai a depus, marți, in Parlament, o inițiativa de modificare a Legii Adopției care vizeaza scaderea timpului pe care un copil il petrece in sistemul de protecție, prin facilitarea intregului proces de adopție. Prin proiect se propune deschiderea adopțiilor internaționale și menținerea…

- Sute de bolnavi din toata Oltenia așteapta zilnic pe patul de spital sangele de care le depinde viața. Nu de puține ori, operațiile sunt amanate sau medicii din Centrul de Transfuzie Sanguina sunt puși in situația in care sa aiba ...

- Medicul neurolog Cristina Caliman a plecat la specializare la un spital din Franta. Timp de sase luni, aceasta va lucra in cadrul Centre Hospitalier de Montlucon, drept care, incepand de la 1 martie, si-a suspendat activitate...

- O mana de liceeni brasoveni, coordonati de Laura Constantin, o adolecenta de 15 ani, sportiva a clubului Corona Brasov vor sa ajute patru copii din Fagaras ramasi fara mama. Ei organizeaza un eveniment caritabil in care fanii se pot intalni si pot patina alaturi de hocheistii lor preferati.

- Vaccinarea impotriva gripei poate salva vieti, a atras atentia, la Sibiu, directorul Institutului de Boli Infectioase „Matei Bals” din Bucuresti, Adrian Streinu-Cercel, in contextul in care numarul deceselor cauzate de virusul gripal a ajuns la 72. El a pledat din nou pentru imunizarea populatiei aflate…

- “Proiect complet gratuit, downloadabil, printabil și bun de mers la Primarie sa obții autorizație de construire”, suna anuntul reprezentantilor Archor Studio. Planurile casei au fost pregatite pentru un concurs organizat in 2017 de Consiliul Judetean Maramures numai ca nu a primit finanatare din cauza…

- Primaria Municipiului Bucuresti precizeaza ca peste 18.000 de persoane urmeaza sa intre in posesia voucherelor pentru biciclete. Lista persoanelor este publicata pe pagina PMB. „Ca urmare a finalizarii procesului de actualizare a datelor, un numar de 18.323 de cetateni urmeaza sa intre…

- Abiturienții ar putea susține examenul de bacalaureat de patru ori pe an, acest lucru este prevazut intr-un nou proiect de lege inregistrat saptamana trecuta in Parlament Republicii Moldova. Inițiativa aparțin Grupului Parlamentar Popular European.

- Senatorii din Comisia Juridica au dat, marți, un raport favorabil unui proiect legislativ ce vizeaza interzicerea radarelor ascunse. Autorii propunerii legislative vor ca radarele sa fie instalate exclusiv pe mașini inscripționate ale Poliției. Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea…

- Un martisor pentru bucuria lor, eveniment caritabil in centrul Sighetului, Ajutati la echiparea camerei senzoriale a Casei de Tip Familial "George Cosbuc", Sighetu Marmatiei,unde sunt institutionalizati copii cu deficiente mintale.

- Parlamentarii PSD Florin Iordache, Eugen Nicolicea si Serban Nicolae au depus la inceputul lunii un proiect de lege care modifica legea privind Avocatul Poporului, prin care ofera institutiei condusa de Victor Ciorbea privilegii financiare suplimentare - cumularea pensiei speciale, la nivel de judecator…

- Un nou proiect de lege prevede ca suprafețele de padure destinate producției sa scada la jumatate, iar exploatarile de lemn de padure sa se faca intr-o procedura ecologica. Initiativa a fost respinsa de Senat, dar daca va fi aprobata la Camera Deputatilor, ar putea deveni lege. Legea speciala se refera…

- Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane informa ieri, in jurul orei 15:30, ca pe secția de cale ferata 401, in zona stației Salva (județul Bistrița-Nasaud), locomotiva trenului IR 1833, care circula pe relația Iași — Timișoara, s-a defectat in timpul deplasarii. Trenul…

- Liderul partidului „Mișcarea forțelor noi” și fostul președinte al Georgiei, Mihail Saakașvili, a fost reținut astazi in centrul capitalei ucrainene, transmite agenția rusa TASS cu referire la purtatorul de cuvant al politicianului, Tatiana Bagranovskaia, comunica MOLDPRES. „Mihail Saakașvili a fost…

- Cazul directoarei de gradinita din Capitala, injunghiata mortal de fostul sot, a dus la modificari legislative. Asta dupa ce Executivul a decis adoptarea ordinului de protectie provizoriu (OPP), un instrument util pentru apararea victimelor violentei domestice, spun specialistii in domeniu.

- Un proiect de lege ce prevede inființarea Ținutului Secuiesc in Romania, cu includerea județelor Covasna, Harghita și o parte din județul Mureș, a fost depus la Camera Deputatilor. Initiativa apartine unui deputat UDMR. Potrivit acestuia, din cele 149 de localitați alocate Ținutului, in peste 60 dintre…

- Un vaccin impotriva cancerului, dezvoltat de cercetatori americani, a obtinut rezultate foarte bune la primele teste, astfel incat este aproape sigur ca va fi aprobat, in viitorul apropiat, in vederea efectuarii testelor pe oameni. Potrivit cercetatorilor, 87 din 90 de soareci pe care au fost facute…

- Fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop, a declarat, luni, ca vrea sa depuna o initiativa legislativa prin care sa fie eliminate calificativele in invatamantul primar, iar evaluarea elevilor sa se faca dupa un model european. „O sa depun un proiect de lege prin care vreau sa eliminam calificativele…

- Partidul Miscarea Populara reintroduce in Parlament initiativa legislativa privind reducerea numarului de parlamentari la 300. Liderul deputatilor PMP, Eugen Tomac a anunțat ca formațiunea va incepe o campanie nationala pe acest subiect, pentru ca cei aproape 10 milioane de romani care au iesit in strada…

- Initiativa pentru Competitivitate (INACO) si Centrul de Cercetari al Facultatii de Relatii Economice Internationale (REI), in parteneriat cu Patronatul Investitorilor Autohtoni - PIAROM, organizeaza, joi, la Academia de Studii Economice din Capitala, o dezbatere cu tema "De ce pierde Romania din…

- Spitalul Municipal Dej a organizat astazi, 31 ianuarie, o campanie de donare de sange, in incinta Policlinicii Dej. Zeci de persoane s-au prezentat azi in fața laboratorul de analize al Policlinicii Dej pentru a dona sange. Chiar inainte de ora 8, donatorii au așteptat sa le vina randul pentru recoltare.…

- La inceputul lunii februarie, Biblioteca Județeana „Alexandru D. Xenopol” Arad reia un proiect destinat seniorilor aradeni. Principalii beneficiari vor fi cei internați la Centrul de ingrijire pentru persoane varstnice de pe Calea Bodrogului, carora li se va oferi posibilitatea de a urma cursuri gratuite…

- Programul național “Doneaza sange! Ofera o șansa pentru viața! ” a debutat pentru Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba luni, 22 ianuarie, la Centrul de Transfuzie Sanguina Alba. Programul, initiat de Centrul de Transfuzie Sanguina Alba, Asociația React și Fundația Vodafone Romania este cel mai amplu…

- Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare in parteneriat cu Palatul Copiilor Satu Mare lanseaza ”Targul caritabil al maștilor ecologice” in contextul redescoperirilor valorilor culturii, artei populare, promovarii patrimoniului cultural și autentic in randul elevilor. Acest eveniment se va materializa…

- Mai putin de 2% dintre romani doneaza sange. Asta in conditiile in care Romania inca isi motiveaza donatorii cu recompense materiale, precum tichetele de masa si transportul gratuit. Țari in care nu se primește nimic in schimbul acestui gest omenesc pana la urma au un procent de donare mai mare. Spre…

- Declarațiile grupului de inițiativa dupa refuzul CEC de a respinge cererea de inregistrare a grupului de inițiativa privind organizarea referendumului anti-mixt. "Luni vom adopta o decizie cu privire la planul de acțiuni. Vom considera chiar și constituirea unui nou grup, in care sa luam in considerare…

- Un moldovean in varsta de 31 de ani a decedat in urma unui grav accident rutier produs la Milano. Moldoveanul, care deținea cetațenia italiana, s-a izbit cu motocicleta intr-o ambulanța. Accidentul a avut loc pe 4 ianuarie.