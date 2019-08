Centrul de Resurse Juridice (CRJ) cere demiterea din functie a directorului Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati, Ciprian Groza, pentru modul in care si-a indeplinit atributiile "in materia apararii si protejarii minorei filmata in urma unui abuz sexual". Intr-un comunicat remis AGERPRES, CRJ precizeaza ca a luat act de "cazul fetei de 14 ani, copil din sistemul de protectie speciala, filmata plina de sange pe strada, ignorata de Politia care a refuzat sa coboare din masina pentru a-i acorda un prim-ajutor" si sesizeaza o serie de nereguli din partea autoritatilor…