Stiri pe aceeasi tema

- AmRest, una dintre cele mai mari platforme europene de restaurante si servicii alimentare, a deschis joi primul sau restaurant Burger King in Romania, din cadrul grupului polonez, in centrul comercial Mega Mall din Capitala, in urma unei investitii de 3,5 milioane lei, a declarat Alan Laughlin, presedintele…

- Romania a investit aproape 900 de milioane de euro fonduri europene in domeniul sanatatii, din care 88 de milioane de euro s-au indreptat catre instruirea personalului medical, iar cu 263 de milioane de euro s-au finantat programe de screening, analize si

- Rompetrol Downstream ndash; divizia de retail a Grupului KMG International in Romania, a deschis astazi a cincea statie de carburanti Rompetrol din municipiul Craiova strada Henry Ford, nr. 12 . Investitia totala se ridica la circa 1,5 milioane USD si asigura crearea a 15 noi locuri de munca."Noua statie…

- Noi imagini cu umilințele și condițiile mizerabile in care sunt ținuți pacienții bolnavi psihic in Romania au fost date publicitații. Este vorba despre spitalul din Sighetu Marmației, unde persoane cu handicap sunt ținute in cuști ca animalele. Centrul de Resurse Juridice (CRJ) avertizeaza, marți, ca…

- Proiectul mixt Iulius Town, cel mai mare pol de business și de shopping din vestul țarii, a fost inaugurat, vineri, la Timișoara, in urma unei investiții de 327 milioane de euro, la care se adauga inca 115 milioane de euro pentru construirea celei mai inalte cladiri din Romania. Proiectul mixt Iulius…

- Investiție de 7,6 milioane de lei la Ocna Sibiului pentru modernizarea parcului balnear, amenajarea unui camping turistic, a unui parc de rulote.„Am semnat contractul de finanțare la Ocna Sibiului și consider ca astfel am facut un pas important pentru ca stațiunea balneara Ocna Sibiului sa…

- Fondatorul Untold, cel mai mare festival de muzica organizat în România, a investit peste 16 milioane de euro în 2019 în organizarea evenimentului ajuns la cea de-a cincea editie. Bugetul este cu 2 milioane de euro mai mare fata de nivelul din 2018, potrivit lui Bogdan Buta,…

- Mai bine de 20 de tone de nuci din Romania au fost interzise pentru import de Bosnia Herțegovina, dupa ce analizele au aratat prezența unei toxine extrem de puternice și cancerigene. Aceasta a fost descoperita la o inspecție de rutina pe marfurile din strainatate. Bosnia-Herțegovina (BiH) a interzis…